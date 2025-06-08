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    Висенте Люке остановит Кевина Холлэнда?

    Люке — Холлэнд. Ставка (к. 2.66) и прогноз на ММА, UFC 316, 8 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Люке — Холлэнд
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    Кевин Холлэнд
    В рамках турнира UFC 316 8 июня в полусреднем весе сойдутся Висенте Люке и Кевин Холлэнд. Начало — 07:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Люке — Холлэнд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Висенте Люке

    Турнирное положение: Опытный середняк, балансирующий на грани топ-15 полусреднего дивизиона. Не звезда первой величины, но опасный универсал для любого соперника. Ныне Висенте идет 15-м в рейтинге.

    Последние бои: Форма у Люке неоднозначная. В декабре 2024-го он эффектно задушил Тембу Горимбо, но до этого проиграл нокаутом Хоакину Бакли. Еще раньше были победа над легендой Дос Аньосом и два поражения от Нила и Мухаммада. Из пяти последних встреч выиграл две.

    Состояние бойца: Висенте крепкий универсал с тяжелыми руками (11 нокаутов в карьере) и разнообразием приемов на канвасе (9 побед). Но против элиты часто чего-то не хватает. В стойке агрессивен, правда иногда теряет концентрацию. Против Холлэнда шанс заключается в умение вести бой в партере, учитывая не лучшую защиту соперника от борьбы.

    Кевин Холлэнд

    Турнирное положение: Яркий, но нестабильный боец полусреднего и среднего веса. Способен на феерию, при этом часто проигрывает топам. На сегодняшний день не входит в рейтинги UFC.

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    • Последние бои: Холлэнд в марте 2025-го переиграл по очкам Гуннара Нельсона, но до этого проиграл три боя подряд — Де Риддеру, Долидзе и Пейджу (все решениями). Из пяти последних встреч тоже две победы.

    Состояние бойца: Кевин техничный и выносливый универсал с длинными конечностями. Отлично бьет на дистанции, но в клинче и партере уязвим. Главная проблема Холлэнда нестабильность. Слишком часто выходит драться и далеко не всегда успешно. Может переиграть классом, а может уступить из-за тактических ошибок.

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    Против Люке его рост (191 см) явно даст ему преимущество, если бой останется в стойке.

    Статистика для ставок

    • Холлэнд трижды проиграл на дистанции в 4 боя

    • У Люке 2 победы за последние 5 боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Кевину Холлэнду. На его победу дают коэффициент 1.56. На успех Люке можно поставить за 2.66.

    Прогноз: Холлэнд будет доминировать в стойке за счет роста и скорости. Но а Люке опасен в ближнем бою — его клинч и попытки перевода в партер станут ключом к успеху. Холлэнд не раз тонул против сильных грэпплеров (Де Риддер, Долидзе), а Висенте с его нестандартными сабмишнами станет для американца большой проблемой. Если он затянет бой в борьбу у сетки, то просто измотает Холлэнда контролем в пассивной борьбе. У Кевина есть шанс выиграть решением, но его выносливость в поздних раундах под вопросом.

    Ставка: Победа Висенте Люке за 2.66.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Люке — Холлэнд?

    Матч Люке — Холлэнд состоится 08 июня 2025 года в 07:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Люке — Холлэнд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Висенте Люке.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Люке — Холлэнд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Висенте Люке» с коэффициентом у букмекеров 2.66.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Люке — Холлэнд?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Люке — Холлэнд?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Кевину Холлэнду. На его победу дают коэффициент 1.56. На успех Люке можно поставить за 2.66.

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    Люке — Холлэнд: прогноз и ставка за 2.66, статистика, коэффициенты матча 08.06.202507:30. Висенте Люке остановит Кевина Холлэнда?
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