В рамках турнира UFC 306 15 сентября пройдет поединок Ирен Алданы и Нормы Дюмонт в женском легчайшем весе. Начало — 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Алдана — Дюмонт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ирен Алдана

Турнирное положение: Алдана бывший претендент на титул в женском легчайшем дивизионе UFC. На данный момент мексиканка располагается на пятой строчке в рейтинге.

Последние бои: За 6 предыдущих боев Алдана одержал 4 победы и дважды проиграла. Уступала она только двум бывшим чемпионкам дивизиона Аманде Нунес и Холли Холм. В последнем поединке мексиканка победила единогласным решением судей Кэрол Росу.

Состояние бойца: Ирен уже давно выступает на топ-уровне. Да и тот факт, что она сумела продержаться все 5 раундов против самой Аманды Нуньес в титульном противостоянии говорит о многом. Алдана является вязким и стойким бойцом. Финишировать ее задача не из легких.

Норма Дюмонт

Турнирное положение: Дюмонт идет восьмой в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона. Для нее это будет первый поединок с представителем из первой пятерки.

Последние бои: Норма набрала отличный ход. За 8 боев она одержала 7 побед и потерпела только одно поражение. К этому противостоянию американка подходит после виктории единогласным решением над именитым ветераном Жермейн Де Рандамье.

Состояние бойца: Норма ранее зарекомендовала себя, как универсального бойца. Дюмонт грамотно меняет этажи, работая поочередно то стойке, то в партере. Пожалуй, главная проблема на сегодняшний момент — это отсутствие ударной мощи.

Ведь пока что в UFC у нее нет ни одной победы нокаутом.

Статистика для ставок

За 8 боев Дюмонт одержала 7 побед и потерпела только одно поражение

За 6 предыдущих боев Алдана одержал 4 победы и дважды проиграла

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры примерно одинаково оценивают шансы соперниц. На успех Нормы Дюмонт можно поставить за 1.87, тогда как на победу Ирен Алданы предлагают поставить с коэффициентом 1.97.

Прогноз: Алдана уже возрастной боец, и в 36 лет от нее можно ждать спада в любой момент, особенно после ярких баталий со многими топовыми представительницами. Более молодая Дюмонт ранее показывала стабильные выступления и в этом бою у нее есть все шансы на успех.

Ставка: Победа Нормы Дюмонт за 1.87.