Испания (U21) — Румыния (U21). Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 14 июня 2025 года

14 июня во 2-м туре группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу сыграют Испания (U21) и Румыния (U21). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (U21) — Румыния (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Испания (U21)

Турнирное положение: Испания (U21) пробилась на чемпионат Европы 2025 года благодаря победе в своей отборочной группе.

Команда после 1-го тура финальной части турнира занимает первую позицию в квартете, за счёт забитых мячей опережая Италию, а также на три очка оторвавшись от Словакии и Румынии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура континентального первенства сборная одержала победу над Словакией (3:2).

Перед этим в контрольном поединке коллектив в домашних стенах потерпел поражение, когда с результатом 3:2 его обыграла украинская «молодёжка».

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних играх, которые были официальными и товарищескими, Испания (U21) выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, если учесть перевес в классе над соперником, они все же высоки.

Три гола команды на Евро забивали разные игроки.

Румыния (U21)

Турнирное положение: Румыния (U21) также пробилась на молодёжный чемпионат Европы 2025 года благодаря победе в своей отборочной группе.

Команда после 1-го тура финальной части турнира занимает последнее, четвертое место, на три очка отставая от соперника и Италии, а также по забитым мячам уступает Словакии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура континентального первенства сборная потерпела поражение от Италии (0:1).

Перед этим в контрольном поединке коллектив теперь уже в чужих стенах одержал победу, с результатом 1:0 оставив не у дел своих грузинских ровесников (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Румыния (U21) проиграла лишь дважды при четырех победах.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, даже этого добиться будет сложно, если учесть перевес соперника в классе.

Команда пока что еще не забивала в отборе на Евро.

Статистика для ставок

в четырёх из пяти последних матчей Испании (U21) забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырёх последних матчах Румынии (U21) забивали меньше 2,5 голов

в четырёх последних матчах Румынии (U21) забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания (U21) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.37. Ничья — в 5.20, победа Румынии (U21) — в 7.80.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в четырёх последних матчах номинальных гостей забивал только одна команда. Так было и в их стартовом поединке на молодёжном Евро.

И хотя в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев забивали оба соперника, форма аутсайдера игры обещает стать решающим фактором.

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырёх последних матчах Румынии (U21).

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.60