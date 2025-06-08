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    Чемпионство Пеньи в UFC закончится

    Харрисон — Пенья. Ставка (к. 1.90) и прогноз на ММА, UFC 316, 8 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Харрисон — Пенья
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    Джулианна Пенья
    В рамках турнира UFC 316 8 июня Джулианна Пенья подерется против Кайлы Харрисон за титул в женском легчайшем весе. Начало — 08:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Харрисон — Пенья, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кайла Харрисон

    Турнирное положение: Кайла главный претендент на титул, восходящая звезда UFC. Быстро закрепилась в топе после перехода из PFL, где была чемпионкой. Считается главной угрозой для Пеньи. Занимает вторую строчку в рейтинге.

    Последние бои: Харрисон выглядит невероятно мощно. В дебюте в UFC она задушила Холли Холм, затем переиграла по очкам Кетлин Виейру. До этого в PFL доминировала почти во всех боях, единственное поражение в карьере от Лариссы Пачеко в 2022-м. Из последних пяти встреч выиграла четыре.

    Состояние бойца: Кайла физически сильный боец с внушительной базой дзюдо. Стиль Харрисон заключается в заходе на ближнюю дистанцию, тейкдаунах, контроль в партере и последующих тяжелых ударах в грэнд-энд-паунда. Сила и борьба — ее главные козыри против Пеньи.

    Джулианна Пенья

    Турнирное положение: Действующая чемпионка UFC, ветеран промоушена. Удерживает титул после спорной победы над Ракель Пенингтон, где проиграла два финальных раунда. Не дралась с октября 2024-го.

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  • 05/06/2025

    • Последние бои: Форма Джулианны нестабильна. До победы над Пенингтон Пенья проиграла единогласным решением Аманде Нунес. А ее легендарная победа над ней в первом поединке уже в прошлом. Из пяти последних встреч выиграла трижды.

    Состояние бойца: Пенья известна своим упорством, несгибаемым характером и опасными контратаками в партере.

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    Главная проблема — катастрофическая защита от тейкдаунов (23%). Физически уступает Харрисон, а редкие выступления явно не добавляют уверенности.

    Статистика для ставок

    • Харрисон финишировала соперниц в 13-ти из 18-ти побед (6 нокаутами, 7 сабмишенами).

    • У Пеньи 3 победы за 5 последних встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Кайле Харрисон. На ее победу дают коэффициент 1.15. На успех Пеньи можно поставить за 4.40.

    Прогноз: Шансов у Пеньи мало. Физическая мощь и борьба Харрисон настоящий кошмар для любого топа. Кайла быстро переведет бой в партер, задавит контролем и мощными ударами. Пенья раньше времени никогда не сдается, но ее слабая защита от переводов и усталость в поздних раундах сыграют против. Харрисон либо завозит чемпионку в партере, либо выиграет сабмишном. Бой вряд ли дойдет до судей.

    Ставка: Победа Кайлы Харрисон досрочно за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Харрисон — Пенья?

    Матч Харрисон — Пенья состоится 08 июня 2025 года в 08:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Харрисон — Пенья?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Кайлы Харрисон досрочно.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Харрисон — Пенья?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Кайлы Харрисон досрочно» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Харрисон — Пенья?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Харрисон — Пенья?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Кайле Харрисон. На ее победу дают коэффициент 1.15. На успех Пеньи можно поставить за 4.40.

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    Харрисон — Пенья: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 08.06.202508:00. Чемпионство Пеньи в UFC закончится
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