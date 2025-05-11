Денвер — Оклахома. Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 11 мая 2025 года

В четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 11 мая. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф «Денвер» «Лос-Анджелес Клипперс» лишь в седьмой встрече (4:3 — победа в серии).

Последние матчи: «Денверу» удалось вырвать победу у «Оклахомы» лишь в овертайме, обыграв соперника со счётом 113:104. Основное время матча завершилось вничью 102:102. В составе «наггетсов» результативной игрой отметился Джамал Мюррэй, который набрал 27 очков.

Денвер — Оклахома: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.2816.001.41Бонус$1500

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «самородков» находится Дарон Холмс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Лидер команды Никола Йокич провел худший матч плей-офф по эффективности и потерям мяча. Игрок не реализовал ни одного броска из-за дуги.

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

Последние матчи: Несмотря на проигрыш в третьей игре лучшим игроком матча стал Джален Уильямс, который отправил в кольцо «Денвера» 32 очка, совершил 3 подбора и отдал 5 передач.

Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

Состояние команды: «Оклахома» в последних матчах одержала три победы и потерпела два поражения.

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

«Денвер» занял 4 место в Западной конференции

«Денвер» обыгрывает «Оклахому» в серии 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Денвера» — 3.10.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Да, «громобойцы» проигрывают в серии «самородкам», однако не стоится сбрасывать со счетов «Оклахому», команда выиграла регулярный чемпионат в Западной конференци. Есть все шансы у команды снова восстановить равновесие в серии.

Ставка: Фора «Денвера» (+5.5) с коэффициентом 1.96.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.90.