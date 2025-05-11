ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Севилья»Лузеры в лиге, но герои в Европе: шокирующие истории триумфа Монако — Лион«Монако» забронировал место в Лиге Чемпионов: «Лион» может остаться без еврокубков Бавария — Боруссия МёнхенгладбахПростились с Мюллером и вручили Кейну первый титул: «Бавария» отметила чемпионство
    Все новости спорта

    Сможет ли «Оклахома» снова сравнять счёт в серии?

    Денвер — Оклахома. Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 11 мая 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Оклахома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    В четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 11 мая. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 11 Мая 2025 года

    Денвер

  • НБА. Плей-офф
    •  Денвер 22:30 Оклахома

    Оклахома

  • Оклахома
    •

    «Денвер»

    Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).

    Последние матчи: «Денверу» удалось вырвать победу у «Оклахомы» лишь в овертайме, обыграв соперника со счётом 113:104. Основное время матча завершилось вничью 102:102. В составе «наггетсов» результативной игрой отметился Джамал Мюррэй, который набрал 27 очков.

    Денвер — Оклахома: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.2816.001.41Бонус$1500
    •

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Лидер команды Никола Йокич провел худший матч плей-офф по эффективности и потерям мяча. Игрок не реализовал ни одного броска из-за дуги.

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

    Последние матчи: Несмотря на проигрыш в третьей игре лучшим игроком матча стал Джален Уильямс, который отправил в кольцо «Денвера» 32 очка, совершил 3 подбора и отдал 5 передач.

    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: «Оклахома» в последних матчах одержала три победы и потерпела два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Денвер» занял 4 место в Западной конференции

    • «Денвер» обыгрывает «Оклахому» в серии 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Денвера» — 3.10.

    ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Да, «громобойцы» проигрывают в серии «самородкам», однако не стоится сбрасывать со счетов «Оклахому», команда выиграла регулярный чемпионат в Западной конференци. Есть все шансы у команды снова восстановить равновесие в серии.

    Ставка: Фора «Денвера» (+5.5) с коэффициентом 1.96.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Денвер — Оклахома?

    Матч Денвер — Оклахома состоится 11 мая 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Денвер — Оклахома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Денвера» (+5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Денвер — Оклахома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Денвера» (+5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Денвер — Оклахома?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Денвер — Оклахома?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Денвера» — 3.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ясудавичус — Андраде
  • Бои
  • Сегодня в 02:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Сен-Дени — Преполек
  • Бои
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Грассо — Силва
  • Бои
  • Сегодня в 04:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Альдо — Захаби
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Мухаммад — Маддалена
  • Бои
  • Сегодня в 07:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фернандес — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Соболенко — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фис — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Попырин — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч США — Венгрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  1.98
  • Прогноз на матч Радукану — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Денвер — Оклахома: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 11.05.202522:30. Сможет ли «Оклахома» снова сравнять счёт в серии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры