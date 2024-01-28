В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Испании и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Боруссия» Дортмунд — «Бохум»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» отлично начала 2024-й год. Клуб одержал две сухих победы в Бундеслиге — над «Дармштадтом» (3:0) и «Кельном» (4:0). Стоит отметить атаку «шмелей». За 180 минут команда смогла забить семь голов.

На данный момент «Боруссия» идет на пятом месте в таблице. Команда набрала 33 очка в 18 встречах.

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«Бохуму» вряд ли угрожает вылет из Бундеслиги, но при этом перед клубом не стоит серьезных задач. Команда находится на 14-й позиции, набрав в 18 матчах 20 очков.

В новом году «Бохум» еще ни разу не проиграл. 14 января команда сыграла вничью с «Вердером» (1:1), а 20 января дома одолела «Штутгарт» (1:0).

Ставка: Обе забьют за 1.65.

«Фиорентина» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии

«Фиорентина» не лучшим образом начала 2024-й год. Победа была только одна — над «Болоньей» в Кубке Италии. В остальных трех матчах «фиалки» ни разу не выиграли.

Одолеть «Интер» на своем поле будет очень сложно. Клуб располагается на пятом месте в таблице, набрав 34 очка в 20 поединках.

«Интер» находится в отличной форме. На данный момент команда находится на 2-й строчке, отставая от лидирующего «Ювентуса» на два очка. Но при этом у миланского клуба есть две игры в запасе.

В январе «Интер» одержал четыре победы в четырех встречах. Ранее удалось обыграть «Верону» (2:1), «Монцу» (5:1), «Лацио» (3:0) и «Наполи» (1:0).

Ставка: Победа «Интера» за 1.92.

«Атлетико» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании

В последних играх «Атлетико» потратил много сил. Но в предстоящей встрече хозяева всё равно считаются фаворитами. Фанаты мадридского клуба верят в успех атакующего тандема Альваро Мората-Антуан Гризманн. К слову, набрал форму и Мемфис Депай.

Улучшилась ситуация и с лазаретом. Сейчас в списке травмированных находятся лишь Лемар и Аспилкуэта. Диего Симеоне может рассчитывать на серьезную ротацию при непростом календаре.

«Валенсия» на данный момент занимает 7-е место в таблице Примеры. Команда набрала 32 очка в 21-й встрече.

У «летучих мышей» великолепная серия из четырех побед подряд. В первом круге «Валенсия» дома разгромила «Атлетико» со счетом 3:0. В Мадриде «матрасники» постараются взять реванш.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.94.

Общий коэффициент — 6.14.