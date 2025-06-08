Багамские острова — Коста-Рика. Ставка (к. 3.75) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 8 июня 2025 года

8 июня в 4-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Багамские острова и Коста-Рика. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Багамские острова — Коста-Рика, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Багамские острова

Турнирное положение: Островитяне в отборе явно не преуспевают. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Багамские острова не набрали ни одного очка в трех стартовых турах. А вот атака команды выглядит бледно: всего 1 забитый мяч.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Островитяне были разгромлены Гренадой (0:6).

При этом чуть ранее Багамские острова уступили Барбадосу (2:6). А вот поединок с Виргинскими островами принес успех (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Багамские острова добыли одну победу. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 19 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Островитяне на данном этапе выглядят бледновато. Команда проиграла 2 матча кряду.

При всем при этом Багамские острова имеют огромные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 14 мячей в 3 поединках отбора.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Багамцы явно слабее Коста-Рики.

Коста-Рика

Турнирное положение: Костариканцы считаются фаворитом своего квинтета. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем Коста-Рика набрала 6 очков в двух поединках отбора. Да и состав у команды по именам выглядит вполне симпатично.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Костариканцы уступили сборной Каталонии (0:2).

До того команда уверенно расправилась с Белизом (6:1). А еще чуть раньше она также разгромно переиграла того же соперника (7:0).

Вообще же, Коста-Рика в 5 своих последних матчах добыла 2 виктории. Забила в них команда 15 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Костариканцы в группе еще не пропустили ни разу. Зато отличилась команда 7 точными ударами.

При этом Коста-Рика весьма прилично выглядит в плане реализации. В среднем команда забивает 3 гола за матч.

Костариканцы до последней коллизии победили дважды кряду. Да и оппонентов уровня багамцев команда обязана разбирать на запчасти.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Костариканцы постараются закрепиться на первой строчке турнирной таблицы.

Статистика для ставок

Коста-Рика до последней коллизии победила дважды кряду

Багамцы уступили в 2 своих последних поединках

Багамские острова пропустили 14 мячей в 3 поединках отбора

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Коста-Рика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 26.00, а победа оппонента — в скромные 51.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.05 и 11.00.

Прогноз: Островитяне вполне способны прибавить в плане реализации, и наверняка найдут свой шанс у ворот Коста-Рики.

Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, к тому же багамцы пропускают уж чересчур часто.

Ставка: Обе забьют за 3.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше шести мячей.

Ставка: ТБ 6.5 за 2.25