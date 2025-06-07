Албания — Сербия. Онлайн, прямая трансляция

Албания и Сербия впервые за десять лет сыграют друг против друга. Кто окажется сильнее в балканском противостоянии, вы можете узнать вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Стартовые составы

Албания: Стракоша, Хюсай, Айети, Джимсити, Митай, Шеху, Аслани, Лячи, Ходжа, Манай, Броя

Сербия: Петрович, Эракович, Миленкович, Павлович, Живкович, Максимович, Лукич, Терзич, Самарджич, Влахович, Митрович

Албания

Албанцы начали свой путь в отборочной группе на ЧМ-2026 с поражения в гостях от англичан (0:2) и победой дома над андоррцами (3:0).

Албания выступала в Лиге B Лиги наций, где играла в одном квартете с Чехией, Украиной и Грузией. Итоги оказались для подопечных Сильвиньо оказались плачевными — «орлы» заняли последнее место в квартете с 7 очками, уступив 3-ю строчку по дополнительным показателям грузинам.

Сербия

Сербы в марте играли стыковые матчи с австрийцами за право играть в Лиге А Лиги наций-2026/2027, которые закончились успешно для подопечных Драгана Стойковича — 1:1 в гостях и 2:0 дома.

Матчем в Тиране, сербская «репрезентация» начнет свой путь в отборочном турнире к ЧМ-2026. Помимо албанцев, в квинтете также присутствуют команды Англии, Андорры и Латвии.

Личные встречи

Команды в своей истории сыграли между собой только дважды, если не брать в учет встречи с участием сборной Югославии. Эти две встречи состоялись в рамках отбора к Евро-2016. Первый матч в Белграде был прерван из-за беспорядков на трибунах и дальнейшим техническим поражением хозяевам. В ответной встрече в Тиране сербы выиграли со счетом 2:0.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.20.