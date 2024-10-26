«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»
Футбол. Чемпионат Англии
У «Манчестер Сити» была небольшая пробуксовка в середине сентября, но с тех пор «горожане» выиграли пять из шести матчей.
В прошлое воскресенье «Ман Сити» буквально на последних секундах забил победный гол в матче с «Вулверхэмптоном» (2:1), а еще через несколько дней команда Пепа Гвардиолы разбила пражскую «Спарту» (5:0) в Лиге чемпионов.
Также стоит отметить, что «Манчестер Сити» еще ни разу не проигрывал в этом сезоне и только в двух матчах пропустил больше одного мяча.
Что касается «Саутгемптона», то пока ему явно некомфортно в элитном дивизионе. «Святые» проиграли семь из восьми предыдущих матчей и пропустили в общей сложности 18 мячей.
Скорее всего, «Ман Сити» порадует своих болельщиков еще одной разгромной победой.
Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 3,0 за 1.77.
«Наполи» — «Лечче»
Футбол. Чемпионат Италии
«Наполи» единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А после восьми туров. На этом отрезке у неаполитанцев лишь одно поражение.
После ужасного матча с «Вероной» команда Антонио Конте одержала шесть побед и один раз сыграла вничью (матч на поле «Ювентуса» завершился со счетом 0:0).
Также стоит отметить, что «Наполи» до сих пор пропустил лишь пять мячей. То есть это меньше гола в среднем за матч.
В предстоящем матче интрига практически отсутствует. Достаточно взглянуть на недавние результаты «Лечче» — эта команда проиграла четыре предыдущих матча с общим счетом 0:12.
Вряд ли «Наполи» упустит возможность набрать три очка.
Ставка: победа «Наполи» с форой (-1,5) за 1.88.
«Штутгарт» — «Хольштайн Киль»
Футбол. Чемпионат Германии
«Штутгарт» ранее на этой неделе одержал гостевую победу над «Ювентусом» (0:1) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.
Несмотря на недавние проблемы «швабов» в Бундеслиге, результат в Турине все равно не стал большим сюрпризом.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Как и в прошлом сезоне, в текущем «Штутгарт» порой играет на очень высоком уровне.
Единственным неприятным исключением стал матч против «Баварии» (0:4) в прошлом туре. В Мюнхене команда Себастьяна Хенесса действительно разочаровала.
В предстоящем матче «Штутгарт, скорее всего, обыграет одного из аутсайдеров с разницей как минимум в два мяча. "Хольштайн" набрал лишь два очка и пропустил 21 гол в семи предыдущих турах.
Ставка: тотал "Штутгарта" больше 2,5 за 1.68.
Общий коэффициент — 5.59.