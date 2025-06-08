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    Коста-Рика забьет и… пропустит?!

    Багамские острова — Коста-Рика. Ставка (к. 3.75) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 8 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Коста-Рики
    Прогноз и ставки на Багамские острова — Коста-Рика
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    Коста-Рика
    8 июня в 4-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Багамские острова и Коста-Рика. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Багамские острова — Коста-Рика, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Багамские острова

    Турнирное положение: Островитяне в отборе явно не преуспевают. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Багамские острова не набрали ни одного очка в трех стартовых турах. А вот атака команды выглядит бледно: всего 1 забитый мяч.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Островитяне были разгромлены Гренадой (0:6).

    При этом чуть ранее Багамские острова уступили Барбадосу (2:6). А вот поединок с Виргинскими островами принес успех (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Багамские острова добыли одну победу. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 19 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Островитяне на данном этапе выглядят бледновато. Команда проиграла 2 матча кряду.

    При всем при этом Багамские острова имеют огромные проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 14 мячей в 3 поединках отбора.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Багамцы явно слабее Коста-Рики.

    Коста-Рика

    Турнирное положение: Костариканцы считаются фаворитом своего квинтета. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем Коста-Рика набрала 6 очков в двух поединках отбора. Да и состав у команды по именам выглядит вполне симпатично.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Костариканцы уступили сборной Каталонии (0:2).

    До того команда уверенно расправилась с Белизом (6:1). А еще чуть раньше она также разгромно переиграла того же соперника (7:0).

    Вообще же, Коста-Рика в 5 своих последних матчах добыла 2 виктории. Забила в них команда 15 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Костариканцы в группе еще не пропустили ни разу. Зато отличилась команда 7 точными ударами.

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    При этом Коста-Рика весьма прилично выглядит в плане реализации. В среднем команда забивает 3 гола за матч.

    Костариканцы до последней коллизии победили дважды кряду. Да и оппонентов уровня багамцев команда обязана разбирать на запчасти.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Костариканцы постараются закрепиться на первой строчке турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • Коста-Рика до последней коллизии победила дважды кряду

    • Багамцы уступили в 2 своих последних поединках

    • Багамские острова пропустили 14 мячей в 3 поединках отбора

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Коста-Рика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 26.00, а победа оппонента — в скромные 51.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.05 и 11.00.

    Прогноз: Островитяне вполне способны прибавить в плане реализации, и наверняка найдут свой шанс у ворот Коста-Рики.

    Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, к тому же багамцы пропускают уж чересчур часто.

    Ставка: Обе забьют за 3.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше шести мячей.

    Ставка: ТБ 6.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Багамские острова — Коста-Рика?

    Матч Багамские острова — Коста-Рика состоится 08 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Багамские острова — Коста-Рика?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Багамские острова — Коста-Рика?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 3.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Багамские острова — Коста-Рика?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Багамские острова — Коста-Рика?

    Коэффициенты букмекеров: Коста-Рика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 26.00, а победа оппонента — в скромные 51.00.

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    Багамские острова — Коста-Рика: прогноз и ставка за 3.75, статистика, коэффициенты матча 08.06.202502:00. Коста-Рика забьет и… пропустит?!
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