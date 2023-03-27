В данном экспрессе от LiveSport.ru поставим на три поединка квалификации Евро-2024 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Нидерланды — Гибралтар

Футбол. Отбор к Евро-2024

На старте этого отборочного цикла сборная Нидерландов потерпела унизительное гостевое поражение от Франции со счетом 0:4. Причем к 21 минуте поединка она уже уступала со счетом 0:3.

И данное фиаско, если брать в расчет основное время, стало первым для «оранжевых» за 21 поединок. Также в этот период они одержали 14 побед и шесть раз сыграли вничью. В отборочных циклах чемпионатов Европы у Нидерландов за последние семь встреч пять викторий, одна мировая и одно поражение.

Команда Гибралтара в первом туре данной отборочной компании ожидаемо потерпела домашнее поражение от сборной Греции со счетом 0:3. А перед этим она одержала две подряд победы — над Лихтенштейном и Андоррой в товарищеских встречах.

В отборочных циклах чемпионатов Европы гибралтарцы провели 19 матчей и все их проиграли. Причем в 15 случаях они не забивали ни одного гола. А 16 из 19 поражений были крупными.

Более легкого соперника для реабилитации после поражения в первом круге и представить не возможно. Ожидаем, что хозяева выиграют крупно и подправят негативную разницу.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-5,5) за 1.67.

Швеция — Азербайджан

Футбол. Отбор к Евро-2024

Швеция ужасно начала данную отборочную компанию, крупно проиграв в первом туре на своей территории сборной Бельгией со счетом 0:3. И данным фиаско скандинавы прервали свою серию из четырех побед, в которой забивали в каждой игре по два мяча.

В отборочных циклах чемпионатов Европы «три короны» проиграли впервые за семь последних матчей при четырех победах и двух ничьих. На своем же поле шведы до поражения от Бельгии не проигрывали в семи подряд встречах, выиграв пять из них.

Сборная Азербайджана также стартовала с крупного фиаско. В первом туре она была разгромлена на выезде Австрией со счетом 1:4. И тем самым азербайджанцы прервали свою 5-матчевую серию из побед.

В квалификации же к континентальному первенству они проиграли в четвертый раз подряд. Причем в трех случаях они уступали всухую. Всего же в отборах к Евро не может выиграть 14 кряду матчей, проиграв десять из них. А на выезде «страна огней» не выиграла ни одного из 35 матчей в отборочных циклах ЧЕ, проиграв 31 раз.

Соперник у скандинавов вполне подходящий для исправления осечки в первом круге. Так что вопрос с победителем здесь не поднимается.

Ставка: победа Швеции с форой (-1,5) за 1.63.

Польша — Албания

Футбол. Отбор к Евро-2024

Сборная Польши в первом туре квалификации Евро-2024 потерпела гостевое поражение от Чехии со счетом 1:3. И это фиаско стало для нее третьим подряд. Причем в данном отрезке она пропустила аж восемь мячей.

В отборочных циклах чемпионатов Европы «кадра» до поражения от Чехии одержала четыре подряд победы. А за 14 последних поединков квалификации к континентальному первенству она уступила только дважды при десяти победах. На своем поле Польша не проигрывает в отборочных циклах ЧЕ 16 подряд матчей, выиграв 13 раз.

Все прогнозы на футбол

Национальная команда Албании пропускала первый тур. А свой последний матч она провела еще в ноябре прошлого года, победив тогда в товарищеской игре Армению со счетом 2:0.

И этой викторий албанцы прервали на тот момент свою 10-матчевую безвыигрышную серию, в которой по пять раз проиграли и сыграли вничью. В отборочных циклах ЧЕ у них три поражения в шести последних встречах. А на чужом поле они проиграли три из четырех предыдущих матчей.

Уж на своем поле поляки не должны испытать проблем с предстоящим противником. Прогнозируем, что хозяева победят и реабилитируются за фиаско в первом туре.

Ставка: победа Польши за 1.60.

Общий коэффициент — 4.35.