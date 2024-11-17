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    Тыбура порадует быстрым нокаутом в бою с Диницей?

    Тыбура — Диница. Ставка (к. 2.02) и прогноз на ММА, UFC 309, 17 ноября 2024 года

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    Марчин Тыбура
    В рамках турнира UFC 309 17 ноября пройдет поединок Марчина Тыбуры и Джонаты Диницы в тяжелом весе. Начало — 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Тыбура — Диница, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Марчин Тыбура

    Турнирное положение: Марчин идет девятым в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Но вот подобраться к первой пятерке рейтинга ему никак не удается. Поляк по праву заслуживает своего нынешнего места. Но бойцом экстра-класса он не является.

    Последние бои: Статистика Марчина ничем не примечательна. У польского бойца 3 выигрыша и 2 поражения за 5 предыдущих встреч. В последнем противостоянии он уступил в реванше удушающим приемом Сергею Спиваку в первом раунде.

    Состояние бойца: В связи с тем, что Марчин проиграл последний поединок, ему нужно закрывать поражение, чтобы далее рассчитывать на более громкий бой. Именно поэтому он согласился выйти против Диницы на коротком уведомлении без тренировочного лагеря. Однако это может стать большой ошибкой, ведь соперник далеко не самый простой, а сам Тыбура далек от пика.

    Джоната Диниц

    Турнирное положение: Джоната — выходец из кикбоксинга, недавно подписавший контракт с UFC. Дебютировал бразилец в промоушене в апреле этого года и оставил о себе довольно приятные впечатления.

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    • Последние бои: Оба боя в UFC Диниц выиграл. А вообще в своей карьере бразилец не потерпел ни единого поражения в ММА. Он одержал 8 побед подряд, 7 из которых были нокаутами. Ударная мощь довольно неплохая. Но UFC это совершенно другой уровень. Да и ранее Диниц встречался с исключительно со стилистически удобными соперниками.

    Состояние бойца: База кикбоксинга помогает бразильцу разбивать своих соперников на длинной и средней дистанции. Но в противостояниях с опытными грэпплерами он еще не встречался.

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    Уровень атакующий борьбы Джонаты равен нулю. А о его защите в партере пока что ничего неизвестно.

    Статистика для ставок

    • Диниц одержал 8 побед подряд в ММА, ни разу не проиграв

    • У Тыбуры 3 выигрыша и 2 поражения за 5 предыдущих встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Более опытный Марчин Тыбура в этом противостоянии идет небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.72. На успех Диницы предлагают сделать ставку за 2.17.

    Прогноз: Опыт Тыбуры — это безусловный плюс. Правда, в отличие от соперника он не прошел полноценного тренировочного лагеря. Так что шансы на победу у обоих примерно равны. В таком поединке никто не будет лишний раз рисковать, чтобы не упасть в нокаут. Особенно Тыбура, который защищает девятую позицию. Не исключено, что бой продлится все 3 раунда и закончится по очкам.

    Ставка: Тотал больше 2,5 за 2.02.

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    Тыбура — Диница: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на бои. Тыбура порадует быстрым нокаутом в бою с Диницей?
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