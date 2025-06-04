Сафонов: Не чувствую себя главной звездой сборной России

Вратарь «ПСЖ»заявил, чувствует ли он себя главной звездой сборной России.

В прошедшем сезоне Сафонов в составе «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов.

«Чувствую ли я себя главной звездой сборной России? Да нет, ни в коем случае. Никакого авторитета, как по мне, нет, не чувствуется. Я сюда приехал для того, чтобы получить игровую практику, для того чтобы пообщаться с ребятами, отдать долг команде. Потому что не получалось приехать последние пару раз, было принято решение из-за состояния, из-за режима не перегружаться этими долгими полётами, потому что время пять утра, а мы только едем ещё.

Поэтому я понял, что, если есть возможность, нужно ехать. Тем более сейчас у нас в клубе небольшая пауза, кто-то в сборную, кто не поехал в сборную, те отдыхают немножко, неделю. Я думаю, что прекрасный момент для того, чтобы поехать в сборную и получить, если дадут, игровую практику», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.