Экспресс дня 7 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В новом экспрессе разбираем три субботних матча из чемпионатов Испании, Германии и Англии.

«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. 7-й тур

Одна из главных афиш выходных — противостояние дортмундской «Боруссии» и «Баварии». Это всегда интрига, но почти во всех случаях матчи между этими командами в последние годы завершаются в пользу «Баварии».

Ближайшая игра вряд ли станет исключением, несмотря на текущие результаты «Боруссии», которая выиграла четыре последних матча с общим счетом 10:0. Как правило, в игре с «Баварией» уверенность и сила Дортмунда куда-то исчезает. Это действительно отдельная история, и, наверное, даже бессмысленно сейчас вспоминать все предыдущие матчи «Боруссии». Перед встречей с «Баварией» это не так важно.

«Бавария», скорее всего, в очередной раз задавит «Боруссию» своей мощью. А Эрлинг Холланд снова останется в тени польского монстра Роберта Левандовски.

Ставка: тотал «Баварии» больше 1,5 за 1.45.

«Севилья» — «Осасуна»

Футбол. Чемпионат Испании. 9-й тур

В испанской Ла Лиге крайне сложно представить ситуацию, когда в матче побеждает команда, которая больше тайма играет вдесятером. А вот в Лиге чемпионов, такое, как оказалось, возможно. «Севилья» среди недели совершила почти героический камбэк в матче с «Краснодаром» (3:2). Команда Хулена Лопетеги отыгралась и забила победный гол уже после удаления своего капитана Хесуса Наваса. В чемпионате Испании подобное действительно сложно представить. Причем абсолютно неважно, с кем ты играет — с «Барселоной» или «Алавесом».

Эта победа должна добавить «Севилье» уверенности и помочь вернуться на правильный путь в своем чемпионате. После ничьей в гостевом матче с «Барселоной» «Севилья» проиграла три матча кряду — «Гранаде», «Эйбару» и «Атлетику». С «Осасуной» точно не будет легко, но благодаря в том числе эмоциональному подъему после ЛЧ «Севилья», скорее всего, и здесь заберет три очка.

Ставка: победа «Севильи» за 1.66.

«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. 8-й тур

После относительно несложного матча с «Ренном» (3:0) в Лиге чемпионов «Челси» ждет непростой матч с «Шеффилд Юнайтед». Хотя кто-то, взглянув на турнирную таблицу, может подумать иначе. «Шеффилд Юнайтед» до сих пор не одержал ни одной победы и плетется в самом конце турнирной таблицы АПЛ. Но играть против команды Криса Уайлдера действительно сложно. В прошлом туре «Шеффилд Юнайтел» едва не отобрал очки у «Манчестер Сити», а перед этим устроил серьезные разборки с «Ливерпулем».

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И все-таки — победа «Челси». Главный аргумент заключается в том, что команда Фрэнка Лэмпарда наконец-то перестала допускать детские ошибки в обороне. А если иногда что-то и случается, то защитников здорово страхует Эдуар Менди. Новый голкипер «Челси» провел шесть сухих матчей подряд — и это невероятное достижение.

Так что в ближайшей игре за «Челси» можно не переживать, хотя вряд ли хозяева выиграют с крупным счетом.

Ставка: победа «Челси» за 1.39.

Общий коэффициент — 3.34. 0