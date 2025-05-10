«Флорида» вырвала победу над «Торонто», «Виннипег» легко обыграл «Даллас»

Ноьчю за океаном завершились два матча четвертьфинала Кубка Стэнли

«Флорида» — «Торонто» — 5:4 ОТ

«Флорида» на своем льду одержала волевую победу над «Торонто» со счетом 5:4 в овертайме и сократила счет в серии 1-2.

В основное время в составе победителей шайбы забрасывали Мэттью Найз, Джон Таварес (дубль) и Морган Райлли. У «Пантерз» забили Александр Барков, Сэм Райнхарт, Картер Верхэге и Джона Гаджович.

Решающий гол на счету Брэда Маршана.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 31 броска по своим воротам. Для него эта победа стала 50-й в плей-офф НХЛ.

Четвертый матч в серии состоится в ночь с воскресенья на понедельник. Начало игры — 02:30 (мск).

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч «Флорида» — «Торонто» — 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0) Голы: Найз — 5 (Мэттьюс, Марнер), 0:23 — 0:1. Таварес — 4 (Пачиоретти, В. Нюландер), 5:57 — 0:2. Барков — 3 (Райнхарт, Родригес), 7:38 — 1:2. Таварес — 5 (бол., Марнер, В. Нюландер), 22:52 — 1:3. Райнхарт — 3 (Родригес, Экблад), 24:13 — 2:3. Верхэге — 3 (Беннетт, Ткачак), 25:17 — 3:3. Гаджович — 1 (Носек, Шмидт), 35:07 — 4:3. Райлли — 4 (Мэттьюс, Найз), 50:56 — 4:4. Маршан — 2, 75:26 — 5:4Вратари: Бобровский — УоллБроски: 36 (10+9+8+9) — 31 (12+4+7+8)Штраф: 8 — 6

«Флорида» — «Торонто» — 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0)

«Виннипег» — «Даллас» — 4:0

«Виннипег» дома легко разобрался с «Далласом» во втором матче четвертьфинала плей-офф НХЛ — 4:0, сравняв счет в серии — 1-1.

Лучшим в составе победителей был Николай Элерс, забросивший две шайбы, также отличились Адам Лаури и Габриэль Виларди.

Третья игра пройдет 11 мая в 23:30 (мск).

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч «Виннипег» — «Даллас» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: Виларди — 1 (бол., Элерс, Моррисси), 3:35 — 1:0. Элерс — 1 (Флери, Шайфли), 7:07 — 2:0. Лаури — 4 (Демело, Нидеррайтер), 31:02 — 3:0. Элерс — 2 (п.в., Демело), 56:20 — 4:0Вратари: Хеллибак — Эттингер (55:58 — 56:20)Броски: 25 (13+6+6) — 21 (7+9+5)Штраф: 12 — 16