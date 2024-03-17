В рамках турнира по профессиональному боксу 17 марта пройдет поединок Вильяма Сепеды и Макси Хьюза в легком весе. Начало — 06:00 (мск). Сепеда — Хьюз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Вильям Сепеда

Турнирное положение: Сепеда занимает первую строчку в рейтинге по версии WBC в легком весе. Также он является обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA.

Последние бои: К своему очередному поединку мексиканец подходит после досрочной победы нокаутом в шестом раунде над Мерсито Гестой. За свою карьеру Вильям не потерпел еще ни единого поражения. Ранее он выиграл все 29 поединков на профессиональном ринге.

Состояние бойца: Вильям пребывает в своей пиковой форме. Он силен физически и обладает мощным ударом. 25 побед в профессиональной карьере Сепеда одержал досрочно. Однако громких боев в его активе было пока что не так уж и много.

Макси Хьюз

Турнирное положение: Макси Хьюз занимает шестую строчку в рейтинге легкого дивизиона по версии WBC. В предыдущем поединке он дрался за статус претендента на титул по линии IBF.

Последние бои: К этому поединку британец подходит после поражения единогласным решением судей от бывшего чемпиона мира по трем версиям Джорджа Камбососа. Но в том бою Хьюз оказал серьезное сопротивление австралийцу и его поражение выглядит очень сомнительным. Всего в активе Макси 25 побед, 2 ничьи и 5 проигрышей в карьере.

Состояние бойца: Макси пребывает в хорошей физической форме и он не является проходным соперником даже топов. Хьюз отлично держит удар и обладает внушительным кардио.

Главная его проблема — отсутствие ударной мощи. За карьеру у Хьюза лишь 5 побед нокаутами.

Статистика для ставок

Сепеда не потерпел ни единого поражения в карьере за 29 боев

Хьюз за 32 боя только однажды проиграл досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают у Вильяма Сепеду явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.07. На победу Макси Хьюза предлагают сделать ставку за 9.00.

Прогноз: Сепеда, вероятнее всего, будет действовать первым номером и должен забирать данный поединок в свой актив. Но Хьюз просто так не сдастся без боя. Он не станет легкой мишенью для непобежденного мексиканца и не позволит себя удосрочить до начала финальных раундов.

Ставка: Тотал больше 8,5 за 2.00.