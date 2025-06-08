ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинЧужой среди своих: Валерий Карпин близок к назначению в московское «Динамо» Флориан ВирцПять причин, почему Флориан Вирц может оказаться неудачным трансфером для «Ливерпуля» Лиам ДелапНовый пазл в хаотичном проекте. Почему Делап выбрал «Челси», а не «Манчестер Юнайтед»
  • 22:02
    • Россия сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче
  • 23:58
    • Синнер всухую обыграл Джоковича и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • 23:48
    • Бельгия упустила победу в матче с Северной Македонией, Уэльс разбил Лихтенштейн
  • 23:42
    • Норвегия разгромила Италию, а Израиль одолел Эстонию в отборе на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Сергей Спивак выйдет из октагона победителем?

    Спивак — Кортес-Акоста. Ставка (к. 1.57) и прогноз на ММА, UFC 316, 8 июня 2025 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Сергей Спивак Прогнозы на Жаилтон Алмейда
    Прогноз и ставки на Спивак — Кортес-Акоста
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Спивак (слева)
    В рамках UFC 8 июня в тяжелом весе Сергей Спивак встретится с Вальдо Кортес-Акостой. Начало — 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Спивак — Кортес-Акоста, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сергей Спивак

    Турнирное положение: Опытный тяжеловес UFC, занимающий седьмую позицию в рейтинге. Регулярно бьется с элитой, но титульных амбиций не оправдывает.

    Последние бои: В январе 2025-го Спивак проиграл нокаутом Жаилтону Алмейде (1-й раунд), до этого также досрочно уступил Сирилу Гану. Единственный светлый момент за год — сабмишен над Марчином Тыбурой. Из пяти последних боев два поражения нокаутом.

    Состояние бойца: Спивак силен в клинче, тейкдаунах и удушениях (8 сабмишнов). Но его стойка оставляет желать лучшего: часто пропускает жесткие удары и быстро сдается под прессингом. Против Кортеса его единственный шанс — затащить оппонента в партер.

    Вальдо Кортес-Акоста

    Турнирное положение: Вальдо считается скрытой угрозой дивизиона. Шесть боев в UFC — пять побед. Не топ, но стабильно бьет середняков. Сейчас Кортес-Акоста занимает 11-ю строчку.

  • 5 причин, почему Топурия может проиграть Оливейре
  • Оливейру зря списали со счетов. «Дю Бронкс» способен дать Топурии трудный бой
  • 03/06/2025

    • Последние бои: Доминиканец на подъеме, у него четыре победы подряд. В марте 2025-го нокаутировал Райана Спэнна (77:24 по ударам), до этого переиграл по очкам Андрея Орловского. Единственное поражение в UFC — спорное решение против Маркоса Де Лимы.

    Состояние бойца: Кортес-Акоста ярко выраженный боксер (6 нокаутов в ММА). Хорошо держит дистанцию, бьет точно в голову (56 точных ударов по Спэнну).

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Минус — слабая борьба. Если Спивак прижмет его к сетке, то проблемы неизбежны.

    Статистика для ставок

    • Кортес-Акоста выиграл 6 из семи боев в UFC

    • Последние 2 боя Спивака закончились в первом раунде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Сергея Спивака. На его победу дают коэффициент 1.50. На успех Кортеса-Акосты можно поставить за 2.29.

    Прогноз: Спивак фаворит на бумаге, но в октагоне регулярно плывет против ярких ударников. Кортес-Акоста именно такой: точен, агрессивен и мотивирован. Если Вальдо не даст Сергею себя заклинчевать (как это сделал Алмейда) — нокаут в 1-2 раунде реален. Однако молдаванин ранее прошел через много боев с куда более сильной оппозицией. Так что его опыт должен стать ключевым в этом противостоянии.

    Ставка: Победа Сергея Спивака за 1.57.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спивак — Кортес-Акоста?

    Матч Спивак — Кортес-Акоста состоится 08 июня 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Спивак — Кортес-Акоста?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Сергея Спивака.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спивак — Кортес-Акоста?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Сергея Спивака» с коэффициентом у букмекеров 1.57.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спивак — Кортес-Акоста?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спивак — Кортес-Акоста?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Сергея Спивака. На его победу дают коэффициент 1.50. На успех Кортеса-Акосты можно поставить за 2.29.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Колумбия — Перу
  • Футбол
  • 06/06/2025 в 23:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Венесуэла — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Понше — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Виртанен — Холт
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Соболенко — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Латвия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Мальта — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дания — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Албания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Греция — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Спивак — Кортес-Акоста: прогноз и ставка за 1.57, статистика, коэффициенты матча 08.06.202503:00. Сергей Спивак выйдет из октагона победителем?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры