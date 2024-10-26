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    «Ман Сити» и «Наполи» спокойно обыграют аутсайдеров

    Экспресс дня 26 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Эрлинг Холанн
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    У «Манчестер Сити» была небольшая пробуксовка в середине сентября, но с тех пор «горожане» выиграли пять из шести матчей.

    В прошлое воскресенье «Ман Сити» буквально на последних секундах забил победный гол в матче с «Вулверхэмптоном» (2:1), а еще через несколько дней команда Пепа Гвардиолы разбила пражскую «Спарту» (5:0) в Лиге чемпионов.

    Также стоит отметить, что «Манчестер Сити» еще ни разу не проигрывал в этом сезоне и только в двух матчах пропустил больше одного мяча.

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    Что касается «Саутгемптона», то пока ему явно некомфортно в элитном дивизионе. «Святые» проиграли семь из восьми предыдущих матчей и пропустили в общей сложности 18 мячей.

    Скорее всего, «Ман Сити» порадует своих болельщиков еще одной разгромной победой.

    Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 3,0 за 1.77.

    «Наполи» — «Лечче»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Наполи» единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А после восьми туров. На этом отрезке у неаполитанцев лишь одно поражение.

    После ужасного матча с «Вероной» команда Антонио Конте одержала шесть побед и один раз сыграла вничью (матч на поле «Ювентуса» завершился со счетом 0:0).

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    Также стоит отметить, что «Наполи» до сих пор пропустил лишь пять мячей. То есть это меньше гола в среднем за матч.

    В предстоящем матче интрига практически отсутствует. Достаточно взглянуть на недавние результаты «Лечче» — эта команда проиграла четыре предыдущих матча с общим счетом 0:12.

    Вряд ли «Наполи» упустит возможность набрать три очка.

    Ставка: победа «Наполи» с форой (-1,5) за 1.88.

    «Штутгарт» — «Хольштайн Киль»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Штутгарт» ранее на этой неделе одержал гостевую победу над «Ювентусом» (0:1) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

    Несмотря на недавние проблемы «швабов» в Бундеслиге, результат в Турине все равно не стал большим сюрпризом.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Как и в прошлом сезоне, в текущем «Штутгарт» порой играет на очень высоком уровне.

    Единственным неприятным исключением стал матч против «Баварии» (0:4) в прошлом туре. В Мюнхене команда Себастьяна Хенесса действительно разочаровала.

    В предстоящем матче «Штутгарт, скорее всего, обыграет одного из аутсайдеров с разницей как минимум в два мяча. "Хольштайн" набрал лишь два очка и пропустил 21 гол в семи предыдущих турах.

    Ставка: тотал "Штутгарта" больше 2,5 за 1.68.

    Общий коэффициент — 5.59.

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    Экспресс дня 26 октября: прогноз, ставка (5.59), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Экспресс. «Ман Сити» и «Наполи» спокойно обыграют аутсайдеров
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