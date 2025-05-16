«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция

«Челси» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Манчестер Юнайтед 0:0 Голы: 1:0 Yegor Matsenko (54'), 1:1 Хесус Имас (66') Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Олуватосин Адарабиойо, Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Педру Нету, Чуквунонсо Мадуэке, Тирик Джордж Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Патрик Доргу, Нуссайр Мазрауи, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Виктор Линделёф, Мэйсон Маунт, Бруну Фернандеш, Каземиро, Расмус Хёйлунн, Амад Диалло Предупреждения: Бруну Фернандеш (31'), Каземиро (48')

Ход матча

48' Каземиро прихватил за футболку Палмера и получил желтую карточку за свои действия.

46' Челси разыграл мяч с центра поля. Стартовал второй тайм!

Фрагмент матча globallookpress.com

45+6' Первый тайм завершен! 0:0 пока на Стэмфорд Бридж. Манчестер Юнайтед смог поразить ворота Санчеса, но гол Магуайра был отменен из-за офсайда. В остальном Челси больше владел инициативой и смотрелся убедительнее. Отдохнем и вернемся через 15 минут!

45+4' Хозяева разыграли угловой на левом фланге, Палмер рванул в штрафную, но Диалло вовремя перекрыл траекторию и перехватил мяч.

45+3' Проникающим пасом Джеймс нашел Нету у правого края штрафной. Тот пытался прострелить, но Доргу в подкате успел накрыть.

45+1' Палмер подобрал мяч перед штрафной и закрутил в правую девятку. Онана эффектно вытащил удар, а Энцо Фернандес добивал из офсайда — выше цели!

45' Пять минут добавил арбитр к основному времени первого тайма.

43' Джеймсу потребовалась помощь медицинской бригады после столкновения с Доргу. Пауза в игре.

41' В центральной зоне Шоу сделал точный заброс на левый край атаки, где Адарабиойо оказался быстрее Хейлунна и отправил мяч в аут.

39' Кукурелья на чужой половине поля откровенно подтолкнул Мазрауи в спину. Арбитр сразу же зафиксировал фол.

37' Нету уверенно протиснулся мимо Доргу, ворвался в штрафную с правого края и пробил с острого угла в ближнюю девятку. Онана был на месте и спокойно забрал мяч.

35' После углового с левого фланга мяч оказался у Кайседо на подступах к штрафной. Он пробил без раздумий, но Диалло успел накрыть выстрел.

33' После стремительного прохода Нету подал с лицевой на ближнюю штангу. Онана среагировал не сразу, но все же забрал мяч.

31' Бруну Фернандеш получает желтую карточку за удар по ногам Кайседо в центре поля.

28' Навес Нету с корнера был прерван, но мяч оказался у Энцо — и полузащитник сразу же пробил. Снаряд задел руку Хейлунна, но арбитр пенальти не назначил!

26' Кайседо ловко разобрался в центре и пошел вперед, но Фернандеш схватил его руками.

24' Навес слева — и Джеймс без раздумий пробивает с дуги штрафной! Мяч угодил в стойку и вылетел за пределы поля!

23' Доргу прострелил с левого края на Маунта и тот в касание пробил с линии штрафной. Однако удар вышел неудачным — мяч ушел далеко в сторону.

21' Молниеносный рывок Доргу по флангу завершился прострелом на линию штрафной. Фернандеш бросился на мяч, но толком пробить не сумел.

19' Фернандес оказался с мячом перед штрафной и пытался найти Джорджа разрезающим пасом. Каземиро грамотно перекрыл направление и прервал передачу.

17' Гол отменен! В сантиметровом офсайде оказался Магуайр.

16' Магуайр забивает гол в ворота Челси, но будут смотреть VAR!

Бруну Фернандеш забросил мяч к центру штрафной, Магуайр выскочил из-за спины защитника и в касание пробил точно в сетку!

13' Без моментов проходят последние минуты. Челси перекатывает мяч в центре поля.

11' Магуайру досталось в борьбе с соперником, но главный арбитр решил обойтись без желтой карточки.

