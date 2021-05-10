В понедельник рассмотрим два матча из второй Бундеслиги и матч «Бетиса» против «Гранады», которая не так давно сокрушила саму «Барселону».

«Бетис» — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании. 35-й тур

«Бетис» продолжает бороться за место в топ-6. Прямо сейчас хозяева находятся на седьмой строчке, откуда тоже можно попасть в еврокубки — правда, всего лишь в Лигу конференций.

В 12-ти последних матчах «Бетис» потерпел лишь одно поражение. Правда, шесть предыдущих игр с участием команды Мануэля Пеллегрини завершились вничью.

При этом интересно, что последний раз «Бетис» пропускал больше двух мячей еще в начале февраля, когда уступил дома «Барселоне».

«Гранада», как известно, в конце апреля обыграла «Барселону» (2:1). А после этого уступила на своем поле «Кадису» — классика для любого середняка.

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В общем, ставим на «Бетис». У «Гранады» точно не будет такого настроя, как на «Барселону». После игры с «Кадисом» в этом можно не сомневаться.

Ставка: победа «Бетиса» за 1.80.

«Хольштайн Киль» — «Ганновер»

Футбол. Вторая Бундеслига. 26-й тур

«Хольштайн», как и ожидалось, вот-вот окажется на втором месте. Хозяева уверенно набирают очки после выхода из карантина. В апреле им пришлось пропустить несколько матчей из-за вспышки коронавируса в команде.

В прошлом матче «Хольштайн» разгромил «Сантк-Паули», а перед этим обыграл «Зандхаузен». Благодаря этому команда Оле Вернера поднялась на третью строчку, а в случае победы в ближайшем матче будет второй, при этом имея еще одну игру в запасе.

«Ганновер» уже обезопасил себя от вылета — и это его единственное достижение в текущем сезоне. Гости в шести предыдущих матчах потерпели пять поражений.

В общем, к «Хольштайну» приехал очередной клиент.

Ставка: победа «Хольштайна» за 2.04.

«Гамбург» — «Нюрнберг»

Футбол. Вторая Бундеслига. 32-й тур

«Гамбург» тоже продолжает борьбу за путевку в элитный дивизион. Но легендарный клуб в лучшем случае попадет в стыки, где встретится с командой первой Бундеслиги.

Но для начала «Гамбургу» надо финишировать третьим. А пока что он всего лишь пятый. Победа над «Нюрнбергом» позводлит хозяевам подняться на четвертую строчку.

Впрочем, глядя на результаты «Гамбурга», закрадываются сомнения, что ему удастся попасть в топ-3. Хозяева одержали лишь две победы в 12-ти последних матчах.

«Нюрнбергу» уже ничего не надо, но дарить сопернику три очка он точно не собирается. В своем предыдущем матче гости сыграли вничью с «Хольштайном».

Ставка: обе команды забьют за 1.66.

Общий коэффициент — 6.12.