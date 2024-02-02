В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Италии и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Чемпионат Германии

«Хайденхайм» заразился ничейной серией. Три последних матча команда закончила с одинаковым счетом 1:1. Ранее клуб разошелся миром с «Кельном», «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом».

Последнюю победу в Бундеслиге «Хайденхайм» одержал 20 декабря. Тогда дома был обыгран «Фрайбург» (3:2). Сейчас «Хайденхайм» идет на 10-м месте в таблице, набрав 23 очка.

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«Боруссия» готовится к матчу в отличном настроении. У «шмелей» трехматчевая выигрышная серия. Дортмундский клуб надеется одержать четвертую победу кряду.

До этого «Боруссия» разобралась с «Дармштадтом» (3:0), «Кельном» (4:0) и «Бохумом» (3:1). Атака команды в полном порядке. У обороны «Хайденхайма» возникнет немало проблем.

Ставка: Победа «Боруссии» Дортмунд за 1.76.

«Лечче» — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии

«Лечче» провалил начало 2024 года. Команда в четырех играх не одержала ни одной победы. Были зафиксированы три поражения и одна ничья.

До этого «Лечче» уступил в трех матчах подряд. Клуб не досчитался очков во встречах с «Лацио», «Ювентусом» и «Дженоа». В Серии А «Лечче» находится на 14-м месте.

«Фиорентина» ранее боролась за Суперкубок Италии, но осталась без трофея. В полуфинале клуб по всем статьям уступил «Наполи» со счетом 0:3.

После этого «фиалки» вновь проиграли, но уже в Серии А. Команда дома принимала «Интер». Лидер Серии А оказался сильнее — 1:0.

Ставка: Обе забьют за 1.92.

«Страсбур» — «ПСЖ»

Футбол. Чемпионат Франции

«Страсбур» завершил первый круг чемпионата Франции на 10-м месте в таблице. Команда набрала 25 очков в 19 встречах. Впереди сложнейший матч с лидером Лиги 1.

Хозяева выиграли две последних домашних игры в чемпионате Франции. Оба поединка состоялись в декабре. Сначала «Страсбур» взял верх над «Гавром» (2:1), а затем с таким же счетом одолел «Лилль».

«ПСЖ» в нынешнем сезоне вряд ли не выиграет чемпионат Франции. Парижане очень уверенно лидируют. Сейчас отрыв от идущей второй «Ниццы» составляет шесть очков.

Продолжается эпопея с трансфером Килиана Мбаппе. В последнее время фамилия француза появляется в прессе чуть ли не каждый день. Похоже, нападающий больше не будет играть за «ПСЖ». Главным претендентом на форварда по-прежнему является мадридский «Реал».

Ставка: Победа «ПСЖ» за 1.48.

Общий коэффициент — 5.00.