В рамках турнира UFC Paris 29 сентября пройдет поединок Нассурдина Имавова и Брендана Аллена в среднем весе. Начало — 00:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Имавов — Аллен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нассурдин Имавов

Турнирное положение: Нассурдин сейчас располагается на четвертой строчке в рейтинге средней весовой категории. Француз находится буквально в шаге от претендентского поединка.

Последние бои: За 6 последних поединков Имавов одержал 5 побед и потерпел только одно поражение. Единственный, кому он проиграл, бывший чемпион среднего дивизиона UFC Шон Стрикленд. Но ту неудачу ему удалось закрыть двумя яркими викториями. Сначала Нассурдин по очкам одолел Романа Долидзе. А затем и вовсе был нокаутирован экс-претендент Джаред Каноннир.

Состояние бойца: После проигрыша Стрикленду француз реанимировал свою карьеру и спрогрессировал. Нассурдин грамотно меняет темп поединка и остается довольно опасным абсолютно на всех этажах. Проблем с выносливостью в последних двух боях тоже не наблюдалось.

Брендан Аллен

Турнирное положение: Брендан Аллен — базовый борец из США, на которого у руководства промоушена большие надежды, как на потенциального чемпиона. И сейчас он идет на восьмой позиции в рейтинге среднего дивизиона.

Последние бои: Брендана неспроста считают теневой угрозой для всего дивизиона. Сейчас у американца одна из самых длинных победных серий в весовой категории до 83,9 кг. В преддверии этого поединка Аллен одержал 7 побед кряду. В последней встрече американец одолел раздельным решением судей в реванше своего соотечественника Криса Кертиса.

Состояние бойца: Большинство предыдущих соперников Аллен победил за счет выдающихся навыков на канвасе. Но кроме Пола Крейга на его пути не было других хороших борцов.

Далеко не факт, что ему легко удастся стянуть на канвас и Нассурдина Имавова. А вот в стойке проблемы у Брендана никуда не делись.

Статистика для ставок

В преддверии этого поединка Аллен одержал 7 побед кряду

За 6 последних поединков Имавов одержал 5 побед и потерпел только одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Имавов идет фаворитом букмекеров в грядущем бою. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.44. На успех Аллена на предлагают сделать ставку за 2.88.

Прогноз: Можно предположить, что уровень соперников на канвасе примерно равный. Тогда все будет упираться в разменах на руках, где у француза есть некоторое преимущество. Но все же нокаут в этом бою от Имавова вряд ли случится. Ведь Аллен пребывает в довольно неплохой форме и уж точно не позволит себя финишировать.

Ставка: Победа Нассурдина Имавова по очкам за 2.90.