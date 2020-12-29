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    «Барса» без Месси и оживший «Арсенал»

    Экспресс дня 29 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 декабря
    «Арсенал» наконец-то прервал безвыигрышную серию в АПЛ
    Традиционный экспресс из трех футбольных матчей.

    «Барселона» — «Эйбар»

    Футбол. Чемпионат Испании. 16-й тур

    Матч, в котором «Барселона» обязательно победит. Почему? Потому что не будет Лионеля Месси. Супер звезда каталонского клуба с разрешения тренера отправился в Аргентину отмечать Рождество. И, похоже, Рональду Куману от этого только лучше.

    В этом сезоне уже было несколько матчей, когда «Барса» играла без Месси. Например, в Лиге чемпионов против киевского «Динамо» и «Ференцвароша». В обоих случаях — разгромные победы. Совпадение? Все больше уверенности в том, что это как раз закономерность, а не совпадение.

    Месси с недавних пор — не только гениальный футболист, но и источник нервозности, которой пропитана вся игра и жизнь «Барселоны».

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    Вполне вероятно, что в предстоящем матче «Барса» выиграет с крупным счетом. Месси может не сомневаться, команда без него не пропадет.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 2.03.

    «Брайтон» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии. 16-й тур

    Вау, «Арсенал» наконец-то выиграл! Более того, «канониры» прервали кошмарную серию в матче с «Челси». Шикарная победа со счетом 3:1, Микель Артета просто «уделал» Фрэнка Лэмпарда. Этот результат, без сомнений, должен придать игрокам «Арсенала» уверенности.

    В матче с «Челси» команда Артета действительно показала почти идеальный футбол, и на этот раз не только в защите, но и в атаке. Последний раз до этого «Арсенал» забивал три мяча в матче АПЛ в первом туре в игре с «Фулхэмом».

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    В общем, вполне вероятно, что «Арсенал» на эмоциях и «Брайтон» обыграет. Будет сложно, но, как показала встреча с «Челси», нет ничего невозможного.

    Скорее всего, победа «Арсенала» с разницей в один мяч — 1:0 или 2:1.

    Ставка: победа «Арсенала» за 2.33.

    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 16-й тур

    «Манчестер Юнайтед» в минувшую субботу сыграл вничью с «Лестером», упустив победный счет за несколько минут до финального свистка. Но, что интересно, команда Уле-Гуннара Сульшера снова забила два мяча — результативность «красных дьяволов» не может не радовать.

    Перед этим, к слову, была победа над «Лидсом» со счетом 6:2. «Вулверхэмптон», конечно же, так не развалится, тут достаточно вспомнить несколько результатов — недавнюю победу над «Челси» и ничью с «Тоттенхэмом».

    Все прогнозы на АПЛ

    Более того, «Вулверхэмптону» вполне по силам удивить «МЮ» даже на «Олд Траффорд». Учитывая нестабильность хозяев, которых очень часто подводят ошибки защитников, возьмем самую банальную ставку — на обе забьют.

    Ставка: обе команды забьют за 1.97.

    Общий коэффициент — 9.31. 0

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    Экспресс дня 29 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
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