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    Нидерланды, Швеция и Польша реабилитируются за поражения в первом туре

    Экспресс дня 27 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 марта
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    Франция — Нидерланды
    В данном экспрессе от LiveSport.ru поставим на три поединка квалификации Евро-2024 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Нидерланды — Гибралтар

    Футбол. Отбор к Евро-2024

    На старте этого отборочного цикла сборная Нидерландов потерпела унизительное гостевое поражение от Франции со счетом 0:4. Причем к 21 минуте поединка она уже уступала со счетом 0:3.

    И данное фиаско, если брать в расчет основное время, стало первым для «оранжевых» за 21 поединок. Также в этот период они одержали 14 побед и шесть раз сыграли вничью. В отборочных циклах чемпионатов Европы у Нидерландов за последние семь встреч пять викторий, одна мировая и одно поражение.

    Команда Гибралтара в первом туре данной отборочной компании ожидаемо потерпела домашнее поражение от сборной Греции со счетом 0:3. А перед этим она одержала две подряд победы — над Лихтенштейном и Андоррой в товарищеских встречах.

    В отборочных циклах чемпионатов Европы гибралтарцы провели 19 матчей и все их проиграли. Причем в 15 случаях они не забивали ни одного гола. А 16 из 19 поражений были крупными.

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  • 24/03/2023

    • Более легкого соперника для реабилитации после поражения в первом круге и представить не возможно. Ожидаем, что хозяева выиграют крупно и подправят негативную разницу.

    Ставка: победа Нидерландов с форой (-5,5) за 1.67.

    Швеция — Азербайджан

    Футбол. Отбор к Евро-2024

    Швеция ужасно начала данную отборочную компанию, крупно проиграв в первом туре на своей территории сборной Бельгией со счетом 0:3. И данным фиаско скандинавы прервали свою серию из четырех побед, в которой забивали в каждой игре по два мяча.

    В отборочных циклах чемпионатов Европы «три короны» проиграли впервые за семь последних матчей при четырех победах и двух ничьих. На своем же поле шведы до поражения от Бельгии не проигрывали в семи подряд встречах, выиграв пять из них.

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    Сборная Азербайджана также стартовала с крупного фиаско. В первом туре она была разгромлена на выезде Австрией со счетом 1:4. И тем самым азербайджанцы прервали свою 5-матчевую серию из побед.

    В квалификации же к континентальному первенству они проиграли в четвертый раз подряд. Причем в трех случаях они уступали всухую. Всего же в отборах к Евро не может выиграть 14 кряду матчей, проиграв десять из них. А на выезде «страна огней» не выиграла ни одного из 35 матчей в отборочных циклах ЧЕ, проиграв 31 раз.

    Соперник у скандинавов вполне подходящий для исправления осечки в первом круге. Так что вопрос с победителем здесь не поднимается.

    Ставка: победа Швеции с форой (-1,5) за 1.63.

    Польша — Албания

    Футбол. Отбор к Евро-2024

    Сборная Польши в первом туре квалификации Евро-2024 потерпела гостевое поражение от Чехии со счетом 1:3. И это фиаско стало для нее третьим подряд. Причем в данном отрезке она пропустила аж восемь мячей.

    В отборочных циклах чемпионатов Европы «кадра» до поражения от Чехии одержала четыре подряд победы. А за 14 последних поединков квалификации к континентальному первенству она уступила только дважды при десяти победах. На своем поле Польша не проигрывает в отборочных циклах ЧЕ 16 подряд матчей, выиграв 13 раз.

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    Национальная команда Албании пропускала первый тур. А свой последний матч она провела еще в ноябре прошлого года, победив тогда в товарищеской игре Армению со счетом 2:0.

    И этой викторий албанцы прервали на тот момент свою 10-матчевую безвыигрышную серию, в которой по пять раз проиграли и сыграли вничью. В отборочных циклах ЧЕ у них три поражения в шести последних встречах. А на чужом поле они проиграли три из четырех предыдущих матчей.

    Уж на своем поле поляки не должны испытать проблем с предстоящим противником. Прогнозируем, что хозяева победят и реабилитируются за фиаско в первом туре.

    Ставка: победа Польши за 1.60.

    Общий коэффициент — 4.35.

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    Экспресс дня 27 марта: прогноз, ставка (4.35), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Экспресс. Нидерланды, Швеция и Польша реабилитируются за поражения в первом туре
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