Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар: прогноз (к. 1.88) и ставка на товарищеский матч 8 июня 2025 года

8 июня в контрольном поединке по футболу на нейтральном поле сыграют Новая Зеландия и Кот-д'Ивуар. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Новая Зеландия

Турнирное положение: Новая Зеландия уже обеспечила себе выход на чемпионат мира 2026 года, поэтому сейчас по сути готовится к выступлениям к турниру.

Команда также летом прошлого года доказала своё превосходство над остальными представителями Океании благодаря триумфу в местном Кубке наций ОФК.

Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках финала отбора на ЧМ-2026 сборная одержала разгромную победу над Новой Каледонией (3:0).

Перед этим в полуфинале этого же турнира коллектив также выиграл, когда теперь уже попросту уничтожила Фиджи с результатом 7:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Новая Зеландия выиграла.

Такая форма вроде бы говорит о хороших шансах хозяев на победу, тем не менее, выиграть им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Крис Вуд стал лучшим бомбардиром команды в отборе Океании на ЧМ-2026 с девятью голами.

Кот-д'Ивуар

Турнирное положение: Кот-д'Ивуар еще не пробился на чемпионат мира 2026 года, но имеет все шансы добиться этого.

Команда занимает первую позицию в своей группе африканской квалификации, где на один балл опережает ближайшего преследователя Габон и на шесть очков — третий Бурунди.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура отбора на мундиаль сборная на своем поле одержала победу над Гамбией (1:0).

Перед этим еще в поединке пятого тура этой же стадии коллектив также набрал три очка, когда теперь уже в чужих стенах оказался сильнее Бурунди (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Кот-д'Ивуар выиграл четыре раза при одном поражении.

Такая форма говорит о неплохих шансах номинальных гостей на победу, пусть даже и на нейтральном поле, хотя это будет непросто, если учесть силу соперника.

Секо Фофана — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах Новой Зеландии забивали больше 2,5 голов

в семи последних матчах Новая Зеландия выиграла

в четырех из пяти последних матчей Кот-д'Ивуар выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кот-д'Ивуар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.88. Ничья — в 3.60, успех Новой Зеландии — в 4.15.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.18 и 1.70.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их последнем выездном поединке.

И хотя хозяева выиграли в семи последних матчах, они все же уступают сопернику в классе.

Ставка: Кот-д'Ивуар победит за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи последних матчах Новой Зеландии.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.18