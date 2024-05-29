Бивол сразится с Зинадом, Уайлдер встретится с Чжилэем. Анонс боксерского карда в Эр-Рияде

В ночь с 1 на 2 июня состоится боксерский турнир в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде. В главном событии вечера подерутся Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилэй

1. Рэймонд Форд против Ника Болла

В титульном поединке в рамках полулегкой весовой категории действующий чемпион по версии WBA Рэймонд Форд будет защищать свой пояс в противостоянии с восьмым номером рейтинга Ником Боллом.

Оба боксера еще не потерпели ни единого поражения в своих карьерах. Ник ранее доходил до статуса чемпиона в полулегком дивизионе по версии WBC Silver. Набив серию из 19-ти выигрышей кряду на профессиональном ринге, немцу предоставился шанс побороться за основной титул WBC.

В марте этого года он встретился с Рейем Варгасом, но их поединок завершился вничью, а пояс так и остался вакантным. С учетом того, какой конкурентный бой Болл дал одному из главных монстров дивизиона, промоутеры решили организовать ему еще один поединок за титул.

Но на этот раз немцу предстоит сразиться с не менее жестким соперником. Рэймонд идет на серии из семи выигранных поединков кряду. Единственная ничья в его карьере была в 2021-м против Аарона Переса.

Также, как и грядущий соперник, Форд дрался в марте этого года. Тогда он нокаутировал за 7 секунд до конца 12-го раунда Отабека Холматова и стал обладателем вакантного титула WBA.

Если учесть, что и Рэймонд, и Форд и пребывают в оптимальной форме, то выделить явного фаворита в их противостоянии сложно. Возможно, такой бой дойдет вплоть до раздельного решения судей.

2. Дмитрий Бивол против Малика Зинада

Дмитрий Бивол (слева) globallookpress.com

Обладатель пояса в полутяжелом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол проведет свою седьмую защиту титула. Изначально он должен был драться против Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона.

Однако соотечественник из России получил травму, а чтобы спасти поединок Биволу предложили встретиться с Маликом Зинадом. Ливийский боксер располагается на второй строчке в рейтинге по версии IBF. Как и Дмитрий, ранее он еще никому не уступал в своей карьере.

Но и оппозиция у Малика была куда проще. В предыдущем поединке в апреле этого года он одолел единогласным решением Джерома Пампелона. Также, как и чемпион дивизиона, Зинад в последнее время редко побеждает досрочно.

Лишь один из пяти предыдущих боев с его участием завершился в пользу ливийца нокаутом. Поэтому рассчитывать на случайное попадание Зинад не станет, ведь он далеко не самый выдающийся панчер.

Чемпион по версии WBA Super Дмитрий Бивол хоть и не обладает внушительной ударной мощью, но у него много других плюсов. Россиянин ранее перерабатывал абсолютно каждого соперника на своем пути, оказывая давление на протяжении всей дистанции.

Техническое оснащение Бивола на невероятном уровне. Вдобавок, чемпион не так уж много пропускает. Да и плотно попасть по нему за счет его грамотной работы ног довольно трудно. На руку Дмитрию играет тот факт, что оппонент выходит на этот поединок на коротком уведомлении без должной подготовки.

3. Даниэль Дюбуа против Филипа Хрговича

Даниэль Дюбуа globallookpress.com

В со-главном событии вечера в тяжелом дивизионе состоится претендентский поединок по версии IBF с участием Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа. Предыдущие бои участников грядущей битвы сложились одинаково — их победами нокаутом.

Филип в декабре прошлого года финишировал уже в первом раунде Марка де Мори. А вот Дюбуа потребовалось гораздо дольше времени, чтобы потушить свет своему оппоненту. Впрочем, и соперник у него был более серьезный — бывший представитель топ-15 тяжеловесов IBF Джарелл Миллер.

Даниэль разобрал 150-килограммового американца за 10 раундов, тем самым закрыв предыдущее поражение техническим нокаутом от нынешнего абсолютного чемпиона Александра Усика.

Стилистически Дюбуа чем-то похож на того же Филипа Хрговича. У них очень высокий процент досрочных побед. Хорватский тяжеловес выиграл 14 из 17-ти поединков нокаутом.

У Даниэля 19 викторий были достигнуты досрочно при 22-х боях на профессиональном ринге. Но если в плане физической мощи Дюбуа не проигрывает Хрговичу, то в технике между ними существенная разница.

Филип ранее еще ни разу не побывал в нокдауне. А вот британец потерпел уже 2 досрочных поражения в карьере. Помимо того же Усика его отправлял в нокаут Джо Джойс.

У Хрговича перед Даниэлем также есть преимущество в скорости. Предыдущие бои хорвата показали, что в ринге он гораздо подвижнее, нежели Дюбуа, который часто застаивается на ногах и ловит удары лицом.

4. Деонтей Уайлдер против Чжана Чжилэя

🇨🇳 𝐁𝐈𝐆 𝐁𝐀𝐍𝐆 𝐙𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐃𝐎𝐄𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄! 💥 | Zhilei Zhang vs Joe Joyce Fight Highlights | #ZhangJoyce2

В главном событии вечера в рамках тяжелого дивизиона встретятся Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилэй. «Бронзовый бомбардировщик» в прошлом доминирующий чемпион по версии WBC. Китайский боксер ранее владел временным титулом WBO.

Их обоих объединяет тот факт, что свои предыдущие бои они проиграли одному и тому же сопернику Джозефу Паркеру единогласным решением судей, будучи серьезными фаворитами.

Впрочем, проигрыш Уайлдера стал более удивительным, чем неудача Чжилэя. Китайский тяжеловес выглядел конкурентоспособным и даже сумел отправить Паркера в нокдаун. Но он пропустил слишком много ударов, вследствие чего и проиграл.

Тоже самое было и с Уайлдером. Правда, в своем поединке Деонтей предстал в плохой физической форме и даже ни разу плотно не попал по сопернику, чего с ним не случалось довольно давно.

За многие годы выступлений на профессиональном ринге «Бронзовый бомбардировщик» зарекомендовал себя, как самый страшный нокаутер тяжелого дивизиона в 21-м веке. У Уайлдера 42 победы из 43-х выигрышей были достигнуты досрочно.

Но в связи с возрастом у Деонтея начался спад точно также, как и у Чжилэя. Сейчас данное противостояние выглядит поединком двух сбитых летчиков. И тот, кто проиграет в этом бою, окончательно потеряет статус топ-боксера и вряд ли получит звездных соперников в ближайшем будущем.

Также на турнире в Эр-Рияде пройдут еще 2 боя, которые откроют кард:

1. Уилли Хатчисон встретится с Крейгом Ричардсом в рамках второго среднего дивизиона.

2. Хамза Шираз в первом среднем весе подерется против Остина Уильямса.