В этом экспрессе разберем матчи в Лиге чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 10 марта с коэффициентом для ставки за 3.52.

«Аталанта» — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов

«Аталанта» уверенно прошла общий этап турнира. Команда выглядела организованно и стабильно, сумев заранее гарантировать себе участие в плей-офф. В то время как многие гранды испытывали трудности, «Аталанта» спокойно решила турнирные задачи. В предварительном раунде плей-офф итальянцам уже пришлось столкнуться с серьёзным немецким соперником — «Боруссией» Дортмунд. После поражения в Германии со счётом 0:2 бергамаски продемонстрировали характер и дома разгромили соперника 4:1.

Последние матчи на внутренней арене получились менее успешными, однако это может говорить о перераспределении сил в пользу еврокубков. Команда явно делает ставку на международный турнир, где имеет серьёзный опыт и умеет играть против топ-клубов.

Мюнхенцы проводят один из сильнейших сезонов за последние годы. «Бавария» демонстрирует мощную и сбалансированную игру, что подтверждают результаты общего этапа Лиги чемпионов: семь побед в восьми матчах. Единственное поражение команда потерпела в Лондоне от «Арсенала», который стал лучшей командой общего этапа.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Уверенная форма команды была высоко оценена руководством клуба — контракт с главным тренером Венсаном Компани был продлён ещё осенью. Во внутреннем чемпионате мюнхенцы практически решили вопрос с чемпионством задолго до финиша сезона, создав солидный отрыв. Это позволяет сосредоточиться на еврокубках, где цели традиционно максимальные.

Ставка: Победа «Баварии» за 1.63.

«Галатасарай» — «Ливерпуль»

Футбол. Лига чемпионов

Турецкий клуб не слишком уверенно прошёл общий этап турнира. Команда финишировала лишь на 20-й позиции, набрав 10 очков благодаря трём победам и одной ничьей при четырёх поражениях. В заключительном туре стамбульцы уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:2.

Зато в стыковом раунде плей-офф «Галатасарай» преподнёс сенсацию, выбив туринский «Ювентус». В первом матче турки победили 5:2, а затем уступили на выезде 2:3, чего оказалось достаточно для выхода дальше. В последних встречах команда набрала хороший ход. Были одержаны победы над «Бешикташем» и «Аланьяспором», а текущая победная серия во всех турнирах достигла трёх матчей.

Английский клуб гораздо увереннее выступил на общем этапе. Команда Арне Слота набрала 18 очков, одержав шесть побед при двух поражениях, и заняла третье место в таблице, уступив только «Баварии» и «Арсеналу». В последних турах группового этапа мерсисайдцы показали мощный футбол: уверенно обыграли «Марсель» (3:0), а затем разгромили «Карабах» со счётом 6:0. В обоих случаях статистика полностью отражала преимущество англичан.

Прогнозы и ставки на футбол

Во внутренних турнирах форма «Ливерпуля» остаётся нестабильной, однако в последних пяти матчах команда одержала четыре победы. В предыдущей встрече мерсисайдцы обыграли «Вулверхэмптон» в Кубке Англии (3:1), взяв реванш за поражение в чемпионате.

Ставка: Обе забьют за 1.48.

«Ньюкасл» — «Барселона»

Футбол. Лига чемпионов

Команда Эдди Хау проводит неровный сезон на внутренней арене, однако в Лиге чемпионов выглядит значительно увереннее. Англичане успешно прошли стадию 1/16 финала, уверенно разобравшись с «Карабахом» (6:1 в гостях и 3:2 дома). В АПЛ дела складываются сложнее: «Ньюкасл» идёт лишь на 12-м месте, отставая от еврокубковой зоны на девять очков. Команда уже выбыла из Кубка Англии и Кубка лиги, уступив «Манчестер Сити». Тем не менее, в последнем туре АПЛ «сороки» порадовали болельщиков победой над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Главная задача хозяев — сыграть внимательнее в обороне. В атаке у команды проблем почти нет: быстрые фланги и активные подключения полузащитников регулярно создают давление на защиту соперника.

Каталонцы проводят очень сильный сезон и остаются претендентами на победу во всех ключевых турнирах. Команда Ханса-Дитера Флика уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая «Реал» Мадрид на четыре очка. В Лиге чемпионов «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала, избежав дополнительного раунда плей-офф. Команда демонстрирует зрелый комбинационный футбол, умело контролирует темп матчей и обладает мощной линией атаки.

«Барселона» превосходит соперника в классе и опыте. Матч может получиться результативным: хозяева пойдут вперёд, а гости получат пространство для быстрых атак.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.46.

3.52 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.52.