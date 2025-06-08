ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эзджан АлиоскиСеверная Македония выгрызла ничью у Бельгии: Алиоски забил шедевр в концовке Футболисты сборной Норвегии празднуют голИтальянская трагедия в Осло: Норвегия не заметила команду Спалетти Россия — НигерияСафонов — герой и антигерой, Карпин — доволен. Россия упустила победу над Нигерией
  • 22:02
    • Россия сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Мурзаканов быстро нокаутирует Рибейро?

    Мурзаканов — Рибейро. Ставка (к. 1.80) и прогноз на ММА, UFC 316, 8 июня 2025 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Сборная России Прогнозы на Азамат Мурзаканов
    Прогноз и ставки на Мурзаканов — Рибейро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Азамат Мурзаканов
    В рамках UFC 316 8 июня в полутяжелом весе непобежденный Азамат Мурзаканов подерется против Брендсона Рибейро. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Мурзаканов — Рибейро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Азамат Мурзаканов

    Турнирное положение: Мурзаканов идет 12-м в рейтинге. У него 14 побед без поражений, 4 из них — в UFC. Плавно движется к элите полутяжелого веса.

    Последние бои: Мурзаканов не знает поражений. В августе 2024-го брутально он нокаутировал Алонзо Менфилда, до этого остановил Филлипа Линса. Из последних пяти побед четыре досрочные. В UFC финишировал трех из четырех соперников.

    Состояние бойца: Азамат обладает невероятной ударной мощью. Мурзаканов четырехкратный чемпион мира по рукопашному бою, бьет довольно жестко (10 нокаутов в ММА), но и в партере тоже опасен. Его сильная сторона — это грамотный прессинг и умение сближаться с соперником через защитные действия. Слабых мест пока не выявлено.

    Брендсон Рибейро

    Турнирное положение: Рибейро типичный середняк вне топ-15. Вышел на замену травмированному соотечественнику Джонни Уокеру.

  • 5 причин, почему Топурия может проиграть Оливейре
  • Оливейру зря списали со счетов. «Дю Бронкс» способен дать Топурии трудный бой
  • 03/06/2025

    • Последние бои: Брендсон крайне нестабилен. В марте 2025-го одолел Дияра Нургожая, но до этого проиграл два из трех боев в UFC. Был нокаутирован Чжаном Миньяном, уступил решением Магомеду Гаджисуялову.

    Состояние бойца: Бразилец базовый представитель кикбоксинга с акцентом на нокауты (9 побед после ударов в стойке). Но защита оставляет желать лучшего, Рибейро пропускает много ударов в разменах.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Рост (191 см) — его единственное преимущество, но против Мурзаканова это гарантия победы.

    Статистика для ставок

    • Мурзаканов финишировал 11 из 14-ти соперников

    • Рибейро выиграл дважды за 4 боя

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Азамата Мурзаканова. На его победу дают коэффициент 1.16. На успех Рибейро можно поставить за 6.10.

    Прогноз: Рибейро обречен в этом поединке на поражение. Его стиль идеально подходит Мурзаканову. Азамат быстро срежет дистанцию за счет скорости, войдет в размен и либо снесет бразильца одиночным хуком (как Менфилда). Рибейро не выдерживает давления топов — тот же Чжан нокаутировал его за 3 минуты. И здесь, вероятно, сценарий повторится: Мурзаканов начнет прессинговать с первых секунд, а к концу первого раунда Рибейро уже будет в нокдауне.

    Ставка: Победа Азамата Мурзаканова досрочно за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мурзаканов — Рибейро?

    Матч Мурзаканов — Рибейро состоится 08 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Мурзаканов — Рибейро?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Азамата Мурзаканова досрочно .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мурзаканов — Рибейро?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Азамата Мурзаканова досрочно » с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мурзаканов — Рибейро?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мурзаканов — Рибейро?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Азамата Мурзаканова. На его победу дают коэффициент 1.16. На успех Рибейро можно поставить за 6.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Понше — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Виртанен — Холт
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Соболенко — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Хименес Касинцева — Радивоевич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Латвия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Джойнт — Бейлек
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Мальта — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дания — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Албания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Греция — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мурзаканов — Рибейро: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 08.06.202504:00. Мурзаканов быстро нокаутирует Рибейро?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры