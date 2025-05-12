Флорида — Торонто. Ставка (к. 1.97) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 12 мая 2025 года

В четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 12 мая. Начало встречи — в 02:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Флорида» завершила на 3-м месте в таблице Атлантического дивизиона. В 82 матчах команда набрала 98 очков и на 4 турнирных пункта отстала от 2-й «Тампы-Бэй».

Последние матчи: В одном из предыдущих матчей на домашнем льду «Флорида» потерпела крупное поражение от «Тампы-Бэй» — 1:5, которую дважды обыграла следом и довольно спокойно прошла в четвертьфинал.

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На текущей стадии кубковой борьбы команда Пола Мориса дважды кряду уступила «Торонто» на выезде — 4:5; 3:4, однако по возвращении домой выдала яркую встречу, которая увенчалась успехом — 5:4 ОТ.

Не сыграют: В составе «Пантерз» нет кадровых потерь.

Состояние команды: После уверенного преодоления первого раунда «Флорида» столкнулась с рядом проблем, решать которые приходится по ходу противостояния с «Торонто».

Прогнозы и ставки на НХЛ

Помимо самого факта двух гостевых поражений, команда Пола Мориса начала испытывать трудности при игре в своей зоне. С учетом ошибок оборонительного плана вопросы стали возникать и к вратарской игре, надежность которой снижается в процентном соотношении.

Тем не менее тактический стиль «Флориды» по-прежнему нацелен на борьбу и агрессию впереди. На фоне непростых условий игры «Пантерз» непременно стараются нагружать чужой пятак и диктовать собственный темп скорости.

«Торонто»

Путь к плей-офф: В 82 играх общего этапа «Торонто» заработал 108 баллов, с которыми обосновался на 1-й позиции в таблице Атлантического дивизиона, оторвавшись от основных конкурентов на 6 очков и более.

Последние матчи: В конце прошлой недели «Торонто» добился выездной победы над «Оттавой» в рамках шестой игры серии — 4:2 и таким образом преодолел первый кубковый раунд.

Цикл матчей без поражений «Мэйпл Лифс» продолжили накануне, дважды кряду разобравшись с «Флоридой» на домашнем льду — 5:4; 4:3. Вместе с тем посещение территории «Пантерз» обернулось для команды Крэйга Беруби неудачней в первой встрече — 4:5 ОТ.

Не сыграют: Ян Хаканпаа.

Состояние команды: После многолетних неудач кубковой борьбы «Торонто» подошел к новому розыгрышу плей-офф в статусе одного из фаворитов, который оправдывается в настоящее время почти в полной мере.

В моменте «Лифс» столкнулись с серьезным сопротивлением «Оттавы», но сумели грамотно подстроиться под соперника и не оставили тому шансов. Вместе с тем с успехов на домашнем льду команда Крэйга Беруби начала серию с «Флоридой».

Хорошую возможность довести преимущество до трех побед «Торонто» имел накануне, однако мощная и многослойная атака «Мэйпл Лифс» не справилась со своей задачей, а в обороне канадцы допустили ошибки, ставшие определяющими.

Статистика для ставок

В 4-х последних домашних матчах «Флориды» был пробит тотал больше 5.5

«Флорида» не проигрывает «Торонто» на своем льду на протяжении 5 последних матчей

Ни в одной гостевой встрече из 7 последних «Торонто» не проигрывал в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.89, ничья — в 4.61, а победа «Торонто» — в 3.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.16.

Прогноз: На гостевом льду «Торонто» показал хорошую игру, уровень которой попытается сберечь в предстоящем матче, чтобы зацепиться за третий в рамках серии результат и вернутся домой в максимально комфортных условиях.

Ставка: «Торонто» не проиграет за 1.97.

Прогноз: Градус борьбы в этой серии не стихает, а сами команды вошли во вкус с точки зрения высокой результативности. Вероятно, в четвертом матче соперники не станут отказываться от ранее заданной траектории.

Ставка: Тотал больше 6 за 2.00.