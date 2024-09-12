В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Беларуси, Таиланда и Гонконга. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Порт» — «Бурирам»

Футбол. Чемпионат Таиланда

«Порт» хорошо начал текущий чемпионат Таиланда. В пяти матчах команда одержала 4 победы, также была зафиксирована одна ничья. Клуб еще не проигрывал в нынешнем сезоне.

Стоит отметить результативность «Порта». Клуб много забивает. После четырех встреч разница мячей составляет 16-6.

«Бурирам» является лидером чемпионата Таиланда. У команды 15 очков по итогам пяти матчей. Атака также впечатляет. Забито 19 мячей, а пропущено только два.

Обе команды находятся в отличной форме. Сложно выделить явного фаворита. Букмекеры склоняются к тому, что «Бурирам» завоюет три очка.

Ставка: Победа «Бурирама» за 1.85.

«Истерн» — «Норт Дистрикт»

Футбол. Чемпионат Гонконга

Чемпионат Гонконга только начался. «Истерн» уже в первом туре завоевал три очка.

Ранее команда дома победила «Гонконг Рейджерс». «Истерн» выиграл встречу со счетом 2:0. Сможет ли клуб вновь порадовать своих фанатов?

«Норт Дистрикт» по итогам первого тура набрал одно очко. Ранее команда сыграла вничью с «Китчи». Матч закончился 2:2.

Букмекеры уверены в победе хозяев. «Истерн» дома редко теряет очки. Гости вряд ли преподнесут сюрприз в предстоящей встрече.

Ставка: Обе не забьют за 1.69.

«Динамо» Минск — «Гомель»

Футбол. Чемпионат Беларуси

Минское «Динамо» замыкает топ-3. В текущем чемпионате Беларуси команда еще ни разу не проиграла.

В 15 матчах у столичного клуба 10 побед и 5 ничьих. Разница мячей составляет 28-8.

Прогнозы и ставки на футбол

Стоит отметить, что у минского «Динамо» лучшая оборона в лиге. Гостям будет крайне сложно поразить ворота соперника. На данный момент «Гомель» занимает 8-е место в таблице. Набрано 28 очков в 19 встречах.

Команды последний раз встречались друг с другом 13 апреля. Тогда «Гомель» уступил в родных стенах со счетом 0:1. Единственный мяч забил Павел Седько.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.74.

Общий коэффициент — 5.44.