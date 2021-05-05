В среду рассмотрим предстоящие матчи с участием киевского «Динамо», лиссабонского «Спортинга» и «Браги».

«Динамо» Киев — «Мариуполь»

Футбол. Чемпионат Украины. 25-й тур

«Динамо» почти сенсационно досрочно стало победителем чемпионата Украины и теперь может в оставшихся матчах играть в свое удовольствие. Этим, собственно, команда Мирчи Луческу и занимается.

В прошлом туре динамовцы нокаутировали крепкую по украинским меркам Ворсклу. Игра в Полтаве завершилась победой киевлян со счетом 5:1.

А еще чуть раньше «Динамо» разнесло «Ингулец», который тоже получил пять мячей.

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Скорее всего, «Динамо» снова забьет не меньше трех мячей и заодно продлит серию побед в чемпионате до десяти матчей. На «Мариуполь» у киевского клуба всегда найдется настрой.

Ставка: тотал «Динамо» Киев больше 2,5 за 1.92.

«Брага» — «Пасуш де Феррейра»

Футбол. Чемпионат Португалии. 31-й тур

«Брага» очень старалась, но, увы, прорваться в топ-3 в этом сезоне, скорее всего, уже не получится. Свой шанс команда Карлуша Карвальяла упустила в двух предыдущих матчах.

В конце апреля «Брага» проиграла «Спортингу», а после этого отдала три очка «Маритиму». Теперь отставание от идущей третьей «Бенфики» составляет восемь очков. Конкуренту надо очень «постараться», чтобы на финише оказаться позади «Браги».

Но, в любом случае, в предстоящем матче хозяева должны прийти в себя. «Пасуш» находится на пятом месте, но тут надо знать, что эта команда не очень хорошо играет в гостях, а еще у нее, как правило, почти всегда большие проблемы в матчах с «Брагой», которая за последние полгода уступила на своем поле только «Бенфике» и «Спортингу».

Так что можно поставить на победу «Браги», вряд ли она проиграет в третий раз кряду.

Ставка: победа «Браги» за 1.51.

«Риу Аве» — «Спортинг»

Футбол. Чемпионат Португалии. 31-й тур

«Спортинг» без пяти минут новый чемпион Португалии. За четыре тура до финиша лиссабонский клуб опережает «Порту» на шесть очков.

Это, конечно, поразительно — «Спортинг» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате. В 30-ти матчах у команды Рубена Аморима 23 победы и семь ничьих.

Такого результата «Спортинг» добился во многом благодаря надежной обороне. В среднем гости пропускают 0,5 мяча за игру.

«Риу Аве» в восьми последних матчах шесть раз сыграл вничью и дважды уступил. Не самая приятная серия для команды, которая находится рядом с зоной вылета. И в ближайшем матче вернуться на победный путь хозяева тоже не смогут.

Ставка: победа «Спортинга» с форой (0) за 1.33.

Общий коэффициент — 3.85.