В новом экспрессе рассматриваем по одному матчу испанской Ла Лиги, итальянской Серии А и Бундеслиги.

«Штутгарт» — «Шальке»

Футбол. Чемпионат Германии. 23-й тур

Пожалуй, настал момент, когда можно без всяких «наверное» и «скорее всего» говорить, что мы не увидим «Шальке» в следующем сезоне Бундеслиги. Клуб из Гельзенкирхена уже одной ногой во втором дивизионе.

Девять очков после 22-х туров — это приговор. «Шальке» дважды по ходу сезона менял тренера, но ничего хорошего из этого не получилось. Безвыигрышная серия гостей составляет уже семь матчей. В пяти случаях «Шальке» проиграл. Очевидно, что команда уже просто не верит в спасение, психологически она сломлена.

У «Штутгарта» тоже бывают неудачные матчи, но не так часто, как у «Шальке». В прошлом туре «швабы» выиграли в гостях у «Кельна», а перед этим сыграли вничью с «Гертой».

Хозяева все-таки регулярно набирают очки, благодаря чему находятся в середине турнирной таблице.

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Нервный «Шальке» снова потеряет очки, в этом нет сомнений. Когда команду так трясет, ничего хорошего от нее ждать не приходится.

Ставка: победа «Штутгарта» за 1.52.

«Севилья» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. 25-й тур

«Барселона» снова едет в Севилью. Две недели назад каталонцы проиграли здесь 0:2 в рамках первого матча полуфинала Кубка Испании. К слову, уже в середине следующей недели состоится ответный матч, так что «Барсу» ждет очередной тест на прочность. Пока что команда Рональда Кумана близка к провалу.

После ужасного матча с «Пари Сен-Жермен» «Барса» сыграла вничью с «Кадисом» и одержала победу над «Эльче». Заметно, что провал в Лиге чемпионов серьезно подпортил сине-гранатовым настроение. Прежнего энтузиазма в игре команды не наблюдается.

Но в предстоящем матче «Барсе» снова придется включать турбо-режим. Впрочем, даже это вряд ли поможет избежать проблем. Если не брать во внимание неудачный матч с дортмундской «Боруссией» в ЛЧ, «Севилья» сейчас в порядке. Ну и ее настрой на домашние встречи с «Реалом» и «Барселоной» это отдельная тема. Скорее всего, «Севилья» снова найдет дыры в каталонской обороне.

Ставка: тотал «Севильи» больше 1,0 за 1.52.

«Верона» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. 24-й тур

Еще совсем недавно не было ни малейших сомнений, что в этом сезоне в Италии наконец-то будет новый чемпион. Но, по всей видимости, с выводами надо повременить. «Ювентус» совсем скоро догонит «Милан», а потом и к «Интеру» подберется. Времени еще достаточно.

«Ювентус» в девяти предыдущих турах одержал семь побед. «Старой синьоре» не удались гостевые матчи с «Интером» и «Наполи». При этом «Юве» совсем недавно переиграл «Интер» по сумме двух матчей в полуфинале Кубка Италии.

Матчи против «Вероны» в последнее время стали для «Ювентуса» невероятно сложными, но в ближайшей игре действующий чемпион наверняка сделает все возможное для сохранения максимальной интриги.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.60.

Общий коэффициент — 3.69. .