Колорадо Рэпидс — Остин. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, МЛС, 18 июля 2024 года

8 июня в матче регулярного чемпионата США по футболу сыграют «Колорадо Рэпидс» и «Остин». Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо Рэпидс» — «Остин», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Колорадо Рэпидс»

Турнирное положение: «Колорадо Рэпидс» по итогам 16-ти матчей занимает восьмую позицию Западной конференции с 22 очками.

Команда находится в зоне попадания в 1/16 финала (8-9-е места) и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: хозяева в своей последней игре остались без очков. На чужом поле они потерпели поражение от «Портленда» (1:2).

В предыдущем туре регулярного первенства коллектив уже набрал максимум баллов, когда в домашних стенах обыграл «Сент-Луис» с результатом 1:0.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмирован — Уэйн Фредерик, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Колорадо» выиграл только два раза при четырех поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе, а также фактор своего поля.

Джордже Михайлович — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.

«Остин»

Турнирное положение: «Остин» по итогам 17-ти поединков занимает 10-ю позицию Западной конференции с 20-ю очками.

Команда лишь по дополнительным показателям отстает от зоны выхода в 1/16 финала и на два очка от зоны попадания в 1/8 финала МЛС.

Последние матчи: гости в последней игре потерпели поражение. Их обидчиком на своем поле выступил «Сан-Диего» (0:2).

Эта неудача прервала ничейную мини-серию франчайза в два поединка, которые также пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках чемпионата МЛС) «Остин» не выиграл, а в шести последних матчах проиграл лишь раз.

Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то уж точно на ничью, хотя против прямого конкурента на выезде добыть даже балл будет сложно.

Брэндон Васкес — лучший бомбардир команды в лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Колорадо» забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей «Колорадо» проиграл

в трех последних матчах «Остина» забивали меньше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Колорадо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.55, победа «Остина» — в 3.45.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным сценарием, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом в четырех из пяти последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере одна команда не забьет, ведь в четырех из пяти последних матчей «Колорадо» забивал только один из соперников.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10