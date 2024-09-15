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    Алдана остановит победное шествие Дюмонт?

    Алдана — Дюмонт. Ставка (к. 1.87) и прогноз на ММА, UFC 306, 15 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алдана — Дюмонт
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    Ирен Алдана
    В рамках турнира UFC 306 15 сентября пройдет поединок Ирен Алданы и Нормы Дюмонт в женском легчайшем весе. Начало — 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Алдана — Дюмонт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ирен Алдана

    Турнирное положение: Алдана бывший претендент на титул в женском легчайшем дивизионе UFC. На данный момент мексиканка располагается на пятой строчке в рейтинге.

    Последние бои: За 6 предыдущих боев Алдана одержал 4 победы и дважды проиграла. Уступала она только двум бывшим чемпионкам дивизиона Аманде Нунес и Холли Холм. В последнем поединке мексиканка победила единогласным решением судей Кэрол Росу.

    Состояние бойца: Ирен уже давно выступает на топ-уровне. Да и тот факт, что она сумела продержаться все 5 раундов против самой Аманды Нуньес в титульном противостоянии говорит о многом. Алдана является вязким и стойким бойцом. Финишировать ее задача не из легких.

    Норма Дюмонт

    Турнирное положение: Дюмонт идет восьмой в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона. Для нее это будет первый поединок с представителем из первой пятерки.

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    • Последние бои: Норма набрала отличный ход. За 8 боев она одержала 7 побед и потерпела только одно поражение. К этому противостоянию американка подходит после виктории единогласным решением над именитым ветераном Жермейн Де Рандамье.

    Состояние бойца: Норма ранее зарекомендовала себя, как универсального бойца. Дюмонт грамотно меняет этажи, работая поочередно то стойке, то в партере. Пожалуй, главная проблема на сегодняшний момент — это отсутствие ударной мощи.

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    Ведь пока что в UFC у нее нет ни одной победы нокаутом.

    Статистика для ставок

    • За 8 боев Дюмонт одержала 7 побед и потерпела только одно поражение

    • За 6 предыдущих боев Алдана одержал 4 победы и дважды проиграла

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры примерно одинаково оценивают шансы соперниц. На успех Нормы Дюмонт можно поставить за 1.87, тогда как на победу Ирен Алданы предлагают поставить с коэффициентом 1.97.

    Прогноз: Алдана уже возрастной боец, и в 36 лет от нее можно ждать спада в любой момент, особенно после ярких баталий со многими топовыми представительницами. Более молодая Дюмонт ранее показывала стабильные выступления и в этом бою у нее есть все шансы на успех.

    Ставка: Победа Нормы Дюмонт за 1.87.

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