Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар: прогноз (к. 1.88) и ставка на товарищеский матч 8 июня 2025 года

Новая Зеландия
Кот-д Ивуар
Новая Зеландия
Турнирное положение: Новая Зеландия уже обеспечила себе выход на чемпионат мира 2026 года, поэтому сейчас по сути готовится к выступлениям к турниру.
Команда также летом прошлого года доказала своё превосходство над остальными представителями Океании благодаря триумфу в местном Кубке наций ОФК.
Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках финала отбора на ЧМ-2026 сборная одержала разгромную победу над Новой Каледонией (3:0).
Перед этим в полуфинале этого же турнира коллектив также выиграл, когда теперь уже попросту уничтожила Фиджи с результатом 7:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Новая Зеландия выиграла.
Такая форма вроде бы говорит о хороших шансах хозяев на победу, тем не менее, выиграть им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.
Крис Вуд стал лучшим бомбардиром команды в отборе Океании на ЧМ-2026 с девятью голами.
Кот-д'Ивуар
Турнирное положение: Кот-д'Ивуар еще не пробился на чемпионат мира 2026 года, но имеет все шансы добиться этого.
Команда занимает первую позицию в своей группе африканской квалификации, где на один балл опережает ближайшего преследователя Габон и на шесть очков — третий Бурунди.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура отбора на мундиаль сборная на своем поле одержала победу над Гамбией (1:0).
Перед этим еще в поединке пятого тура этой же стадии коллектив также набрал три очка, когда теперь уже в чужих стенах оказался сильнее Бурунди (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Кот-д'Ивуар выиграл четыре раза при одном поражении.
Такая форма говорит о неплохих шансах номинальных гостей на победу, пусть даже и на нейтральном поле, хотя это будет непросто, если учесть силу соперника.
Секо Фофана — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в семи последних матчах Новой Зеландии забивали больше 2,5 голов
- в семи последних матчах Новая Зеландия выиграла
- в четырех из пяти последних матчей Кот-д'Ивуар выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Кот-д'Ивуар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.88. Ничья — в 3.60, успех Новой Зеландии — в 4.15.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.18 и 1.70.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их последнем выездном поединке.
И хотя хозяева выиграли в семи последних матчах, они все же уступают сопернику в классе.
Ставка: Кот-д'Ивуар победит за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи последних матчах Новой Зеландии.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.18