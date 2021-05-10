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    «Бетис» продлит серию, а «Хольштайн» взлетит на второе место

    Экспресс дня 10 мая. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 10 мая
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    Шесть предыдущих матчей с участием «Бетиса» завершились вничью
    В понедельник рассмотрим два матча из второй Бундеслиги и матч «Бетиса» против «Гранады», которая не так давно сокрушила саму «Барселону».

    «Бетис» — «Гранада»

    Футбол. Чемпионат Испании. 35-й тур

    «Бетис» продолжает бороться за место в топ-6. Прямо сейчас хозяева находятся на седьмой строчке, откуда тоже можно попасть в еврокубки — правда, всего лишь в Лигу конференций.

    В 12-ти последних матчах «Бетис» потерпел лишь одно поражение. Правда, шесть предыдущих игр с участием команды Мануэля Пеллегрини завершились вничью.

    При этом интересно, что последний раз «Бетис» пропускал больше двух мячей еще в начале февраля, когда уступил дома «Барселоне».

    «Гранада», как известно, в конце апреля обыграла «Барселону» (2:1). А после этого уступила на своем поле «Кадису» — классика для любого середняка.

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    В общем, ставим на «Бетис». У «Гранады» точно не будет такого настроя, как на «Барселону». После игры с «Кадисом» в этом можно не сомневаться.

    Ставка: победа «Бетиса» за 1.80.

    «Хольштайн Киль» — «Ганновер»

    Футбол. Вторая Бундеслига. 26-й тур

    «Хольштайн», как и ожидалось, вот-вот окажется на втором месте. Хозяева уверенно набирают очки после выхода из карантина. В апреле им пришлось пропустить несколько матчей из-за вспышки коронавируса в команде.

    В прошлом матче «Хольштайн» разгромил «Сантк-Паули», а перед этим обыграл «Зандхаузен». Благодаря этому команда Оле Вернера поднялась на третью строчку, а в случае победы в ближайшем матче будет второй, при этом имея еще одну игру в запасе.

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    «Ганновер» уже обезопасил себя от вылета — и это его единственное достижение в текущем сезоне. Гости в шести предыдущих матчах потерпели пять поражений.

    В общем, к «Хольштайну» приехал очередной клиент.

    Ставка: победа «Хольштайна» за 2.04.

    «Гамбург» — «Нюрнберг»

    Футбол. Вторая Бундеслига. 32-й тур

    «Гамбург» тоже продолжает борьбу за путевку в элитный дивизион. Но легендарный клуб в лучшем случае попадет в стыки, где встретится с командой первой Бундеслиги.

    Но для начала «Гамбургу» надо финишировать третьим. А пока что он всего лишь пятый. Победа над «Нюрнбергом» позводлит хозяевам подняться на четвертую строчку.

    Впрочем, глядя на результаты «Гамбурга», закрадываются сомнения, что ему удастся попасть в топ-3. Хозяева одержали лишь две победы в 12-ти последних матчах.

    «Нюрнбергу» уже ничего не надо, но дарить сопернику три очка он точно не собирается. В своем предыдущем матче гости сыграли вничью с «Хольштайном».

    Ставка: обе команды забьют за 1.66.

    Общий коэффициент — 6.12.

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