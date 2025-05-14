Дюнкерк — Генгам. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига 2, 14 мая 2025 года

14 мая в 1/4 финала плей-офф чемпионата Франции по футболу сыграют «Дюнкерк» и «Генгам». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Дюнкерк» — «Генгам», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дюнкерк»

Турнирное положение: «Приморские» не смогли выйти в элиту напрямую. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Дюнкерк» набрал 56 очков в 34 сыгранных матчах. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Приморские» подписали мировую с «Ред Старом» (1:1).

До того команда не смогла переиграть «Лаваль» (0:0). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Труа» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Дюнкерк» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Приморские» максимально настроены на матчи плей-офф. При этом до того команда не побеждала 3 матча кряду.

Матчи с «Генгамом» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Дюнкерк» победил 2 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Приморские» намерены воспользоваться преимуществом своего поля.

«Генгам»

Турнирное положение: Бретонцы провели вполне приличный сезон. Команда заняла итоговое 5 место турнирной таблицы.

Причем «Генгам» набрал 55 зачетных баллов. При этом забила команда 57 мячей в 34 поединках второго по рангу французского дивизиона.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Бретонцы одолели «По» (3:1).

До того команда подписала мировую с «Бастией» (2:2). А вот поединок с «Мартиком» завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Генгам» добыл две победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бретонцы в последних матчах несколько прибавили. Команда не проигрывает 3 матча подряд.

При этом «Генгам» уже год не обыгрывает «приморских». Да и в плане реализации команда выглядит убедительнее соперника.

В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. Плюс форвард Жак Сиве наколотил 11 мячей в Лиге 2.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Бретонцы твердо намерены побороться за повышение в классе.

Статистика для ставок

«Приморские» не побеждали в 3 последних поединках

Бретонцы не проигрывают 3 матча кряду

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дюнкерк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.89 и 1.91.

Прогноз: «Генгам» выглядит монолитнее оппонента, да и забивать в составе гостей есть кому.

«Приморские» не столь ярко атакуют, к тому же в последних матчах выглядели крайне неуверенно.

Ставка: Победа «Генгама» за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.02