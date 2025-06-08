Двалишвили — О’Мэлли . Ставка (к. 1.71) и прогноз на ММА, UFC 316, 8 июня 2025 года

В рамках турнира UFC 316 8 июня за титул чемпиона в легчайшем весе сойдутся Мераб Двалишвили и Шон О’Мэлли. Начало — 09:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Двалишвили — О’Мэлли , коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мераб Двалишвили

Турнирное положение: Мераб действующий чемпион UFC, доминирующий боец дивизиона. Грузин идет на серии из 12-ти побед, включая триумф над О’Мэлли в сентябре 2024-го.

Последние бои: За последние пять поединков Мераб Двалишвили 5 раз выиграл единогласным решением. В марте 2023 года переиграл Петра Яна, а до этого доминировал над Жозе Альдо и Марлоном Мораисом. В первом бою с О’Мэлли полностью контролировал пять раундов. В недавней встрече выиграл у Умара Нурмагомедова.

Состояние бойца: Двалишвили — боец с невероятной выносливостью, предпочитающий вести встречи в активном темпе. Его стиль заключается в бесконечных попытках тейкдаунов, клинче и тотальном контроле на настиле. Слабость — отсутствие нокаутирующей силы, но его кардио позволяет взять измором за счет прессинга любого соперника.

Шон О’Мэлли

Турнирное положение: Бывший чемпион, снова претендующий на пояс. После поражения Двалишвили в октагоне не появлялся в связи с травмой ноги.

Последние бои: За последние пять встреч Шон О'Мэлли выиграл четыре раза. В октябре 2023 года раздельным решением одолел Яна, а затем нокаутировал Стерлинга. Единственное поражение было решением от Двалишвили, где он не смог противостоять борьбе.

Состояние бойца: О’Мэлли техничный ударник с хлесткими ударами. Он улучшил защиту от тейкдаунов, но в клинче все еще уязвим.

Его шанс на победу — это точный удар в стойке, но для этого нужно избегать партера.

Статистика для ставок

Двалишвили в 95% побед выиграл решением судей

О’Мэлли в 44% боёв завершил досрочно, но против топ-5 лишь один нокаут

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Мерабу Двалишвили. На его победу дают коэффициент 1.34. На успех О’Мэлли можно поставить за 3.40.

Прогноз: О’Мэлли начнет бой агрессивно, но Двалишвили быстро загонит его в клинч. Мераб будет ковать победу у сетки — тейкдауны, контроль, изматывающий темп. Шон, как в первом бою, устанет к третьему раунду и потеряет точность ударов. Если О’Мэлли избежит досрочного поражения, Двалишвили заберет все раунды за счет давления. Реванш повторит сценарий первого боя — тотальный контроль чемпиона.

Ставка: Победа Мераба Двалишвили по очкам за 1.71.