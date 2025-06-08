Спивак — Кортес-Акоста. Ставка (к. 1.57) и прогноз на ММА, UFC 316, 8 июня 2025 года

В рамках UFC 8 июня в тяжелом весе Сергей Спивак встретится с Вальдо Кортес-Акостой. Начало — 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Спивак — Кортес-Акоста, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сергей Спивак

Турнирное положение: Опытный тяжеловес UFC, занимающий седьмую позицию в рейтинге. Регулярно бьется с элитой, но титульных амбиций не оправдывает.

Последние бои: В январе 2025-го Спивак проиграл нокаутом Жаилтону Алмейде (1-й раунд), до этого также досрочно уступил Сирилу Гану. Единственный светлый момент за год — сабмишен над Марчином Тыбурой. Из пяти последних боев два поражения нокаутом.

Состояние бойца: Спивак силен в клинче, тейкдаунах и удушениях (8 сабмишнов). Но его стойка оставляет желать лучшего: часто пропускает жесткие удары и быстро сдается под прессингом. Против Кортеса его единственный шанс — затащить оппонента в партер.

Вальдо Кортес-Акоста

Турнирное положение: Вальдо считается скрытой угрозой дивизиона. Шесть боев в UFC — пять побед. Не топ, но стабильно бьет середняков. Сейчас Кортес-Акоста занимает 11-ю строчку.

Последние бои: Доминиканец на подъеме, у него четыре победы подряд. В марте 2025-го нокаутировал Райана Спэнна (77:24 по ударам), до этого переиграл по очкам Андрея Орловского. Единственное поражение в UFC — спорное решение против Маркоса Де Лимы.

Состояние бойца: Кортес-Акоста ярко выраженный боксер (6 нокаутов в ММА). Хорошо держит дистанцию, бьет точно в голову (56 точных ударов по Спэнну).

Минус — слабая борьба. Если Спивак прижмет его к сетке, то проблемы неизбежны.

Статистика для ставок

Кортес-Акоста выиграл 6 из семи боев в UFC

Последние 2 боя Спивака закончились в первом раунде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Сергея Спивака. На его победу дают коэффициент 1.50. На успех Кортеса-Акосты можно поставить за 2.29.

Прогноз: Спивак фаворит на бумаге, но в октагоне регулярно плывет против ярких ударников. Кортес-Акоста именно такой: точен, агрессивен и мотивирован. Если Вальдо не даст Сергею себя заклинчевать (как это сделал Алмейда) — нокаут в 1-2 раунде реален. Однако молдаванин ранее прошел через много боев с куда более сильной оппозицией. Так что его опыт должен стать ключевым в этом противостоянии.

Ставка: Победа Сергея Спивака за 1.57.