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    «Марсель»
    В пятничном экспрессе рассмотрим поединки французской Лиги 1, немецкой Бундеслиги и испанской Примеры. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Марсель» — «Монпелье»

    Футбол. Чемпионат Франции

    В турнирной таблице французской Лиги 1 «Марсель» разместился на второй строке, уступая семь баллов лидирующему «ПСЖ» и опережая на два очка третье место. В минувшем туре чемпионата он обыграл в гостях 2:1 «Реймс».

    Всего же в отрезке последних семи встреч первенства «провансальцы» отпраздновали пять викторий при одном фиаско и ничей. На своем же поле они не могут выиграть три встречи подряд, расписав одну мировую и дважды уступив.

    «Монпелье» же разместился в середине турнирной таблицы французского первенства и не претендует на еврокубковые места. В то же время и вылет команде не грозит.

    В своей последней проведенной игре чемпионата «паладины» обыграли со счетом 2:1 дома «Клермон», продлив тем самым свою серию без поражений до шесть, где пять раз победили. В гостях «Монпелье» за четыре минувшие игры выиграл трижды при одном фиаско.

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    • От данного противостояния вполне можно ждать обмена голами, так как обе команды редко в последнее время когда уходят с поля без забитого мяча, да и в очных играх зачастую огорчают друг друга.

    Ставка: обе забьют — да за 1.92.

    «Айнтрахт» — «Бохум»

    Футбол. Чемпионат Германии

    Франкфуртский клуб с 40 набранными очками идет на шестом месте, отставая от четвертой лигачемпионовской строки на шесть баллов. В своем последнем проведенном поединке он потерпел гостевое поражение от «Униона» со счетом 0:2.

    И этим результатом «орлы» продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате до четырех игр, где по два раза уступали и играли вничью. А из девяти последних матчей в Бундеслиге они выиграл всего два. На своем поле «Айнтрахт» в пяти последних матчах одержал четыре победы при одной мировой.

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    «Бохум» с 25 зачетными пунктами занимает 14 место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая на четыре балла опасную зону. Отметим, что он выиграл два последних матча чемпионата, одолев 2:0 на выезде «Кельн» и 1:0 дома «Лейпциг».

    Перед этим коллектив потерпел четыре поражения подряд с общим счетом 0:10. На выезде же «Бохум» выиграл только два из 14 предыдущих матчей, проиграв 12 раз.

    После серии неудач «орлы» при своих зрителях будут стараться реабилитироваться и наверняка обыграют команду из нижней части турнирки, которая к тому же слабо выступает вне родных стен.

    Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.53.

    «Мальорка» — «Осасуна»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Мальорка» имеет в своем активе 32 очками, с которыми занимает 11 место в турнирной таблице Примеры. Однако опасную зону она попережает всего на шесть баллов.

    В прошлом туре островитяне потерпели гостевое поражение от «Бетиса» со счетом 0:1. И этот проигрыш стал для них третьим за прошедшие четыре матча. А из шести предыдущих поединков им удалось выиграть только один. Дома же «Мальорка» за восемь предыдущих игр уступила только раз при пяти победах.

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    «Осасуна» с 34 набранными очками перед этим туром идет на девятом месте в турнирной таблице. В своей последней проведенной игре чемпионата она у себя дома потерпела крупное поражение от «Вильярреала» со счетом 0:3.

    Таким образом, памплонцы продлили свою безвыигрышную серию до трех встреч, где они даже не забивали. А из девяти предыдущих матчей в Примеры им удалось выиграть всего один. В гостях «Осасуна» за 12 последних матчей потерпела лишь три поражения, трижды уступала и шесть раз сыграла вничью.

    Так как «Мальорка» очень даже неплохо выступает на своем поле и так как обе команды не отличаются высокой результативностью, то в данном поединке можно присмотреться к такой ставке — 1Х + ТМ 2,5.

    Ставка: 1Х + ТМ 2,5 за 1.56.

    Общий коэффициент — 4.58.

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    Экспресс дня 31 марта: прогноз, ставка (4.58), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Экспресс. Голевой обмен в Марселе, победа «Айнтрахта» и низовая встреча Примеры
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