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    «Ливерпуль» приблизит свое чемпионство?

    Экспресс дня 21 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 21 июня
    «Ливерпуль»
    21 июня в чемпионате Италии и Англии состоятся первые игры после рестарта.

    «Эвертон» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. 30-й тур

    «Эвертон» находится в середине турнирной таблицы АПЛ, на 12 месте. «Ириски» сильно отстали от еврозоны, а опасную зону опережают всего на десять пунктов.

    На незапланированный перерыв команда ушла с 3-матчевой безвыигрышной серии, где дважды проиграли при одной ничьей. В своей последней сыгранной встрече «Эвертон» был разгромлен в Лондоне «Челси» (0:4).

    «Ливерпулю» совсем немного недостает до чемпионского титула. За девять туров до конца первенства «красные» опережают второй «Ман Сити» на 22 очка.

    Перед карантином дружина Клоппа выдала неудачную серию, проиграв трижды при одной виктории. На отдых «Ливер» ушел с поражения от «Атлетико» (2:3 ОТ), стоившее мерсисайдцам места в ЛЧ.

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    • «Ливерпулю» не терпится завоевать золотые награды. Думаем, что в дерби «красные» возьмут три очка.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.60.

    «Астон Вилла» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии. 30-й тур

    «Астон Вилла» является одним из претендентов на вылет. Бирмингемцы на данный момент в турнирной таблице занимают предпоследнюю строчку, но отставание от спасительного 17-го места составляет всего одно очко.

    Перед паузой «Виллианы» выдали серию из пяти поражений кряду, где четыре игры пришлись на чемпионат. После рестарта они в родных стенах разошлись миром с «Шеффилдом Юнайтед» (0:0).

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    «Челси» ведет борьбу за место в Лиге чемпионов. На данный момент лондонцы идут четвертыми, обходя ближайшего преследователя всего на два очка при игре в запасе.

    Перед остановкой первенства «пенсионеры» в родных стенах разгромили «Эвертон» со счетом 4:0, а туром ранее была ничья в выездной встрече с «Борнмутом» (2:2).

    Хотя на выезде «Челси» играет не особо хорошо, но т.к. хозяева будут лишены поддержки болельщиков, гости вполне могут рассчитывать на три очка.

    Ставка: победа «Челси» за 1.55.

    «Интер» — «Сампдория»

    Футбол. Чемпионат Италии. 35-й тур

    «Интер» с 54 набранными баллами находится на третьей строке в турнирной таблице Серии А. Двум лидерам «нерадзурри» проигрывают 8 и 9 очков соответственно, но имеют игру в запасе.

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    После карантина миланцы успели провести одну игру, расписав мировую на выезде с «Наполи» (1:1), но вылетели из турнира. В чемпионате в своей последней игры, сыгранной еще в марте, «Интер» в Турине проиграл «Юве» — 0:2.

    «Сампдория» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. Сейчас клуб из Генуи идет на 16 месте, но зону вылета опережает всего лишь на один балл.

    «Дория» перед перерывом смогла выиграть две игры при одном поражении. Непосредственно перед уходом на карантин «Сампа» дома одолела «Верону» (2:1).

    «Интер», который еще не теряет надежды на чемпионство, в родных стенах должен обыгрывать претендента на вылет.

    Ставка: победа «Интера» за 1.38.

    Итоговый коэффициент — 3.42. 0

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