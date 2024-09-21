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    Хайме Мунгия закроет поражение от «Канело»?

    Мунгия — Базинян. Ставка (к. 1.72) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Глендейле, 21 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мунгия — Базинян
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    Хайме Мунгия
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Глендейле пройдет поединок Хайме Мунгии и Эрика Базиняна во втором среднем весе. Начало — 05:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Мунгия — Базинян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хайме Мунгия

    Турнирное положение: Мунгия располагается на второй строчке в рейтинге второго среднего дивизиона по версии WBC. Недавно он был претендентом на звание абсолютного чемпиона мира, но взять все титулы у него не вышло.

    Последние бои: До мая этого года Хайме был непобежденным боксером, пока не встретился со звездным соотечественником из Мексики Саулем «Канело» Альваресом, абсолютным чемпионом мира. Мунгия дал ему конкурентный поединок, но проиграл единогласным решением — впервые за 44 боя.

    Состояние бойца: Хайме только 27 лет и у него невероятный потенциал. При 43-х выигранных боях на профессиональном ринге 34 были досрочными, что говорит о внушительной ударной мощи. Отличительной чертой мексиканца является смена темпа во время поединка. Он может спокойно боксировать, а потом взорваться и внезапно нокаутировать соперника.

    Эрик Базинян

    Турнирное положение: Базинян занимает шестую строчку в рейтинге WBC во втором среднем весе. Также он является чемпионом WBA в Северной Америке. Ранее в своей карьере этнический армянин, ныне представляющий Канаду, дрался лишь за локальные титулы.

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    • Последние бои: Эрик в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. До мая этого года он нашел на серии из 32-х побед кряду. Но последний поединок пошел не по плану. Базинян не сумел одолеть Шакила Финна и в итоге их противостояние завершилось вничью.

    Состояние бойца: Также как и грядущий соперник, Эрик обладает внушительной ударной мощью — ранее он выиграл 23 раза в карьере нокаутом. Но канадскому боксеру некомфортно, когда на него давят и прессингуют.

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    Именно поэтому он не смог выиграть свой предыдущий бой.

    Статистика для ставок

    • При 43-х выигранных боях на профессиональном ринге у Хайме Мунгии 34 были досрочными в его пользу

    • Базинян за 33 боя ни разу не проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры видят большим фаворитом Хайме Мунгию, предлагая поставить на его победу за 1.10. На победу Эрика Базиняна можно поставить за 7.55.

    Прогноз: Базинян не потерпел ни единого поражения, но уровень предыдущей оппозиции был далеко не самым выдающимся. Тем временем, Мунгия дал очень конкурентный бой Саулю Альваресу и с его прессингом Хайме вполне способен удосрочить Базиняна еще до начала чемпионских раундов.

    Ставка: Тотал меньше 10,5 за 1.72.

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    Мунгия — Базинян: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на бои. Хайме Мунгия закроет поражение от «Канело»?
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