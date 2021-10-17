В новом экспрессе рассмотрим матчи с участием «Марселя», «Вильярреала» и «Аталанты». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Марсель» — «Лорьян»

Футбол. Чемпионат Франции

«Марсель» в первых матчах сезона подарил свои болельщикам надежду на светлое будущее, но потом, как обычно, что-то пошло не так.

На данный момент безвыигрышная серия команды Хорхе Сампаоли в чемпионате составляет уже три матча. После встречи с «Анже», которая завершилась вничью 0:0, провансальцы уступили «Лансу» и «Лиллю».

«Лорьян» же до сих пор потерпел лишь одно поражение. И это было еще в конце августа. После этого команда выдала классную серию из шести матчей, в которых обязательно набирала хотя бы одно очко.

В общем, есть подозрение, что футболисты «Марселя» могут снова разочаровать местную публику. На исход в этом случае лучше не ставить.

Ставка: обе команды забьют за 1.84.

«Вильярреал» — «Осасуна»

Футбол. Чемпионат Испании

«Вильярреал» еще ни разу не проигрывал с момента старта нового сезона в Ла Лиге, но при этом находится в турнирной таблице всего лишь на 11-м месте.

Проблема в том, что команда Унаи Эмери слишком часто играет вничью. Так завершились пять из семи предыдущих матчей с участием «Субмарины». В четырех случаях был зафиксирован счет 0:0.

То же самое было и в прошлом сезоне, когда «Вильярреал» коллекционировал ничейные исходы.

Несмотря на то, что фаворит в этой паре очевиден, лучше все-таки сделать ставку на голы. «Осасуна» вполне может огрызнуться. Во всяком случае, клуб из Памплоны еще ни разу не проигрывал в гостях в этом сезоне.

Ставка: обе команды забьют за 1.94.

«Эмполи» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии

«Аталанта» стартовала явно не так, как планировала. Клуб из Бергамо отстает от первого места уже на десять очков. Несмотря на то, что все только начинается, уже сейчас можно сказать, что команда Джанпьеро Гасперини по-прежнему не готова к борьбе за Скудетто.

Это, к слову, показал и матч против «Милана» две недели назад. «Аталанта» уступила «россонери» на своем поле со счетом 2:3. По ходу встречи соперник вел даже 3:0, но потом немного расслабился.

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В гостевом матче на «Аталанту» точно не надо ставить. Тем более «Эмполи» уже успел проявить себя, обыграв в конце августа «Ювентус».

Так что и здесь выбираем ставку на голы. Забивать в этой игре, скорее всего, будут не только гости.

Ставка: обе команды забьют за 1.58.

Общий коэффициент — 5.57.