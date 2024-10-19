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    Деспанье — Лэйн. Ставка (к. 2.37) и прогноз на ММА, UFC Vegas 99, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Деспанье — Лэйн
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    Остин Лэйн (слева)
    В рамках турнира UFC Vegas 99 19 октября пройдет поединок Робелиса Деспанье и Остина Лэйна в тяжелом весе. Начало — 23:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Деспанье — Лэйн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Робелис Деспанье

    Турнирное положение: Кубинец дебютировал в UFC в марте этого года и котировался, как восходящая звезда тяжелого дивизиона. Однако воспользоваться своими шансами и приблизиться к рейтингу Деспанье не удалось.

    Последние бои: До недавнего времени Деспанье был непобежденным бойцом. Он выиграл 5 поединков кряду в ММА нокаутами в первом раунде. На один из них пришелся его дебют в UFC против Джоша Парисяна. Но очередной бой с Вальдо Кортес-Акостой вышел провальным — поражение по очкам.

    Состояние бойца: Робелис обладатель самого длинного размаха рук в промоушене в 221 см и это помогает ему контролировать соперников в стойке на дальней дистанции. Он также в недавнем прошлом призер ОИ по тхэквондо. Только вот уровень борьбы у кубинца близок к нулевому, что и показал последний бой в UFC.

    Остин Лэйн

    Турнирное положение: Как и его грядущий соперник, Остин является выходцем из другой дисциплины. Ранее Лэйн был звездой американского футбола, но со временем решил попробовать себя в смешанных единоборствах. В UFC боец попал через претендентскую серию Даны Уайта, но в самом промоушене выступает пока что неудачно.

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    • Последние бои: Дебют американца в UFC начался с того, что поединок против Джастина Тафы был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз. Но незамедлительный реванш уже на домашней территории австралийца обернулся для Лэйна поражением нокаутом в первом раунде. Не совладал Остин и с Джонатой Динизом, которому также уступил досрочно.

    Состояние бойца: Есть подозрение, что Остин просто не соответствует уровню бойца UFC. Все-таки пробелы в технике довольно большие.

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    Но возможно, в данном поединке ему стоит обратить внимание на борьбу, потому как соперник в этом аспекте довольно плох.

    Статистика для ставок

    • У Деспанье 5 побед и одно поражение за 6 боев в ММА

    • Лэйн в UFC не выиграл ни разу за 3 поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Кубинский тяжеловес в этом противостоянии считается фаворитом у букмекеров. На победу Деспанье можно поставить за 1.25. На успех Лэйна предлагают сделать ставку за 4.50.

    Прогноз: Это тяжелый вес и здесь парни бьют сильно, вследствие чего стоило бы ожидать быстрого нокаута. Однако оба бойца проиграли предыдущие встречи и в лишний раз рисковать точно станут. Возможно, Лэйн еще и захочет побороться с учетом отсутствия должных навыков у Робелиса в партере. Так что быстрого финиша в этом противостоянии не случится.

    Ставка: Тотал больше 1,5 за 2.37.

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    Деспанье — Лэйн: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на бои. Быстрого финиша в битве двух тяжей не будет
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