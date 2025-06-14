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    Молодые французы уверенно расправятся с Грузией

    Франция (U21) — Грузия (U21). Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Франция (U21) — Грузия (U21)
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    Франция (U21)
    14 июня во 2-м туре группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу сыграют Франция (U21) и Грузия (U21). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция (U21) — Грузия (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Группа C 14 Июня 2025 года

    Франция U21

  • Париж
    •  Франция U21 22:00 Грузия U21

    Грузия U21

  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Франция (U21)

    Турнирное положение: Молодые французы традиционно сильны и амбициозны. Команда не знает горечи поражений еще с октября прошлого года.

    При этом Франция (U21) просто обязана занимать одно из двух первых мест в группе. Да и подбор игроков у «трехцветных» качественный.

    Франция U21 — Грузия U21: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела относительно удачно. Молодые французы расписали мировую с португальцами (0:0).

    При этом чуть ранее Франция (U21) одолела Узбекистан (2:1). Да и поединок со словаками завершился уверенной викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Франция (U21) добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Молодые французы явно способны прибавить в плане реализации. Пора бы начинать забивать Матису Телю.

    При всем при этом Франция (U21) традиционно успешно противостоит грузинам. Из трех очных поединков команда победила 3 раза.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Молодые французы явно постараются оперативно вскрыть оборону соперника.

    Грузия (U21)

    Турнирное положение: Грузины на молодежном уровне весьма ершисты. Да и на молодежном Евро команда стартовала успешно.

    Причем Грузия (U21) пока пребывает на 1 месте в группе. Да и состав команды по именам выглядит скромненько.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Грузины переиграли Польшу (2:1).

    До того команда минимально уступила Румынии. А вот чуть раньше она уверенно расправилась с сербскими сверстниками (3:1).

    Вообще же, Грузия (U21) в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 11 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Грузины намерены побороться за одно из двух первых мест в квартете. Да и с реализацией у команды все вполне позитивно.

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    При этом Грузия (U21) неизменно пропускала в 5 своих последних поединках. Зато в текущем календарном году команда победила в трех матчах из четырех.

    Команда никому за здорово живешь не сдастся. При этом грузины вполне способны преуспеть в игре вторым номером, что уже доказывали не раз.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Грузины вошли во вкус, и явно постараются зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • Молодые французы не проигрывают с октября минувшего года

    • Грузины неизменно пропускали в 5 своих последних поединках

    • Франция (U21) в трех своих последних матчах пропустила всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Франция (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.63, а победа оппонента — в скромные 5.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные хозяева значительно превосходят соперника в классе, и наверняка будут активно атаковать.

    Молодые французы имеют весьма квалифицированный состав, к тому же способны поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Фора Франции (U21) -1.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.31

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Франция (U21) — Грузия (U21)?

    Матч Франция (U21) — Грузия (U21) состоится 14 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Евро-2023 U21.

    Прогноз: какой прогноз на матч Франция (U21) — Грузия (U21)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Франции (U21) -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Франция (U21) — Грузия (U21)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Франции (U21) -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция (U21) — Грузия (U21)?

    Смотреть матч турнира Евро-2023 U21 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Франция (U21) — Грузия (U21)?

    Коэффициенты букмекеров: Франция (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.63, а победа оппонента — в скромные 5.63.

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