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    Будет ли ранний нокаут в бою Сепеды и Хьюза?

    Сепеда — Хьюз. Ставка (к. 2.00) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лас-Вегасе, 17 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сепеда — Хьюз
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    Макси Хьюз (справа)
    В рамках турнира по профессиональному боксу 17 марта пройдет поединок Вильяма Сепеды и Макси Хьюза в легком весе. Начало — 06:00 (мск). Сепеда — Хьюз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Вильям Сепеда

    Турнирное положение: Сепеда занимает первую строчку в рейтинге по версии WBC в легком весе. Также он является обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA.

    Последние бои: К своему очередному поединку мексиканец подходит после досрочной победы нокаутом в шестом раунде над Мерсито Гестой. За свою карьеру Вильям не потерпел еще ни единого поражения. Ранее он выиграл все 29 поединков на профессиональном ринге.

    Состояние бойца: Вильям пребывает в своей пиковой форме. Он силен физически и обладает мощным ударом. 25 побед в профессиональной карьере Сепеда одержал досрочно. Однако громких боев в его активе было пока что не так уж и много.

    Макси Хьюз

    Турнирное положение: Макси Хьюз занимает шестую строчку в рейтинге легкого дивизиона по версии WBC. В предыдущем поединке он дрался за статус претендента на титул по линии IBF.

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  • 06/03/2024

    • Последние бои: К этому поединку британец подходит после поражения единогласным решением судей от бывшего чемпиона мира по трем версиям Джорджа Камбососа. Но в том бою Хьюз оказал серьезное сопротивление австралийцу и его поражение выглядит очень сомнительным. Всего в активе Макси 25 побед, 2 ничьи и 5 проигрышей в карьере.

    Состояние бойца: Макси пребывает в хорошей физической форме и он не является проходным соперником даже топов. Хьюз отлично держит удар и обладает внушительным кардио.

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    Главная его проблема — отсутствие ударной мощи. За карьеру у Хьюза лишь 5 побед нокаутами.

    Статистика для ставок

    • Сепеда не потерпел ни единого поражения в карьере за 29 боев

    • Хьюз за 32 боя только однажды проиграл досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают у Вильяма Сепеду явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.07. На победу Макси Хьюза предлагают сделать ставку за 9.00.

    Прогноз: Сепеда, вероятнее всего, будет действовать первым номером и должен забирать данный поединок в свой актив. Но Хьюз просто так не сдастся без боя. Он не станет легкой мишенью для непобежденного мексиканца и не позволит себя удосрочить до начала финальных раундов.

    Ставка: Тотал больше 8,5 за 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч Сепеда — Хьюз с коэффициентом 2.00. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на бои. Будет ли ранний нокаут в бою Сепеды и Хьюза?
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