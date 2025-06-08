Мурзаканов — Рибейро. Ставка (к. 1.80) и прогноз на ММА, UFC 316, 8 июня 2025 года

В рамках UFC 316 8 июня в полутяжелом весе непобежденный Азамат Мурзаканов подерется против Брендсона Рибейро. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Мурзаканов — Рибейро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Азамат Мурзаканов

Турнирное положение: Мурзаканов идет 12-м в рейтинге. У него 14 побед без поражений, 4 из них — в UFC. Плавно движется к элите полутяжелого веса.

Последние бои: Мурзаканов не знает поражений. В августе 2024-го брутально он нокаутировал Алонзо Менфилда, до этого остановил Филлипа Линса. Из последних пяти побед четыре досрочные. В UFC финишировал трех из четырех соперников.

Состояние бойца: Азамат обладает невероятной ударной мощью. Мурзаканов четырехкратный чемпион мира по рукопашному бою, бьет довольно жестко (10 нокаутов в ММА), но и в партере тоже опасен. Его сильная сторона — это грамотный прессинг и умение сближаться с соперником через защитные действия. Слабых мест пока не выявлено.

Брендсон Рибейро

Турнирное положение: Рибейро типичный середняк вне топ-15. Вышел на замену травмированному соотечественнику Джонни Уокеру.

Последние бои: Брендсон крайне нестабилен. В марте 2025-го одолел Дияра Нургожая, но до этого проиграл два из трех боев в UFC. Был нокаутирован Чжаном Миньяном, уступил решением Магомеду Гаджисуялову.

Состояние бойца: Бразилец базовый представитель кикбоксинга с акцентом на нокауты (9 побед после ударов в стойке). Но защита оставляет желать лучшего, Рибейро пропускает много ударов в разменах.

Рост (191 см) — его единственное преимущество, но против Мурзаканова это гарантия победы.

Статистика для ставок

Мурзаканов финишировал 11 из 14-ти соперников

Рибейро выиграл дважды за 4 боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Азамата Мурзаканова. На его победу дают коэффициент 1.16. На успех Рибейро можно поставить за 6.10.

Прогноз: Рибейро обречен в этом поединке на поражение. Его стиль идеально подходит Мурзаканову. Азамат быстро срежет дистанцию за счет скорости, войдет в размен и либо снесет бразильца одиночным хуком (как Менфилда). Рибейро не выдерживает давления топов — тот же Чжан нокаутировал его за 3 минуты. И здесь, вероятно, сценарий повторится: Мурзаканов начнет прессинговать с первых секунд, а к концу первого раунда Рибейро уже будет в нокдауне.

Ставка: Победа Азамата Мурзаканова досрочно за 1.80.