Мурзаканов — Рибейро. Ставка (к. 1.80) и прогноз на ММА, UFC 316, 8 июня 2025 года

Азамат Мурзаканов
Турнирное положение: Мурзаканов идет 12-м в рейтинге. У него 14 побед без поражений, 4 из них — в UFC. Плавно движется к элите полутяжелого веса.
Последние бои: Мурзаканов не знает поражений. В августе 2024-го брутально он нокаутировал Алонзо Менфилда, до этого остановил Филлипа Линса. Из последних пяти побед четыре досрочные. В UFC финишировал трех из четырех соперников.
Состояние бойца: Азамат обладает невероятной ударной мощью. Мурзаканов четырехкратный чемпион мира по рукопашному бою, бьет довольно жестко (10 нокаутов в ММА), но и в партере тоже опасен. Его сильная сторона — это грамотный прессинг и умение сближаться с соперником через защитные действия. Слабых мест пока не выявлено.
Брендсон Рибейро
Турнирное положение: Рибейро типичный середняк вне топ-15. Вышел на замену травмированному соотечественнику Джонни Уокеру.
Последние бои: Брендсон крайне нестабилен. В марте 2025-го одолел Дияра Нургожая, но до этого проиграл два из трех боев в UFC. Был нокаутирован Чжаном Миньяном, уступил решением Магомеду Гаджисуялову.
Состояние бойца: Бразилец базовый представитель кикбоксинга с акцентом на нокауты (9 побед после ударов в стойке). Но защита оставляет желать лучшего, Рибейро пропускает много ударов в разменах.
Рост (191 см) — его единственное преимущество, но против Мурзаканова это гарантия победы.
Статистика для ставок
- Мурзаканов финишировал 11 из 14-ти соперников
- Рибейро выиграл дважды за 4 боя
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Азамата Мурзаканова. На его победу дают коэффициент 1.16. На успех Рибейро можно поставить за 6.10.
Прогноз: Рибейро обречен в этом поединке на поражение. Его стиль идеально подходит Мурзаканову. Азамат быстро срежет дистанцию за счет скорости, войдет в размен и либо снесет бразильца одиночным хуком (как Менфилда). Рибейро не выдерживает давления топов — тот же Чжан нокаутировал его за 3 минуты. И здесь, вероятно, сценарий повторится: Мурзаканов начнет прессинговать с первых секунд, а к концу первого раунда Рибейро уже будет в нокдауне.
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Ставка: Победа Азамата Мурзаканова досрочно за 1.80.