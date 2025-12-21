В этом экспрессе разберем финал Суперкубка Италии, матчи Примеры и АПЛ

«Наполи» — «Болонья»

Футбол. Суперкубок Италии. Финал

В полуфинале команда Антонио Конте уверенно переиграла «Милан» со счетом 2:0, воспользовавшись ошибками соперника, а сзади сыграла очень надежно, не дав ничего сделать у собственных ворот.

После изменения игровой схемы на 3-4-3 «Наполи» стал очень мало пропускать, маскируя свои проблемы в центре полузащиты, где из-за травмы выбыла большая часть основных футболистов. Всего в 7 последних играх неаполитанцы пропустили 5 голов во всех турнирах.

На пути к этой игре «Болонья» выбила «Интер». Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее были подопечные Винценцо Итальяно. При этом специалисте команда превратилась в очень гибкий коллектив, отлично подстраиваясь под игру сопернику.

В каждом матче алленаторе тасует состав, но игра из-за этого не сильно страдает. При необходимости «Болонья» может сыграть строго сзади, не дав ничего сделать сопернику у своих ворот. За Суперкубок неплохо платят, игра статусная, поэтому вряд ли стоит ждать тут результативного футбола.

Наш прогноз: тотал меньше 2,5 за 1,68.

«Фулхэм» — «Ноттингем»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

Последние матчи «Фулхэм» проводит очень результативно и радует своих поклонников набранными очками и великолепными голами. Особенно ярко сейчас выглядит валлиец Гарри Уилсон, который если забивает, то делает это очень красиво.

В пяти последних играх во всех турнирах «дачники» поразили ворота соперника 11 раз. В последнем туре АПЛ «Фулхэм» в гостях переиграл «Бернли» (3:2), а в КАЛ уступил «Ньюкаслу» (1:2).

Пока «Ноттингем» под руководством Шона Дайча играет очень неровно, чередуя яркие и неудачные матчи, но все равно результативность команды выросла при новом тренере. Дайч смог стабилизировать состав, снять напряжение в команде и она постепенно поднимается в таблице АПЛ.

Прогнозы и ставки на футбол

В последнем туре чемпионата «Ноттингем» на своем поле разобрался с «Тоттенхэмом» (3:0), обеспечив себе комфортное преимущество в два мяча к 50-й минуте. До этого «лесники» выиграли в ЛЕ у «Утрехта» (2:1) в гостях. Пусть в составах обоих клубов и не будет некоторых африканских игроков, все равно стоит рассчитывать на результативный футбол.

Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,54.

«Атлетик» — «Эспаньол»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

В этом сезоне «Атлетик» немного сдал с точки зрения результатов, но этому есть объяснение в виде большого количества травм и на успешную борьбу во всех турнирах кадровых ресурсов у басков попросту не хватает. Но сейчас ситуация начинает улучшаться.

Уже несколько матчей провел главный актив «Атлетика» Нико Уильямс, в прошлом туре вернулся в строй и вышел на замену его старший брат Иньяки. Начали играть Сансет и Галларета. На своем поле клуб из Бильбао традиционно играет значительно сильнее при горячей поддержке своих болельщиков.

Сейчас «Эспаньол» занимает пятое место в таблице Примеры, а работа молодого специалиста Маноло Хименеса не может не вызывать восхищения. При довольно скромном составе и не лучшем финансировали каталонский клуб забрался очень высоко.

При этом уже давно травмирован лидер Хави Пуадо. Сейчас победная серия «Эспаньола» в чемпионате Испании достигла уже 4 матчей, но в некоторых из них команде откровенно везло, но так постоянно продолжаться не может. В этой игре гостям будет очень непросто.

Наш прогноз: индивидуальный тотал на хозяев больше 1 за 1,41.

3.65 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,65.