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    Минское «Динамо» и «Гомель» не порадуют результативностью, «Бурирам» добьется победы в гостях

    Экспресс дня 12 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 сентября
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    «Динамо» Минск
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Беларуси, Таиланда и Гонконга. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Порт» — «Бурирам»

    Футбол. Чемпионат Таиланда

    «Порт» хорошо начал текущий чемпионат Таиланда. В пяти матчах команда одержала 4 победы, также была зафиксирована одна ничья. Клуб еще не проигрывал в нынешнем сезоне.

    Стоит отметить результативность «Порта». Клуб много забивает. После четырех встреч разница мячей составляет 16-6.

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    • «Бурирам» является лидером чемпионата Таиланда. У команды 15 очков по итогам пяти матчей. Атака также впечатляет. Забито 19 мячей, а пропущено только два.

    Обе команды находятся в отличной форме. Сложно выделить явного фаворита. Букмекеры склоняются к тому, что «Бурирам» завоюет три очка.

    Ставка: Победа «Бурирама» за 1.85.

    «Истерн» — «Норт Дистрикт»

    Футбол. Чемпионат Гонконга

    Чемпионат Гонконга только начался. «Истерн» уже в первом туре завоевал три очка.

    Ранее команда дома победила «Гонконг Рейджерс». «Истерн» выиграл встречу со счетом 2:0. Сможет ли клуб вновь порадовать своих фанатов?

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    «Норт Дистрикт» по итогам первого тура набрал одно очко. Ранее команда сыграла вничью с «Китчи». Матч закончился 2:2.

    Букмекеры уверены в победе хозяев. «Истерн» дома редко теряет очки. Гости вряд ли преподнесут сюрприз в предстоящей встрече.

    Ставка: Обе не забьют за 1.69.

    «Динамо» Минск — «Гомель»

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    Минское «Динамо» замыкает топ-3. В текущем чемпионате Беларуси команда еще ни разу не проиграла.

    В 15 матчах у столичного клуба 10 побед и 5 ничьих. Разница мячей составляет 28-8.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Стоит отметить, что у минского «Динамо» лучшая оборона в лиге. Гостям будет крайне сложно поразить ворота соперника. На данный момент «Гомель» занимает 8-е место в таблице. Набрано 28 очков в 19 встречах.

    Команды последний раз встречались друг с другом 13 апреля. Тогда «Гомель» уступил в родных стенах со счетом 0:1. Единственный мяч забил Павел Седько.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.74.

    Общий коэффициент — 5.44.

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    Экспресс дня 12 сентября: прогноз, ставка (5.44), статистика, коэффициенты матча 12.09.2024. Экспресс. Минское «Динамо» и «Гомель» не порадуют результативностью, «Бурирам» добьется победы в гостях
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