9' Доргу выполнил подачу с левого края. Вратарь Челси сыграл надежно и уверенно забрал мяч.

7' Маунт хотел вывести Диалло на ударную позицию пасом в левый край штрафной. Но Кайседо не дал плану сработать — четкий перехват в нужное время.

5' Момент! Палмер протащил мяч к линии штрафной и нашел Мадуэке идеальной передачей на дальний угол вратарской. Удар в одно касание — и мяч улетает в небеса!

3' Маунт взял игру на себя и попытался продавить оборону слева. Джеймс грамотно занял позицию и спокойно снял мяч с ноги.

1' Матч стартовал! Манчестер Юнайтед разыграл мяч с центра поля.

До матча

22:13 Обслужит сегодняшний матч арбитр Крис Кавана.

22:10 «Челси» также поборется за европейский трофей в этом сезоне — но немного позже. Финал Лиги конференций с участием лондонцев состоится 28 мая. Соперником команды Энцо Марески станет испанский «Бетис». У «синих» будет шанс завершить сезон на мажорной ноте и оформить первый еврокубковый титул с 2021 года.

22:05 Предстоящий матч «Манчестер Юнайтед» вынесен на пятницу — это связано с подготовкой команды к финалу Лиги Европы. Уже в ближайшую среду «красные дьяволы» сразятся за трофей с «Тоттенхэмом» и у подопечных Рубена Аморима будет немного больше времени на восстановление и подготовку к решающему поединку.

Стартовые составы Санчес, Адарабиойо, Джордж, Джеймс, Кайседо, Колуилл, Кукурелья, Мадуэке, Фернандес, Палмер, Нету

«Челси»: Онана, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мазрауи, Каземиро, Маунт, Доргу, Диалло, Фернандеш, Хейлунн

«Манчестер Юнайтед»:

«Челси»

«Челси» продолжает ожесточенную борьбу за попадание в Лигу Чемпионов по итогам текущего сезона. Сейчас лондонцы занимают пятую строчку в турнирной таблице — это последняя позиция, дающая право на участие в главном клубном турнире Европы. В активе «синих» 63 очка после 36 туров. Команда Энцо Марески одержала 18 побед, 9 матчей завершила вничью и 9 раз уступила соперникам. Разница мячей — 62 забитых против 43 пропущенных.

В прошлом туре «Челси» прервал серию из трех побед подряд и шести матчей без поражений — лондонцы уступили на выезде прямому конкуренту в борьбе за ЛЧ, «Ньюкаслу», со счетом 0:2. Уже с 36-й минуты команда играла в меньшинстве после удаления Николаса Джексона. Ранее были уверенные победы над «Фулхэмом» (2:1), «Эвертоном» (1:0) и «Ливерпулем» (3:1), а также выход в финал Лиги конференций — по итогам двух матчей с шведским «Юргорденом».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» стремится как можно скорее завершить неудачный сезон в Премьер-Лиге. Команда занимает лишь 16-е место в таблице, набрав 39 очков. На счету манкунианцев всего 10 побед, 9 ничьих и сразу 17 поражений — это антирекорд клуба по количеству проигранных матчей в чемпионате. Разница мячей также оставляет желать лучшего — 42:53.

Тем не менее у «Юнайтед» есть шанс завершить сезон с трофеем и оказаться в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Команда Рубена Аморима сосредоточила усилия на Лиге Европы, где уже вышла в финал. В решающем матче «красные дьяволы» сыграют с лондонским «Тоттенхэмом». Финал состоится в ближайшую среду в Бильбао.

В чемпионате Англии без побед уже полтора месяца — в семи последних матчах пять поражений и две ничьи. В двух крайних турах «Манчестер Юнайтед» уступил «Брентфорду» на выезде (3:4) и проиграл дома «Вест Хэму» — 0:2.

Личные встречи

Матч первого круга в Манчестере завершился вничью — 1:1.

В последних десяти очных встречах между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» наблюдается равенство: по две победы у каждой из команд, а в шести матчах фиксировалась ничья.