«Ювентус» очень вовремя обыграл «Рому» на своём поле и ворвался в гонку за место в топ-4. «Бьянконери» равномерно распределили по всему матчу скорость на мяче, прессинг и креатив, а команда Гасперини снова показала, что против сильных соперников у неё не хватает устойчивости — особенно в обороне.

Результат матча Ювентус Турин 2:1 Рома Рим 1:0 Шику Консейсау 44' 2:0 Луа Опенда 70' 2:1 Томмазо Бальданци 75' Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо ( Филип Костич 89' ), Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам, Шику Консейсау ( Даниэле Ругани 61' ), Кенан Йылдыз, Луа Опенда ( Джонатан Дэвид 82' ) Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Девин Ренс, Ян Зёлковский, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини ( Леон Бэйли 53' ), Матиас Соуле ( Эван Фергюсон 56' ), Уэсли Франса, Ману Коне, Бриан Кристанте, Пауло Дибала ( Томмазо Бальданци 56' ) Жёлтые карточки: Шику Консейсау 24', Уэстон Маккенни 86' — Матиас Соуле 21', Ману Коне 65', Бриан Кристанте 84'

Статистика матча 9 Удары в створ 5 3 Удары мимо 5 41 Владение мячом 60 2 Угловые удары 4 2 Офсайды 0 14 Фолы 12

«Ювентус» вышел на поле с вполне определённым настроем — чем дольше счёт будет нулевым, тем сложнее станет. Высокая линия, агрессивное движение без мяча, попытки быстро доставлять мяч в финальную треть, всё это сразу заставило «Рому» отступить. Не в панике, но с явным пониманием, что пространства за спиной сегодня лучше не оставлять.

«Ювентус» – «Рома» globallookpress.com

Рома отвечала эпизодами. Дибала искал мяч между линиями, Суле и Челик пытались растянуть фланги, но атаки чаще заканчивались раньше, чем успевали стать по-настоящему опасными. У «Юве» же моменты появлялись не после индивидуальных вспышек, а благодаря давлению. Опенда постоянно предлагал себя за спины защитников, Тюрам подключался из глубины, Йылдыз задавал направление атак, и именно это делало игру хозяев живой.

Гол Консейсау переписывает сценарий перед перерывом

Парадоксально, но при всём территориальном преимуществе туринцев до середины тайма главными фигурами оставались вратари. Свилар не раз спасал «Рому», Ди Грегорио уверенно накрывал редкие удары гостей. Матч словно завис в ожидании ошибки — вопрос был лишь в том, кто её допустит первым.

Гол в ворота «Ромы» в концовке тайма трудно назвать провалом, оборона Гасперини просто не смогла продержаться до перерыва. Консейсау сначала не реализовал момент, который выглядел почти стопроцентным — пробил прямо в голкипера, будто проверяя его реакцию. Но уже в следующей атаке всё сложилось иначе. Йылдыз протащил мяч, Камбьязо подрезал мяч в центр штрафной, а Консейсау спокойно отправил мяч в дальний угол.

Франсишку Консейсау globallookpress.com

Больше всего в этом эпизоде хочется отметить скорость мышления атаки хозяев. «Ювентус» в этот момент оказался на шаг быстрее в принятии решений, в движении без мяча и в реакции на отскок. «Рома» же выглядела так, будто застыла в предыдущем эпизоде.

Контроль вместо красоты во втором тайме

После перерыва туринцы не стали выжидать момент. Они попытались закрыть матч сразу, и в этом было что-то очень прагматичное. Удары Йылдыза, новые выходы Опенда, давление через фланги — «Рома» держалась исключительно за счёт Свилара. Но долго так продолжаться не могло.

Гасперини сделал тройную замену через десять минут после перерыва, сняв с игры в том числе Пауло Дибалу, которому фанаты «Юве» аплодировали стоя почти целую минуту. Конечно, не за игру в первом тайме, но за то, что аргентинец семь лет был героем Турина.

Пауло Дибала globallookpress.com

Второй гол стал логичным и одновременно болезненным для гостей. Потеря концентрации в штрафной после удара головой Маккенни, свободный Опенда, короткая передача всё того же Маккенни, и счёт стал 2:0. В таких матчах это почти приговор, у «Ромы» и до второго пропущенного моментов особо не было, а два гола от римлян были бы чудом.

Гол Опенды globallookpress.com

Гасперини попытался оживить атаку перестановками, выпустил Фергюсона и Бальданци, позже добавил Бейли вместо Пеллегрини. Но у «Ромы» всё разваливалось слишком не вовремя. Леон Бейли сыграл всего 21 минуту, почувствовал боль на рывке и попросил замену — в итоге вышел Эль-Шаарави, а у штаба «Ромы» добавилась ещё одна проблема в список.

Тем не менее, одна из замен всё-таки сыграла. Уэсли блестяще сыграл в подкате у штрафной «Юве», Фергюсон низом пробил в дальний угол, Ди Грегорио неудачно отбил — и Бальданци внёс мяч в сетку. Гол итальянца, который только вышел на поле, вернул интригу, заставил трибуны нервничать, а «Ювентус» — отступить чуть ниже. Концовка превратилась в череду резких переходов, где каждый отскок мог решить всё.

Гол Бальданци globallookpress.com

В концовке Йылдыз мог закрывать матч, но пробил в штангу. В каком-то смысле это было символично — «Юве» был ближе к третьему голу, чем «Рома» ко второму. А последние минуты грамотно засушил Ди Грегорио, который в компенсированное время остановил Фергюсона и поставил точку.

«Рома» отстаёт от лидеров, «Юве» — в одном очке от римлян

Такую победу не назовёшь примером доминирования, но у Спаллетти точно было понимание, как он хочет выиграть матч — ровно это и случилось. «Ювентус» не был безупречен, но был собраннее, быстрее и логичнее «Ромы» в ключевых фазах. Команда Гасперини снова показала характер и снова упёрлась в собственные ограничения. Особенно это было заметно в обороне, где каждая потеря концентрации превращается в проблему.

Календарь и таблица Серии А

Турнирная таблица теперь выглядит совсем иначе, чем можно было представить, скажем, месяц назад. «Юве» поднимается на пятое место, набирая 29 очков, а «Рома» — четвёртая с 30 очками. Ещё недавно Гасперини на весь Рим говорил о чемпионской гонке, а теперь его команда может отстать от лидеров на 6 очков.