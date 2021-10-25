В традиционном экспрессе от LiveSport.ru на этот раз рассмотрим поединок французской Лиги 2, а также два матча первого и второго шведских дивизионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Осер» — «Бастия»

Футбол. Чемпионат Франции

С 20 набранными очками «Осер» на текущий момент находится на пятом месте в таблице Лиги 2, дающей право играть в плей-офф повышения. Причем конкуренты отстают незначительно.

Бургундцы к данной встрече подходят после унизительно поражения от «Тулузы» 0:6 в минувшем туре первенства. Этим фиаско они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где по три раза играли вничью и побеждали.

«Бастия» же ведет борьбу за сохранение прописки во втором дивизионе Франции. Сейчас она с 11 очками идет в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего лишь на два пункта.

Корсиканцы за всю турнирную дистанцию одержали только две победы. Одна из них была в конце сентября в дерби над «Аяччо» 2:0. После чего они одну встречу проиграли и в минувшем туре сыграли дома вничью с «Греноблем» 0:0.

После провала прошлого тура бургундцы будут решительны исправиться перед своими болельщиками, и дома обязаны обыгрывать аутсайдера.

Ставка: победа «Осера» за 1.86.

«Варнаму» — «Фалькенберг»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Варнаму» близок к выходу в высший дивизион чемпионата Швеции. За пять туров до финиша он обходит ближайших преследователей на пять и семь очков соответственно.

Команда за последние девять матчей первенства потерпела только одну неудачу. Также в этот период она дважды сыграла вничью и добилась шести викторий, одна из которых была в прошлом туре в гостях над ГАИСом — 2:1.

«Фалькенберг», который прошлый сезон провел в элите шведского футбола, по итогам этого рискует опуститься аж в третью лигу. Сейчас он идет вторым с конца с отставание от безопасной строки в пять баллов.

У коллектива всего лишь один выигрыш за минувшие семь встреч первенства, еще в этот период он трижды сыграл вничью и столько же раз уступил. Так, оно из фиаско было накануне дома от «Хельсингборга» 1:4, также ведущий борьбу за повышение.

Наверняка главный претендент на выход в элиту на своем поле возьмет три очка в игре с аутсайдером, и продолжит уверенно лидировать.

Ставка: победа «Варнаму» за 1.80.

«Эребру» — «Дегерфорс»

Футбол. Чемпионат Швеции

И «Эребру», и «Дегерфорс» ведут борьбу за выживание в элите шведского футбола. Правда, первые находятся в зоне прямого вылета и даже от зоны переходных матчей отстают на девять балов за семь туров до конца.

«Дегерфорс» же как раз находится в зоне стыковых игр, и безопасной позиции уступает только по дополнительным показателям.

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«Эребру» к данной встрече подходит с серией из трех поражений, а выиграть он смог только раз за последние десять игр первенства.

Гости же не проигрывают в последних трех встречах, дважды победив в данном отрезке, однако перед эти у них был серия из пяти фиаско подряд.

«Эребру» уже одной ногой в первом дивизиона, а у «Дегерфорса» хорошие шансы сохранить прописку в элите, поэтому гости будут больше нацелены на достижение благоприятного результата.

Ставка: победа «Дегерфорса» с форой 0 за 1.79.

Общий коэффициент — 5.99.