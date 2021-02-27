ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Краснодар»Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками Лига ЕвропыЖеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2020/2021 «Реал» одержал пятую победу подряд«Реал» вернулся: не списывайте его со счетов
    Все новости спорта

    Новое испытание «Барсы», очередной провал «Шальке»

    Экспресс дня 27 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 февраля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси
    В новом экспрессе рассматриваем по одному матчу испанской Ла Лиги, итальянской Серии А и Бундеслиги.

    «Штутгарт» — «Шальке»

    Футбол. Чемпионат Германии. 23-й тур

    Пожалуй, настал момент, когда можно без всяких «наверное» и «скорее всего» говорить, что мы не увидим «Шальке» в следующем сезоне Бундеслиги. Клуб из Гельзенкирхена уже одной ногой во втором дивизионе.

    Девять очков после 22-х туров — это приговор. «Шальке» дважды по ходу сезона менял тренера, но ничего хорошего из этого не получилось. Безвыигрышная серия гостей составляет уже семь матчей. В пяти случаях «Шальке» проиграл. Очевидно, что команда уже просто не верит в спасение, психологически она сломлена.

    У «Штутгарта» тоже бывают неудачные матчи, но не так часто, как у «Шальке». В прошлом туре «швабы» выиграли в гостях у «Кельна», а перед этим сыграли вничью с «Гертой».

    Хозяева все-таки регулярно набирают очки, благодаря чему находятся в середине турнирной таблице.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Нервный «Шальке» снова потеряет очки, в этом нет сомнений. Когда команду так трясет, ничего хорошего от нее ждать не приходится.

    Ставка: победа «Штутгарта» за 1.52.

    «Севилья» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании. 25-й тур

    «Барселона» снова едет в Севилью. Две недели назад каталонцы проиграли здесь 0:2 в рамках первого матча полуфинала Кубка Испании. К слову, уже в середине следующей недели состоится ответный матч, так что «Барсу» ждет очередной тест на прочность. Пока что команда Рональда Кумана близка к провалу.

    После ужасного матча с «Пари Сен-Жермен» «Барса» сыграла вничью с «Кадисом» и одержала победу над «Эльче». Заметно, что провал в Лиге чемпионов серьезно подпортил сине-гранатовым настроение. Прежнего энтузиазма в игре команды не наблюдается.

  • Президентские выборы в «Барселоне». Кандидаты поделились планами
  • «Сине-гранатовые» выберут нового главу в начале марта
  • 23/02/2021

    • Но в предстоящем матче «Барсе» снова придется включать турбо-режим. Впрочем, даже это вряд ли поможет избежать проблем. Если не брать во внимание неудачный матч с дортмундской «Боруссией» в ЛЧ, «Севилья» сейчас в порядке. Ну и ее настрой на домашние встречи с «Реалом» и «Барселоной» это отдельная тема. Скорее всего, «Севилья» снова найдет дыры в каталонской обороне.

    Ставка: тотал «Севильи» больше 1,0 за 1.52.

    «Верона» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии. 24-й тур

    Еще совсем недавно не было ни малейших сомнений, что в этом сезоне в Италии наконец-то будет новый чемпион. Но, по всей видимости, с выводами надо повременить. «Ювентус» совсем скоро догонит «Милан», а потом и к «Интеру» подберется. Времени еще достаточно.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Ювентус» в девяти предыдущих турах одержал семь побед. «Старой синьоре» не удались гостевые матчи с «Интером» и «Наполи». При этом «Юве» совсем недавно переиграл «Интер» по сумме двух матчей в полуфинале Кубка Италии.

    Матчи против «Вероны» в последнее время стали для «Ювентуса» невероятно сложными, но в ближайшей игре действующий чемпион наверняка сделает все возможное для сохранения максимальной интриги.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.60.

    Общий коэффициент — 3.69. .

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Тамбов — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Бешикташ — Денизлиспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Ф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Торино — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Ноттингем Форрест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Картахена — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бостон — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Оренбург — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Енисей — Волгарь
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ливерпуль» проиграл четвертый матч кряду в АПЛ
  • «Ливерпуль» достиг нового дна
    • 03:26 21/02/2021     Сердар Азмун
  • Трансферный дайджест. 16-22 февраля
    • 23:45 22/02/2021     Артемий Панарин
  • Политический заказ. Назаров обвинил Панарина в преступлении десятилетней давности
    • 23:34 23/02/2021
    Прогноз и ставка на матч Экспресс дня 27 февраля 27.02.2021 в 22:45. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.69.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры