ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» способен побороться за победу в Лиге ЕвропыТоп-5 фаворитов Лиги Европы «Спартак» — «Легия»Наказание за расточительность. «Спартак» проиграл «Легии», не реализовав свое преимущество РодригоТяжелейший старт. «Интер» никак не заслужил поражения
  • 11:53
    • Стало известно, когда Кумана могут уволить из «Барселоны»
  • 00:07
    • «Ман Сити» победил «Лейпциг» и возглавил таблицу группы A
  • 19:24
    • «Спартак» дома проиграл «Легии» в Лиге Европы
  • 23:58
    • «Атлетико» и «Порту» голов не забили
  • 23:58
    • Гол Родриго принес «Реалу» победу над «Интером»
  • 23:53
    • ПСЖ не смог обыграть «Брюгге»
  • 23:53
    • «Ливерпуль» одолел «Милан» в ЛЧ, Салах не забил пенальти
    Все новости спорта

    Результативная пятница

    Экспресс дня 17 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 сентября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Герта»
    В очередном экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в АПЛ, Бундеслиге и Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Герта» — «Гройтер Фюрт»

    Футбол. Чемпионат Германии

    В Бундеслиге очередной тур начнется матчем между командами, которые после четырех туров находятся в подвале турнирной таблицы. Хозяева на данный момент 16-е, а гости — последние.

    «Герта» после трех поражений кряду одержала выездную победу над «Бохумом» — 3:1. Перед этим же берлинцы пропустили в общей сложности десять мячей, правда, пяти из них прилетело от мощной «Баварии».

    «Гройтер Фюрт» набрал пока лишь одно очко. Во втором туре была ничья с «Арминией». Интересно, что в остальных трех матчах команда Штефана Ляйтля, как и «Герта», тоже пропустила десять мячей.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Обе команды выглядят крайне неубедительно, поэтому лучше сделать ставку на голы. «Герта», несмотря на статус фаворита, может запросто разочаровать.

    Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.82.

    «Сассуоло» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии

    У «Сассуоло» в предыдущем туре был сумасшедший матч против «Ромы», в котором соперник забил решающий гол за несколько минут до финального свистка. Интересно, что «Сассуоло» почти сразу вколотил ответный мяч, но его отменили из-за офсайда.

    Зато перед этим команда Алессио Дионизи одержала победу над «Вероной» и сыграла вничью против «Сампдории». Пока что нельзя сказать, что «Сассуоло» болезненно переживает расставание с Роберто Де Дзерби.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Тем временем «Торино» стартовал с двух поражений — от «Аталанты» и «Фиорентины». Два обидных результата, по игре команда явно заслуживала большего, что полностью подтвердил матч против «Салернитаны», в котором туринский клуб выиграл со счетом 4:0.

    Самая оптимальная ставка на этот матч — обе команды забьют. Фаворита здесь точно нет. К тому же, в прошлом сезоне встречи «Сассуоло» и «Торино» завершились со счетом 3:2 и 3:3.

    Ставка: обе забьют за 1.63.

    «Ньюкасл» — «Лидс»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ньюкасла» и «Лидс» провалили стартовый отрезок нового чемпионата Англии. Но в большей степени это все-таки касается хозяев.

    После четырех туров в активе «Ньюкасла» всего лишь одно очко. В третьем туре «сороки» сыграли вничью с «Саутгемптоном». В остальных матчах были неприятные поражения от «Вест Хэма», «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед». В этих матчах «Ньюкасл» пропустил в общей сложности десять мячей.

    Все прогнозы на футбол

    У «Лидса» пока что тоже нет ни одной победы, но есть бодрые ничьи с «Эвертоном» и «Лидсом». А вот в матчах против «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» команда Марсело Бьелсы выглядела слабо.

    Пожалуй, еще один матч, где лучше ставить на голы. Команды довольно непредсказуемые, случиться может все что угодно.

    Ставка: обе забьют за 1.55.

    Общий коэффициент — 4.59.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Сибирь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кайрат — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.16
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Слован — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.52
  • Прогноз на матч Мура — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Славия — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.78
  • Прогноз на матч Ренн — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  4.40
  • Прогноз на матч Линкольн Ред Импс — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 17 сентября: прогноз, ставка (4.59), статистика, коэффициенты матча 17.09.2021. Экспресс. Результативная пятница
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры