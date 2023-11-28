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    «Ман Сити» и «Лейпциг» пробьют верхи, а «ПСЖ» и «Лацио» возьмут по три очка

    Экспресс дня 28 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 ноября
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    «Ман Сити»
    В этом экспрессе поставим на три матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ман Сити» — «РБ Лейпциг»

    Футбол. Лига чемпионов

    Действующий победитель Лиги чемпионов уже досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира. «Ман Сити» выиграл все четыре проведенные игры на групповой стадии с общим счетом 12:3.

    Своего предстоящего противника «горожане» в первом круге обыграли на выезде 3:1, а в прошлом туре они дома одолели 3:0 «Янг Бойз». После того «Сити» свел два матча вничью в АПЛ — с «Челси» 4:4 и с «Ливерпулем» 1:1.

    «РБ Лейпциг» также уже обеспечил себе выход в плей-офф этого розыгрыша Лиги чемпионов. Немцы проиграли своему предстоящему противнику, но других оппонентов только обыгрывали.

    В прошлом туре «быки» в выездном поединке одолели «Црвену Звезду» со счетом 2:1. А на прошедших выходных они в рамках чемпионата Германии уступили в гостях 1:2 «Вольфсбургу».

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    • Команды уже решили свои турнирные задачи и поэтому должны сыграть раскованно, и порадовать болельщиков результативным футболом.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.53.

    «ПСЖ» — «Ньюкасл»

    Футбол. Лига чемпионов

    «ПСЖ» с шестью набранными очками идет вторым в группе смерти. Лидеру французы проигрывают лишь балл, а от последней строки оторвались всего на два пункта.

    Парижане в этом турнире выиграли обе домашние встречи всухую, но оба поединка на выезде они проиграли. Накануне же этой игры «ПСЖ» в рамках чемпионата страны дома разгромил «Монако» 5:2.

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    «Ньюкасл» с четырьмя очками как раз замыкает свой квартет. Начали англичане с гостевой мировой против «Милана» 0:0, затем дома разгромили как раз парижан 4:1, после чего дважды всухую проиграли «Боруссии» Д.

    В преддверии же этой встречи «сороки» в рамках чемпионата Англии на своей арене разгромили «Челси» со счетом 4:1. И этой викторий они прервали свою серию из двух сухих выездных фиаско.

    «ПСЖ», который сильно выступает в родных стенах, должен брать три очка в игре с неубедительным в гостях «Ньюкаслом».

    Ставка: победа «ПСЖ» за 1.68.

    «Лацио» — «Селтик»

    Футбол. Лига чемпионов

    Римский коллектив с семью зачетными пунктами идет вторым в своем квартете. От первого «Атлетико» он отстает на балл, а третьей «Фейеноорд» опережает на очко.

    «Лацио» в прошлом туре одолел на своем поле нидерландцев 1:0, а своего предстоящего противника в первом круге обыграл на его поле 2:1. На выходных же «орлята» сенсационно уступили в Серии А «Салернитане» 1:2.

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    Чемпион Шотландии в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал лишь один балл в трех играх и замыкает свой квартет. Своей единственный пункт он заработал в домашней игре с «Атлетико» 2:2.

    Остальные же три встречи «Селтик» проиграл, а на выезде он еще не забил ни одного гола, пропустив в двух играх аж восемь голов, в том числе и шесть в прошлом туре в Мадриде.

    Если на своем поле «Селтик» еще способен дать бой, то на выезде он, как правило, безвольно уступает. В общем, ставим здесь на викторию римлян.

    Ставка: победа «Лацио» за 1.55.

    Общий коэффициент — 3.98.

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