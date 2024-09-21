В рамках турнира по профессиональному боксу в Глендейле пройдет поединок Хайме Мунгии и Эрика Базиняна во втором среднем весе. Начало — 05:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Мунгия — Базинян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хайме Мунгия

Турнирное положение: Мунгия располагается на второй строчке в рейтинге второго среднего дивизиона по версии WBC. Недавно он был претендентом на звание абсолютного чемпиона мира, но взять все титулы у него не вышло.

Последние бои: До мая этого года Хайме был непобежденным боксером, пока не встретился со звездным соотечественником из Мексики Саулем «Канело» Альваресом, абсолютным чемпионом мира. Мунгия дал ему конкурентный поединок, но проиграл единогласным решением — впервые за 44 боя.

Состояние бойца: Хайме только 27 лет и у него невероятный потенциал. При 43-х выигранных боях на профессиональном ринге 34 были досрочными, что говорит о внушительной ударной мощи. Отличительной чертой мексиканца является смена темпа во время поединка. Он может спокойно боксировать, а потом взорваться и внезапно нокаутировать соперника.

Эрик Базинян

Турнирное положение: Базинян занимает шестую строчку в рейтинге WBC во втором среднем весе. Также он является чемпионом WBA в Северной Америке. Ранее в своей карьере этнический армянин, ныне представляющий Канаду, дрался лишь за локальные титулы.

Последние бои: Эрик в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. До мая этого года он нашел на серии из 32-х побед кряду. Но последний поединок пошел не по плану. Базинян не сумел одолеть Шакила Финна и в итоге их противостояние завершилось вничью.

Состояние бойца: Также как и грядущий соперник, Эрик обладает внушительной ударной мощью — ранее он выиграл 23 раза в карьере нокаутом. Но канадскому боксеру некомфортно, когда на него давят и прессингуют.

Именно поэтому он не смог выиграть свой предыдущий бой.

Статистика для ставок

При 43-х выигранных боях на профессиональном ринге у Хайме Мунгии 34 были досрочными в его пользу

Базинян за 33 боя ни разу не проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры видят большим фаворитом Хайме Мунгию, предлагая поставить на его победу за 1.10. На победу Эрика Базиняна можно поставить за 7.55.

Прогноз: Базинян не потерпел ни единого поражения, но уровень предыдущей оппозиции был далеко не самым выдающимся. Тем временем, Мунгия дал очень конкурентный бой Саулю Альваресу и с его прессингом Хайме вполне способен удосрочить Базиняна еще до начала чемпионских раундов.

Ставка: Тотал меньше 10,5 за 1.72.