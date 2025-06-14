ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Франк — главный тренер «Тоттенхэма»Семь задач Томаса Франка в «Тоттенхэме»: подавить бунт, выиграть трофей и перехватить Мбемо Евгений БушмановЕвгений Бушманов: Кто бы ни пришел в ЦСКА вместо Николича — будет перестройка системы Василий ЛомаченкоЯркие нокауты, бесчисленные трофеи и обидные поражения. Какой получилась карьера Василия Ломаченко?
    Все новости спорта

    Оформит ли Испания (U21) выход в 1/4 финала Евро?

    Испания (U21) — Румыния (U21). Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 14 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на сборную Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на сборную Румынии
    Прогноз и ставки на Испания (U21) — Румыния (U21)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Джозеф (Испания (U21)
    14 июня во 2-м туре группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу сыграют Испания (U21) и Румыния (U21). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (U21) — Румыния (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2025. Группа A 14 Июня 2025 года

    Испания U21

  • Мадрид
    •  Испания U21 19:00 Румыния U21

    Румыния U21

  • Бухарест
    •

    Испания (U21)

    Турнирное положение: Испания (U21) пробилась на чемпионат Европы 2025 года благодаря победе в своей отборочной группе.

    Команда после 1-го тура финальной части турнира занимает первую позицию в квартете, за счёт забитых мячей опережая Италию, а также на три очка оторвавшись от Словакии и Румынии.

    Испания U21 — Румыния U21: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура континентального первенства сборная одержала победу над Словакией (3:2).

    Перед этим в контрольном поединке коллектив в домашних стенах потерпел поражение, когда с результатом 3:2 его обыграла украинская «молодёжка».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырёх последних играх, которые были официальными и товарищескими, Испания (U21) выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, если учесть перевес в классе над соперником, они все же высоки.

    Три гола команды на Евро забивали разные игроки.

    Румыния (U21)

    Турнирное положение: Румыния (U21) также пробилась на молодёжный чемпионат Европы 2025 года благодаря победе в своей отборочной группе.

    Команда после 1-го тура финальной части турнира занимает последнее, четвертое место, на три очка отставая от соперника и Италии, а также по забитым мячам уступает Словакии.

  • Трансферный дайджест. 3 — 9 июня
  • Лидер «Тоттенхэма» может покинуть клуб, Мартинес продолжит выступать за «львов» и чем закончится война тер Стегена с «Барселоной»
  • 09/06/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура континентального первенства сборная потерпела поражение от Италии (0:1).

    Перед этим в контрольном поединке коллектив теперь уже в чужих стенах одержал победу, с результатом 1:0 оставив не у дел своих грузинских ровесников (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Румыния (U21) проиграла лишь дважды при четырех победах.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, даже этого добиться будет сложно, если учесть перевес соперника в классе.

    Команда пока что еще не забивала в отборе на Евро.

    Статистика для ставок

    • в четырёх из пяти последних матчей Испании (U21) забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырёх последних матчах Румынии (U21) забивали меньше 2,5 голов

    • в четырёх последних матчах Румынии (U21) забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания (U21) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.37. Ничья — в 5.20, победа Румынии (U21) — в 7.80.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: в четырёх последних матчах номинальных гостей забивал только одна команда. Так было и в их стартовом поединке на молодёжном Евро.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев забивали оба соперника, форма аутсайдера игры обещает стать решающим фактором.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырёх последних матчах Румынии (U21).

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Испания (U21) — Румыния (U21)?

    Матч Испания (U21) — Румыния (U21) состоится 14 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Евро-2023 U21.

    Прогноз: какой прогноз на матч Испания (U21) — Румыния (U21)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьёт.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Испания (U21) — Румыния (U21)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьёт» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания (U21) — Румыния (U21)?

    Смотреть матч турнира Евро-2023 U21 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Испания (U21) — Румыния (U21)?

    Коэффициенты букмекеров: Испания (U21) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.37. Ничья — в 5.20, победа Румынии (U21) — в 7.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Медведев — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кочаретто — Ламенс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мария — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зверев — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рузе — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Чжэн — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бергс — Лаял
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эсхата — Вахш
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Баркчи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Алга — Барс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Алай — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бухара — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Коканд — Машъал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Испания (U21) — Румыния (U21): прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 14.06.202519:00. Оформит ли Испания (U21) выход в 1/4 финала Евро?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры