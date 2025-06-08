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    Закончится ли победная серия Новой Зеландии?

    Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар: прогноз (к. 1.88) и ставка на товарищеский матч 8 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар
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    Крис Вуд
    8 июня в контрольном поединке по футболу на нейтральном поле сыграют Новая Зеландия и Кот-д'Ивуар. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 08 Июня 2025 года

    Новая Зеландия

  • Веллингтон
    •  Новая Зеландия 02:00 Кот-д Ивуар

    Кот-д Ивуар

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •

    Новая Зеландия

    Турнирное положение: Новая Зеландия уже обеспечила себе выход на чемпионат мира 2026 года, поэтому сейчас по сути готовится к выступлениям к турниру.

    Команда также летом прошлого года доказала своё превосходство над остальными представителями Океании благодаря триумфу в местном Кубке наций ОФК.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках финала отбора на ЧМ-2026 сборная одержала разгромную победу над Новой Каледонией (3:0).

    Перед этим в полуфинале этого же турнира коллектив также выиграл, когда теперь уже попросту уничтожила Фиджи с результатом 7:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Новая Зеландия выиграла.

    Такая форма вроде бы говорит о хороших шансах хозяев на победу, тем не менее, выиграть им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Крис Вуд стал лучшим бомбардиром команды в отборе Океании на ЧМ-2026 с девятью голами.

    Кот-д'Ивуар

    Турнирное положение: Кот-д'Ивуар еще не пробился на чемпионат мира 2026 года, но имеет все шансы добиться этого.

    Команда занимает первую позицию в своей группе африканской квалификации, где на один балл опережает ближайшего преследователя Габон и на шесть очков — третий Бурунди.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура отбора на мундиаль сборная на своем поле одержала победу над Гамбией (1:0).

    Перед этим еще в поединке пятого тура этой же стадии коллектив также набрал три очка, когда теперь уже в чужих стенах оказался сильнее Бурунди (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Кот-д'Ивуар выиграл четыре раза при одном поражении.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах номинальных гостей на победу, пусть даже и на нейтральном поле, хотя это будет непросто, если учесть силу соперника.

    Секо Фофана — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах Новой Зеландии забивали больше 2,5 голов

    • в семи последних матчах Новая Зеландия выиграла

    • в четырех из пяти последних матчей Кот-д'Ивуар выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Кот-д'Ивуар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.88. Ничья — в 3.60, успех Новой Зеландии — в 4.15.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.18 и 1.70.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их последнем выездном поединке.

    И хотя хозяева выиграли в семи последних матчах, они все же уступают сопернику в классе.

    Ставка: Кот-д'Ивуар победит за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи последних матчах Новой Зеландии.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.18

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар?

    Матч Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар состоится 08 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Кот-д'Ивуар победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Кот-д'Ивуар победит» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар?

    Коэффициенты букмекеров: Кот-д'Ивуар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.88. Ничья — в 3.60, успех Новой Зеландии — в 4.15.

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    Новая Зеландия — Кот-д'Ивуар: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 08.06.202502:00. Закончится ли победная серия Новой Зеландии?
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