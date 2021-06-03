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    Грозная Бельгия и неубедительная Украина

    Экспресс дня 3 июня. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 июня
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    Сборная Бельгии
    В этом экспрессе рассмотрим товарищеские матчи национальных команд, которые ведут подготовку к Евро.

    Бельгия — Греция

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Бельгии в последнее время демонстрирует прекрасные результаты. Так, в квалификации к Евро-2020 она выиграла все десять проведенных встреч с общим счетом 40:3, и где большинство игр были с разгромными результатами.

    Отборочную компанию к чемпионату мира бельгийцы тоже начали весьма неплохо, находясь во главе своей группы. В гостях они сыграли вничью со сборной Чехии 1:1, а в родных стенах уверенно переиграли Уэльс 3:1 и Белоруссию 8:0.

    А вот сборная Греции переживает сейчас не лучшие времена. В финальную часть Евро эллины не смогли пробиться, заняв в отборочной группе только третью строчку, оказавшись ниже Италии и Финляндии.

    В квалификации к мировому первенству греки в двух первых встречах набрали всего два балла, и идут пока третьими. На старте турнира они на выезде сыграли вничью с Испанией 1:1, а затем дома поделили очки со сборной Грузии 1:1.

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    • Вряд ли греки смогут устоять в матче со столь грозным соперником, особенно на его арене. Ставим на викторию хозяев с форой -1.

    Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 1.42.

    Украина — Северная Ирландия

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Украины успешно провела отбор на чемпионат Европы, выиграв свою группу, оказавшись выше сборной Португалии, не уступив ни в одной игре.

    Однако в квалификации к чемпионат мира «желто-синие» пока выступают неубедительно, набрав в трех играх всего три очка, отставая от лидера уже на четыре балла. Украинцы в гостях разошлись миром со сборной Франции 1:1, после чего с таким же счетом дома играли вничью с Финляндией и Казахстаном.

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    Сборная Северной Ирландии в отборочном турнире к Евро-2020 была третьей в своей группе, уступив две первые позиции Германии и Нидерландам. А в матчах плей-офф она потерпела поражение в дополнительное время от Словакии со счетом 1:2.

    Квалификационный путь к Мундиалю в Катаре ольстерцы начали с гостевого поражения от Италии 0:2, после чего расписали домашнюю мировую с Болгарией 0:0. С одним баллом они идут третьими в своей группе.

    Северная Ирландия традиционно играет от обороны, а Украины в последнее время имеет явные проблемы в завершающей стадии. Так что ждем от данной игры низового исхода.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.49.

    Швейцария — Лихтенштейн

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Швейцарии стала победителем своей отборочной группы к континентальному первенству, обойдя всего на один балл Данию. Нати в пяти встречах одерживали виктории, дважды сыграли вничью и раз уступили.

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    Квалификацию к мировому чемпионату швейцарцы начали с двух побед. На старте турнира они в гостях одолели сборную Болгарии 3:1, после чего дома одержали минимальную викторию над Литвой 1:0.

    Команда Лихтенштейна по привычке в квалификации на Евро финишировала последней в группе, набрав всего два очка. Она дважды разошлась миром и потерпела восемь поражений, при чем многие с сухим результатом.

    Отбор к ЧМ-2022 «футбольный карлик» начал с трех фиаско подряд. На выезде он потерпел крупное поражение от сборной Северной Македонии 0:5, а дома уступил 0:1 Армении и 1:4 Исландии.

    Так как Лихтенштейну крайне трудно даются забитые мячи, то в этой игре ожидаем сухой виктории хозяев.

    Ставка: Швейцария победит и не пропустит за 1.47.

    Общий коэффициент — 3.11.

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