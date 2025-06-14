Франция (U21) — Грузия (U21). Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 14 июня 2025 года

Франция U21
Грузия U21
Франция (U21)
Турнирное положение: Молодые французы традиционно сильны и амбициозны. Команда не знает горечи поражений еще с октября прошлого года.
При этом Франция (U21) просто обязана занимать одно из двух первых мест в группе. Да и подбор игроков у «трехцветных» качественный.
Франция U21 — Грузия U21: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела относительно удачно. Молодые французы расписали мировую с португальцами (0:0).
При этом чуть ранее Франция (U21) одолела Узбекистан (2:1). Да и поединок со словаками завершился уверенной викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Франция (U21) добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Молодые французы явно способны прибавить в плане реализации. Пора бы начинать забивать Матису Телю.
При всем при этом Франция (U21) традиционно успешно противостоит грузинам. Из трех очных поединков команда победила 3 раза.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Молодые французы явно постараются оперативно вскрыть оборону соперника.
Грузия (U21)
Турнирное положение: Грузины на молодежном уровне весьма ершисты. Да и на молодежном Евро команда стартовала успешно.
Причем Грузия (U21) пока пребывает на 1 месте в группе. Да и состав команды по именам выглядит скромненько.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Грузины переиграли Польшу (2:1).
До того команда минимально уступила Румынии. А вот чуть раньше она уверенно расправилась с сербскими сверстниками (3:1).
Вообще же, Грузия (U21) в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 11 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Грузины намерены побороться за одно из двух первых мест в квартете. Да и с реализацией у команды все вполне позитивно.
При этом Грузия (U21) неизменно пропускала в 5 своих последних поединках. Зато в текущем календарном году команда победила в трех матчах из четырех.
Команда никому за здорово живешь не сдастся. При этом грузины вполне способны преуспеть в игре вторым номером, что уже доказывали не раз.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Грузины вошли во вкус, и явно постараются зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- Молодые французы не проигрывают с октября минувшего года
- Грузины неизменно пропускали в 5 своих последних поединках
- Франция (U21) в трех своих последних матчах пропустила всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.63, а победа оппонента — в скромные 5.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
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Прогноз: Номинальные хозяева значительно превосходят соперника в классе, и наверняка будут активно атаковать.
Молодые французы имеют весьма квалифицированный состав, к тому же способны поднатореть в плане реализации.
Ставка: Фора Франции (U21) -1.5 за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.31