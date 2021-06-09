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    Последняя репетиция Португалии и вторая виктория Чили

    Экспресс дня 9 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 июня
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    Сборная Португалии
    В традиционном экспрессе рассмотрим один товарищеский матч сборных, а также два поединка отбора к ЧМ-2022.

    Португалия — Израиль

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Португалии при подготовке к Евро-2020 успела провести уже один поединок. Пару дней тому назад она расписала выездную мировую с Испанией, сыграв 0:0.

    Всего за последние полтора года португальцы уступили только в одной игре за 14 проведенных. Было это в ноябре еще прошлого года. После этого они добились трех викторий дважды расписала мировые.

    Национальная команда Израиля не пробилась в финальную часть континентального первенства. Накануне она в товарняке одолела в гостях сборную Черногории со счетом 3:1.

    Этим результатом израильтяне продлили свою беспроигрышную серию до трех встреч. Так, в марте в отборе к ЧМ-2022 они разгромили еще Молдавию 4:1 и сыграли вничью с Шотландией 1:1.

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    • Португальцы намного сильнее гостей из Ближнего Востока и должны закончить подготовку к Евро викторией.

    Ставка: победа Португалии за 1.31.

    Чили — Боливия

    Футбол. Квалификация к ЧМ-2022

    После пяти туров в копилке сборной Чили числится пять набранных очков, и только седьмая строчка в турнирной таблице.

    В прошлом туре чилийцы пару дней назад на выезде сыграли вничью с Аргентиной 1:1, а перед этим уступили в гостях Венесуэле 1:2 и добились домашней победы над Перу со счетом 2:0.

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    Национальная команда Боливия набрала на одно очко меньше сборной Чили и идет на восьмом месте в турнирной таблице южноамериканского отбора.

    Боливийцы трижды в данном турнире терпели поражения, а также сыграли вничью на выезде со сборной Парагвая 2:2 и накануне в родных стенах добилась виктории над сборной Венесуэлы 3:1.

    Чили по подбору игроков значительно превосходит Боливию, и к тому же играет дома. В общем, ставим на чилийцев с форой -1.

    Ставка: победа Чили с форой (-1) за 1.35.

    Шри-Ланка — Южная Корея

    Футбол. Квалификация к ЧМ-2022

    Команда Шри-Ланки не смогла набрать ни одного очка в данном турнире, закономерно занимая последнее место в своем квартете и давно лишилась шансов на выход в следующий раунд.

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    Островитяне уступили во всех пяти проведенных встречах с общим счетом 2:18. Своему предстоящему сопернику в этой компании они уступили 0:8.

    Сборная Южной Кореи после четырех туров делит с командой Ливана первую строку в группе, имея на своем счету по десять баллов, но обходит противника по лучшей разнице мячей.

    Коллектив в этой стадии добился трех викторий и раз сыграл вничью. Несколько дней тому назад он нанес крупное поражение Туркменистану 5:0. Отметим, что корейцы еще не пропускали в данной квалификации.

    Скорее всего, «сухая» победная тенденция корейцев продлится и на этот раз.

    Ставка: Южная Кореи победит и не пропустит за 1.39.

    Общий коэффициент — 2.45.

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