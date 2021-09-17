В очередном экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в АПЛ, Бундеслиге и Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Герта» — «Гройтер Фюрт»

Футбол. Чемпионат Германии

В Бундеслиге очередной тур начнется матчем между командами, которые после четырех туров находятся в подвале турнирной таблицы. Хозяева на данный момент 16-е, а гости — последние.

«Герта» после трех поражений кряду одержала выездную победу над «Бохумом» — 3:1. Перед этим же берлинцы пропустили в общей сложности десять мячей, правда, пяти из них прилетело от мощной «Баварии».

«Гройтер Фюрт» набрал пока лишь одно очко. Во втором туре была ничья с «Арминией». Интересно, что в остальных трех матчах команда Штефана Ляйтля, как и «Герта», тоже пропустила десять мячей.

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Обе команды выглядят крайне неубедительно, поэтому лучше сделать ставку на голы. «Герта», несмотря на статус фаворита, может запросто разочаровать.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.82.

«Сассуоло» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии

У «Сассуоло» в предыдущем туре был сумасшедший матч против «Ромы», в котором соперник забил решающий гол за несколько минут до финального свистка. Интересно, что «Сассуоло» почти сразу вколотил ответный мяч, но его отменили из-за офсайда.

Зато перед этим команда Алессио Дионизи одержала победу над «Вероной» и сыграла вничью против «Сампдории». Пока что нельзя сказать, что «Сассуоло» болезненно переживает расставание с Роберто Де Дзерби.

Тем временем «Торино» стартовал с двух поражений — от «Аталанты» и «Фиорентины». Два обидных результата, по игре команда явно заслуживала большего, что полностью подтвердил матч против «Салернитаны», в котором туринский клуб выиграл со счетом 4:0.

Самая оптимальная ставка на этот матч — обе команды забьют. Фаворита здесь точно нет. К тому же, в прошлом сезоне встречи «Сассуоло» и «Торино» завершились со счетом 3:2 и 3:3.

Ставка: обе забьют за 1.63.

«Ньюкасл» — «Лидс»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ньюкасла» и «Лидс» провалили стартовый отрезок нового чемпионата Англии. Но в большей степени это все-таки касается хозяев.

После четырех туров в активе «Ньюкасла» всего лишь одно очко. В третьем туре «сороки» сыграли вничью с «Саутгемптоном». В остальных матчах были неприятные поражения от «Вест Хэма», «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед». В этих матчах «Ньюкасл» пропустил в общей сложности десять мячей.

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У «Лидса» пока что тоже нет ни одной победы, но есть бодрые ничьи с «Эвертоном» и «Лидсом». А вот в матчах против «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» команда Марсело Бьелсы выглядела слабо.

Пожалуй, еще один матч, где лучше ставить на голы. Команды довольно непредсказуемые, случиться может все что угодно.

Ставка: обе забьют за 1.55.

Общий коэффициент — 4.59.