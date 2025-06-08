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    Поднимется ли «Колорадо» в зону плей-офф?

    Колорадо Рэпидс — Остин. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, МЛС, 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо Рэпидс» — «Остин»
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    Андреас Макссё
    8 июня в матче регулярного чемпионата США по футболу сыграют «Колорадо Рэпидс» и «Остин». Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо Рэпидс» — «Остин», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 08 Июня 2025 года

    Колорадо Рэпидс

  • Денвер
    •  Колорадо Рэпидс 04:30 Остин

    Остин

  • США. MLS
    •

    «Колорадо Рэпидс»

    Турнирное положение: «Колорадо Рэпидс» по итогам 16-ти матчей занимает восьмую позицию Западной конференции с 22 очками.

    Команда находится в зоне попадания в 1/16 финала (8-9-е места) и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

    Последние матчи: хозяева в своей последней игре остались без очков. На чужом поле они потерпели поражение от «Портленда» (1:2).

    В предыдущем туре регулярного первенства коллектив уже набрал максимум баллов, когда в домашних стенах обыграл «Сент-Луис» с результатом 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмирован — Уэйн Фредерик, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Колорадо» выиграл только два раза при четырех поражениях и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе, а также фактор своего поля.

    Джордже Михайлович — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.

    «Остин»

    Турнирное положение: «Остин» по итогам 17-ти поединков занимает 10-ю позицию Западной конференции с 20-ю очками.

    Команда лишь по дополнительным показателям отстает от зоны выхода в 1/16 финала и на два очка от зоны попадания в 1/8 финала МЛС.

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    • Последние матчи: гости в последней игре потерпели поражение. Их обидчиком на своем поле выступил «Сан-Диего» (0:2).

    Эта неудача прервала ничейную мини-серию франчайза в два поединка, которые также пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках чемпионата МЛС) «Остин» не выиграл, а в шести последних матчах проиграл лишь раз.

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    Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то уж точно на ничью, хотя против прямого конкурента на выезде добыть даже балл будет сложно.

    Брэндон Васкес — лучший бомбардир команды в лиги с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Колорадо» забивала только одна команда

    • в четырех из шести последних матчей «Колорадо» проиграл

    • в трех последних матчах «Остина» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Колорадо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.55, победа «Остина» — в 3.45.

    ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным сценарием, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    При этом в четырех из пяти последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере одна команда не забьет, ведь в четырех из пяти последних матчей «Колорадо» забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Колорадо Рэпидс — Остин?

    Матч Колорадо Рэпидс — Остин состоится 08 июня 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Колорадо Рэпидс — Остин?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Колорадо Рэпидс — Остин?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Колорадо Рэпидс — Остин?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Колорадо Рэпидс — Остин?

    Коэффициенты букмекеров: «Колорадо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.55, победа «Остина» — в 3.45.

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