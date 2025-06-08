Харрисон — Пенья. Ставка (к. 1.90) и прогноз на ММА, UFC 316, 8 июня 2025 года

В рамках турнира UFC 316 8 июня Джулианна Пенья подерется против Кайлы Харрисон за титул в женском легчайшем весе. Начало — 08:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Харрисон — Пенья, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кайла Харрисон

Турнирное положение: Кайла главный претендент на титул, восходящая звезда UFC. Быстро закрепилась в топе после перехода из PFL, где была чемпионкой. Считается главной угрозой для Пеньи. Занимает вторую строчку в рейтинге.

Последние бои: Харрисон выглядит невероятно мощно. В дебюте в UFC она задушила Холли Холм, затем переиграла по очкам Кетлин Виейру. До этого в PFL доминировала почти во всех боях, единственное поражение в карьере от Лариссы Пачеко в 2022-м. Из последних пяти встреч выиграла четыре.

Состояние бойца: Кайла физически сильный боец с внушительной базой дзюдо. Стиль Харрисон заключается в заходе на ближнюю дистанцию, тейкдаунах, контроль в партере и последующих тяжелых ударах в грэнд-энд-паунда. Сила и борьба — ее главные козыри против Пеньи.

Джулианна Пенья

Турнирное положение: Действующая чемпионка UFC, ветеран промоушена. Удерживает титул после спорной победы над Ракель Пенингтон, где проиграла два финальных раунда. Не дралась с октября 2024-го.

Последние бои: Форма Джулианны нестабильна. До победы над Пенингтон Пенья проиграла единогласным решением Аманде Нунес. А ее легендарная победа над ней в первом поединке уже в прошлом. Из пяти последних встреч выиграла трижды.

Состояние бойца: Пенья известна своим упорством, несгибаемым характером и опасными контратаками в партере.

Главная проблема — катастрофическая защита от тейкдаунов (23%). Физически уступает Харрисон, а редкие выступления явно не добавляют уверенности.

Статистика для ставок

Харрисон финишировала соперниц в 13-ти из 18-ти побед (6 нокаутами, 7 сабмишенами).

У Пеньи 3 победы за 5 последних встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Кайле Харрисон. На ее победу дают коэффициент 1.15. На успех Пеньи можно поставить за 4.40.

Прогноз: Шансов у Пеньи мало. Физическая мощь и борьба Харрисон настоящий кошмар для любого топа. Кайла быстро переведет бой в партер, задавит контролем и мощными ударами. Пенья раньше времени никогда не сдается, но ее слабая защита от переводов и усталость в поздних раундах сыграют против. Харрисон либо завозит чемпионку в партере, либо выиграет сабмишном. Бой вряд ли дойдет до судей.

Ставка: Победа Кайлы Харрисон досрочно за 1.90.