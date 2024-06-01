В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 1 июня пройдет поединок Дмитрия Бивола и Малика Зинада в полутяжелом весе. Начало — 23:30 (мск). Бивол — Зинад: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дмитрий Бивол

Турнирное положение: Дмитрий Бивол действующий чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версии WBA Super. Ранее он защитил титул 6 раз кряду.

Последние бои: Дмитрий не потерпел ни единого поражения в своей карьере. Он выиграл все предыдущие 22 поединка на профессиональном ринге. В последнем из них россиянин одолел единогласным решением судей Линдона Артура.

Состояние бойца: Чемпион находится в оптимальных кондициях и уверенно побеждал каждого предыдущего своего соперника. Главная проблема Бивола в том, что он редко выигрывает досрочно. Последняя его победа нокаутом была еще 6 лет назад.

Малик Зинад

Турнирное положение: Зинад располагается на второй строчке в рейтинге полутяжелого дивизиона по версии IBF. Для ливийского боксера это будет первый титульный поединок в карьере.

Последние бои: Также, как и грядущий, оппонент Малик ранее не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге. В его активе 22 выигрыша. В предыдущем противостоянии ливиец победил единогласным решением Джерома Пампелона.

Состояние бойца: Стилистически Малик во многом напоминает Бивола. Он очень расчетливый и тактически грамотный боксер.

Но финиширует своих соперников Зинад тоже довольно редко. И 4 раза за 5 своих последних боев он побеждал по очкам.

Статистика для ставок

Бивол выиграл 22 поединка на профессиональном ринге

За 5 предыдущих поединков Зинад 4 раза победил соперников по очкам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом бою букмекеры считают Бивола большим фаворитом. На его победу можно поставить за 1.02. На успех Зинада предлагают поставить за 15.00.

Прогноз: Зинад согласился выйти на этот поединок на коротком уведомлении. Отсутствие должной подготовки против такого серьезного соперника станет главным фактором провала ливийца. Есть подозрение, что Бивол на этот раз выиграет досрочно.

Ставка: Досрочная победа Дмитрия Бивола 1.77.