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    День фаворитов в третьей Бундеслиге

    Экспресс дня 14 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 ноября
    «Ганза»
    Новый экспресс из трех матчей. В субботу снова рассматриваем игры из низших дивизионов Германии и Нидерландов.

    «Хеллешер» — «Ганза»

    Футбол. Третья Бундеслига

    «Ганза» после восьми сыгранных матчей занимает пятое место. В случае победы команда гостей сможет подняться на вторую строчку. И это реально, учитывая уровень соперника.
    «Хеллешер» до сих пор набирал очки в матчах с командами, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. В остальных встречах — поражения. От «Саарбрюкена» «Хеллешер» получил четыре мяча, а от «Мюнхен-1860» — шесть.

    Для «Ганзы», которая находится в топе среди команд с лучшей обороной, предстоящий матч вряд ли станет большой проблемой. Гости не очень много забивают, но разгром им и не нужен. Главное — три очка, а 2:0 или 5:1 — это уже не так важно.

    В общем, в этом матче можно спокойно ставить на победу «Ганзы». Даже странно, почему на это событие такой высокий коэффициент.

    Ставка: победа «Ганзы» за 2.25.

    «Мангейм» — «Ингольштадт»

    Футбол. Третья Бундеслига

    А в этом матче определиться со ставкой на исход почти нереально, несмотря на то, что «Ингольштадт» находится на третьем месте, а хозяева где-то в середине таблицы.

    В данном случае лучше обратить внимание, как до этого проходили домашние матчи «Мангейма». 2:2 с «Викорией Кельн», 4:4 с «Тюркгюджю Мюнхен», поражение от «Ганзы» 1:2 и победа над «Магдебургом» со счетом 5:2 — сплошные триллеры!

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    И ближайший матч вряд ли станет исключением. «Мангейм» явно не из тех, кто будет скромничать даже перед фаворитами.

    Скорее всего, в предстоящем матче будет забито не меньше трех мячей.

    Ставка: общий тотал матча больше 2,5 за 1.81.

    «Дордрехт» — «Графсхап»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион

    Достаточно всего лишь одного факта, чтобы определиться со ставкой в этом матче. «Дордрехт» в 11-ти матчах пропустил 33 мяча. Как ни странно, это даже не худший результат в лиге, но все равно ясно, что с обороной у хозяев настоящая катастрофа.

    И поэтому совсем неудивительно, что «Дордрехт» замыкает турнирную таблицу второго по силе дивизиона Нидерландов.

    В пяти последних матчах «Дордрехт» пропустил 22 мяча.

    «Графсхап» — один из лидеров сезона, команда, которая в среднем забивает больше двух мячей за матч. Похоже, «Дордрехт» ждет еще одно поражение с крупным счетом.

    Ставка: тотал «Графсхап» больше 2,5 за 1.87.

    Общий коэффициент — 7.61. 0

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    Экспресс дня 14 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 7.61
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