«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
48' Каземиро прихватил за футболку Палмера и получил желтую карточку за свои действия.
46' Челси разыграл мяч с центра поля. Стартовал второй тайм!
45+6'
45+4' Хозяева разыграли угловой на левом фланге, Палмер рванул в штрафную, но Диалло вовремя перекрыл траекторию и перехватил мяч.
45+3' Проникающим пасом Джеймс нашел Нету у правого края штрафной. Тот пытался прострелить, но Доргу в подкате успел накрыть.
45+1' Палмер подобрал мяч перед штрафной и закрутил в правую девятку. Онана эффектно вытащил удар, а Энцо Фернандес добивал из офсайда — выше цели!
45' Пять минут добавил арбитр к основному времени первого тайма.
43' Джеймсу потребовалась помощь медицинской бригады после столкновения с Доргу. Пауза в игре.
41' В центральной зоне Шоу сделал точный заброс на левый край атаки, где Адарабиойо оказался быстрее Хейлунна и отправил мяч в аут.
39' Кукурелья на чужой половине поля откровенно подтолкнул Мазрауи в спину. Арбитр сразу же зафиксировал фол.
37' Нету уверенно протиснулся мимо Доргу, ворвался в штрафную с правого края и пробил с острого угла в ближнюю девятку. Онана был на месте и спокойно забрал мяч.
35' После углового с левого фланга мяч оказался у Кайседо на подступах к штрафной. Он пробил без раздумий, но Диалло успел накрыть выстрел.
33' После стремительного прохода Нету подал с лицевой на ближнюю штангу. Онана среагировал не сразу, но все же забрал мяч.
31' Бруну Фернандеш получает желтую карточку за удар по ногам Кайседо в центре поля.
28' Навес Нету с корнера был прерван, но мяч оказался у Энцо — и полузащитник сразу же пробил. Снаряд задел руку Хейлунна, но арбитр пенальти не назначил!
26' Кайседо ловко разобрался в центре и пошел вперед, но Фернандеш схватил его руками.
24' Навес слева — и Джеймс без раздумий пробивает с дуги штрафной! Мяч угодил в стойку и вылетел за пределы поля!
23' Доргу прострелил с левого края на Маунта и тот в касание пробил с линии штрафной. Однако удар вышел неудачным — мяч ушел далеко в сторону.
21' Молниеносный рывок Доргу по флангу завершился прострелом на линию штрафной. Фернандеш бросился на мяч, но толком пробить не сумел.
19' Фернандес оказался с мячом перед штрафной и пытался найти Джорджа разрезающим пасом. Каземиро грамотно перекрыл направление и прервал передачу.
17' Гол отменен! В сантиметровом офсайде оказался Магуайр.
16' Магуайр забивает гол в ворота Челси, но будут смотреть VAR!
Бруну Фернандеш забросил мяч к центру штрафной, Магуайр выскочил из-за спины защитника и в касание пробил точно в сетку!
13' Без моментов проходят последние минуты. Челси перекатывает мяч в центре поля.
11' Магуайру досталось в борьбе с соперником, но главный арбитр решил обойтись без желтой карточки.
9' Доргу выполнил подачу с левого края. Вратарь Челси сыграл надежно и уверенно забрал мяч.
7' Маунт хотел вывести Диалло на ударную позицию пасом в левый край штрафной. Но Кайседо не дал плану сработать — четкий перехват в нужное время.
5' Момент! Палмер протащил мяч к линии штрафной и нашел Мадуэке идеальной передачей на дальний угол вратарской. Удар в одно касание — и мяч улетает в небеса!
3' Маунт взял игру на себя и попытался продавить оборону слева. Джеймс грамотно занял позицию и спокойно снял мяч с ноги.
1' Матч стартовал! Манчестер Юнайтед разыграл мяч с центра поля.
До матча
22:13 Обслужит сегодняшний матч арбитр Крис Кавана.
22:10 «Челси» также поборется за европейский трофей в этом сезоне — но немного позже. Финал Лиги конференций с участием лондонцев состоится 28 мая. Соперником команды Энцо Марески станет испанский «Бетис». У «синих» будет шанс завершить сезон на мажорной ноте и оформить первый еврокубковый титул с 2021 года.
22:05 Предстоящий матч «Манчестер Юнайтед» вынесен на пятницу — это связано с подготовкой команды к финалу Лиги Европы. Уже в ближайшую среду «красные дьяволы» сразятся за трофей с «Тоттенхэмом» и у подопечных Рубена Аморима будет немного больше времени на восстановление и подготовку к решающему поединку.
Стартовые составы Санчес, Адарабиойо, Джордж, Джеймс, Кайседо, Колуилл, Кукурелья, Мадуэке, Фернандес, Палмер, Нету
«Челси»: Онана, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мазрауи, Каземиро, Маунт, Доргу, Диалло, Фернандеш, Хейлунн
«Манчестер Юнайтед»:
«Челси»
«Челси» продолжает ожесточенную борьбу за попадание в Лигу Чемпионов по итогам текущего сезона. Сейчас лондонцы занимают пятую строчку в турнирной таблице — это последняя позиция, дающая право на участие в главном клубном турнире Европы. В активе «синих» 63 очка после 36 туров. Команда Энцо Марески одержала 18 побед, 9 матчей завершила вничью и 9 раз уступила соперникам. Разница мячей — 62 забитых против 43 пропущенных.
В прошлом туре «Челси» прервал серию из трех побед подряд и шести матчей без поражений — лондонцы уступили на выезде прямому конкуренту в борьбе за ЛЧ, «Ньюкаслу», со счетом 0:2. Уже с 36-й минуты команда играла в меньшинстве после удаления Николаса Джексона. Ранее были уверенные победы над «Фулхэмом» (2:1), «Эвертоном» (1:0) и «Ливерпулем» (3:1), а также выход в финал Лиги конференций — по итогам двух матчей с шведским «Юргорденом».
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» стремится как можно скорее завершить неудачный сезон в Премьер-Лиге. Команда занимает лишь 16-е место в таблице, набрав 39 очков. На счету манкунианцев всего 10 побед, 9 ничьих и сразу 17 поражений — это антирекорд клуба по количеству проигранных матчей в чемпионате. Разница мячей также оставляет желать лучшего — 42:53.
Тем не менее у «Юнайтед» есть шанс завершить сезон с трофеем и оказаться в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Команда Рубена Аморима сосредоточила усилия на Лиге Европы, где уже вышла в финал. В решающем матче «красные дьяволы» сыграют с лондонским «Тоттенхэмом». Финал состоится в ближайшую среду в Бильбао.
В чемпионате Англии без побед уже полтора месяца — в семи последних матчах пять поражений и две ничьи. В двух крайних турах «Манчестер Юнайтед» уступил «Брентфорду» на выезде (3:4) и проиграл дома «Вест Хэму» — 0:2.
Личные встречи
Матч первого круга в Манчестере завершился вничью — 1:1.
В последних десяти очных встречах между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» наблюдается равенство: по две победы у каждой из команд, а в шести матчах фиксировалась ничья.