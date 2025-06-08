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    Двалишвили — О’Мэлли . Ставка (к. 1.71) и прогноз на ММА, UFC 316, 8 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Двалишвили — О’Мэлли
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    Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли
    В рамках турнира UFC 316 8 июня за титул чемпиона в легчайшем весе сойдутся Мераб Двалишвили и Шон О’Мэлли. Начало — 09:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Двалишвили — О’Мэлли , коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мераб Двалишвили

    Турнирное положение: Мераб действующий чемпион UFC, доминирующий боец дивизиона. Грузин идет на серии из 12-ти побед, включая триумф над О’Мэлли в сентябре 2024-го.

    Последние бои: За последние пять поединков Мераб Двалишвили 5 раз выиграл единогласным решением. В марте 2023 года переиграл Петра Яна, а до этого доминировал над Жозе Альдо и Марлоном Мораисом. В первом бою с О’Мэлли полностью контролировал пять раундов. В недавней встрече выиграл у Умара Нурмагомедова.

    Состояние бойца: Двалишвили — боец с невероятной выносливостью, предпочитающий вести встречи в активном темпе. Его стиль заключается в бесконечных попытках тейкдаунов, клинче и тотальном контроле на настиле. Слабость — отсутствие нокаутирующей силы, но его кардио позволяет взять измором за счет прессинга любого соперника.

    Шон О’Мэлли

    Турнирное положение: Бывший чемпион, снова претендующий на пояс. После поражения Двалишвили в октагоне не появлялся в связи с травмой ноги.

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    • Последние бои: За последние пять встреч Шон О'Мэлли выиграл четыре раза. В октябре 2023 года раздельным решением одолел Яна, а затем нокаутировал Стерлинга. Единственное поражение было решением от Двалишвили, где он не смог противостоять борьбе.

    Состояние бойца: О’Мэлли техничный ударник с хлесткими ударами. Он улучшил защиту от тейкдаунов, но в клинче все еще уязвим.

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    Его шанс на победу — это точный удар в стойке, но для этого нужно избегать партера.

    Статистика для ставок

    • Двалишвили в 95% побед выиграл решением судей

    • О’Мэлли в 44% боёв завершил досрочно, но против топ-5 лишь один нокаут

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Мерабу Двалишвили. На его победу дают коэффициент 1.34. На успех О’Мэлли можно поставить за 3.40.

    Прогноз: О’Мэлли начнет бой агрессивно, но Двалишвили быстро загонит его в клинч. Мераб будет ковать победу у сетки — тейкдауны, контроль, изматывающий темп. Шон, как в первом бою, устанет к третьему раунду и потеряет точность ударов. Если О’Мэлли избежит досрочного поражения, Двалишвили заберет все раунды за счет давления. Реванш повторит сценарий первого боя — тотальный контроль чемпиона.

    Ставка: Победа Мераба Двалишвили по очкам за 1.71.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Двалишвили — О’Мэлли ?

    Матч Двалишвили — О’Мэлли состоится 08 июня 2025 года в 09:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Двалишвили — О’Мэлли ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Мераба Двалишвили по очкам.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Двалишвили — О’Мэлли ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Мераба Двалишвили по очкам» с коэффициентом у букмекеров 1.71.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Двалишвили — О’Мэлли ?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Двалишвили — О’Мэлли ?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Мерабу Двалишвили. На его победу дают коэффициент 1.34. На успех О’Мэлли можно поставить за 3.40.

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    Двалишвили — О’Мэлли : прогноз и ставка за 1.71, статистика, коэффициенты матча 08.06.202509:00. История снова повторится
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