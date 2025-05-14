Дюнкерк — Генгам. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига 2, 14 мая 2025 года

«Дюнкерк»
Турнирное положение: «Приморские» не смогли выйти в элиту напрямую. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Дюнкерк» набрал 56 очков в 34 сыгранных матчах. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Приморские» подписали мировую с «Ред Старом» (1:1).
До того команда не смогла переиграть «Лаваль» (0:0). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Труа» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Дюнкерк» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Приморские» максимально настроены на матчи плей-офф. При этом до того команда не побеждала 3 матча кряду.
Матчи с «Генгамом» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Дюнкерк» победил 2 раза при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Приморские» намерены воспользоваться преимуществом своего поля.
«Генгам»
Турнирное положение: Бретонцы провели вполне приличный сезон. Команда заняла итоговое 5 место турнирной таблицы.
Причем «Генгам» набрал 55 зачетных баллов. При этом забила команда 57 мячей в 34 поединках второго по рангу французского дивизиона.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Бретонцы одолели «По» (3:1).
До того команда подписала мировую с «Бастией» (2:2). А вот поединок с «Мартиком» завершился непростой викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Генгам» добыл две победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бретонцы в последних матчах несколько прибавили. Команда не проигрывает 3 матча подряд.
При этом «Генгам» уже год не обыгрывает «приморских». Да и в плане реализации команда выглядит убедительнее соперника.
В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. Плюс форвард Жак Сиве наколотил 11 мячей в Лиге 2.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Бретонцы твердо намерены побороться за повышение в классе.
Статистика для ставок
- «Приморские» не побеждали в 3 последних поединках
- Бретонцы не проигрывают 3 матча кряду
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дюнкерк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.89 и 1.91.
- 1.83Вальядолид — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.50Севилья — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.08ЦСКА — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: «Генгам» выглядит монолитнее оппонента, да и забивать в составе гостей есть кому.
«Приморские» не столь ярко атакуют, к тому же в последних матчах выглядели крайне неуверенно.
Ставка: Победа «Генгама» за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.02