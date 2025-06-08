Баутиста — Микс. Ставка (к. 2.26) и прогноз на ММА, UFC 316, 8 июня 2025 года

В рамках турнира UFC 316 8 июня в легчайшем весе сойдутся Марио Баутиста и Патчи Микс. Начало — 05:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Баутиста — Микс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Марио Баутиста

Турнирное положение: На сегодня котируется в статусе середняка, замыкающего топ-10 легчайшего дивизиона UFC. Не звезда, но крепкий боец, идущий на хорошей победной серии.

Последние бои: Баутиста в отличной форме — у него семь побед подряд в лиге. В октябре 2024-го раздельным решением отправил на пенсию Жозе Альдо. До этого остановил Криса Гутьерреса и Рикки Симона. Сильных топов пока не побеждал, но стабильно бьет середняков и ветеранов на своем пути.

Состояние бойца: Марио ярко выраженный универсал с упором на борьбу (8 побед в ММА удушениями). Физически вынослив, любит затяжные схватки у сетки. Его минус — нехватка нокаутирующей мощи. Однако в стойке Баутиста довольно точен и быстр, отлично чувствует дистанцию и молниеносно наказывает соперников за ошибки.

Патчи Микс

Турнирное положение: Бывший чемпион Bellator, сложивший свои полномочия после очередной удачной защиты. Дебютирует в UFC в качестве потенциальной суперзвезды.

Последние бои: У Патчи тоже семь побед подряд. В мае 2024-го переиграл Магомеда Магомедова в Bellator (раздельным решением), до этого почти всех подряд финишировал в партере. Но столь удачная статистика Микса собрана в менее конкурентных лигах.

Состояние бойца: Патчи в ММА одержал 13 побед сабмишнами. Базовый борец с цепкими переводами и хорошем контролем в партере.

Говорит, что не боится Баутисты, но выходит на коротком уведомлении (замена травмированного Марлона Веры). Но против такого серьезного соперника отсутствие подготовки может стать для Микса проблемой.

Статистика для ставок

У Микса 13 побед сабмишном в ММА

Оба выиграли предыдущие 7 поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Патчи Микса. На его победу дают коэффициент 1.54. На успех Баутисты можно поставить за 2.26.

Прогноз: Патчи дебютирует в UFC против бойца топ-10, да еще и на замену Вере. Его фирменные удушения могут не сработать против Баутисты — тот крепок в партере и сам нередко финиширует соперников в партере (8 сабмишнов). Перебить Марио в стойке вряд ли получится. Там у Патчи нет явного преимущества. Опыт Баутисты в UFC явно перевесит дебютный запал Микса.

Ставка: Победа Марио Баутисты за 2.26.