ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александра Степанова и Иван БукинОстались за бортом. Российские фигуристы и конькобежцы получили ограниченную квоту в квалификации на ОИ Джонатан ДэвидТрансферный дайджест. 13 — 19 мая Владимир РыковВладимир Рыков: Мало кто так забивал «Спартаку», как я
    Все новости спорта

    Финал Востока начнется скромно

    Каролина — Флорида. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 21 мая 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Флорида»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Каролина» уверенно разобралась с «Вашингтоном»
    В первом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Lenovo-центре» 21 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 21 Мая 2025 года

    Каролина

  • Кубок Стэнли
    •  Каролина 03:00 Флорида

    Флорида

  • Кубок Стэнли
    •

    «Каролина»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Каролина» завершила в качестве второй команды Столичного дивизиона с 99 очками на счету. В гонке лидеров «Кейнс» уступили «Вашингтону» разницу в 12 пунктов.

    Последние матчи: Кубковый этап «Каролина» начала с противостояния с «Нью-Джерси», на фоне которого играла с явным преимуществом, сумев решить все задачи в пятой встрече на домашнем льду — 5:4 ОТ.

    Каролина — Флорида: коэффициенты букмекеров

    Практически по такому же пути пошла серия с «Вашингтоном». После обмена результатами в первых двух встречах команда Рода Бриндамора одержала три победы кряду — 4:0; 5:2; 3:1.

    Не сыграют: Йеспер Фаст, Джайлен Чатфилд (под вопросом), Марк Янковски (под вопросом).

    Состояние команды: Две предыдущие серии «Каролина» провела с позиции силы, доказав, что цельность тактических идей в моменте является эффективнее физического превосходства и скорости.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    На протяжении кубковой дистанции команда Рода Бриндамора демонстрирует высокий уровень давления на всех участках площадки и делает ставку на высокую дисциплину в зоне защиты.

    Одним из передовых качеств нынешней «Каролины» остается надежная работа в меньшинстве. Даже в непростых ситуациях на льду «Харрикейнз» стараются обеспечить территориальное преимущество, сохраняя устойчивость игрового рисунка.

    «Флорида»

    Путь к плей-офф: По ходу регулярки «Флорида» заработала 98 очков, с которыми разместилась на 3-й строчке Атлантического дивизиона. От лидера таблицы — «Торонто» — команда отстала на 10 баллов.

    Последние матчи: В первой кубковой серии «Флорида» уверенно разобралась с «Тампой-Бэй» — принципиальным соперником, которого на флажке противостояния «Пантерз» дважды обыграли крупно — 4:2; 6:3.

    После пяти матчей с «Лайтнинг» команде Пола Мориса пришлось справиться с чередой вызовов в битве с «Торонто». Решающей оказалась седьмая встреча на льду «Мэйпл Лифс», где «Флорида» была на высоте — 6:1.

    Не сыграют: В составе «Пантерз» нет кадровых потерь.

    Состояние команды: «Флорида» проводит убедительную кубковую кампанию, в ходе которой, несмотря на промахи в отдельных матчах, показывает тактически зрелую игру.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Отличительной чертой команды Пола Мориса на дистанции остается точность в реализации при высокой плотности давления в чужой зоне, за счет которого «Пантерз» добиваются как территориального преимущества, так и превосходства по голам.

    Атакующие бригады «Флориды» действуют расчетливо, что позволяет забрасывать необходимое количество шайб при меньшем объеме наступательной активности. На фоне нестабильности соперников «Пантерз» зачастую сохраняют четкую игровую модель.

    Статистика для ставок

    • «Каролина» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 5 последних матчей

    • В 3-х матчах из 5 последних на своей территории «Каролина» не пропускала больше гола

    • В 5 последних гостевых встречах «Флорида» забивала не менее 3 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Флориды» — в 2.76.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.01, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

    Прогноз: В рамках финальной серии Восточной конференции встречаются системно сбалансированные команды, способные качественно справляться с атакующим натиском, грамотно действуя в защите на протяжении всей игры.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.80.

    Прогноз: Кубковый опыт и способность навязывать собственный игровой ритм на территории соперником могут помочь «Флориде» зацепиться за важный результат на старте эпичного противостояния.

    Ставка: «Флорида» победит в матче за 2.04.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Каролина — Флорида?

    Матч Каролина — Флорида состоится 21 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Каролина — Флорида?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 5.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Каролина — Флорида?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 5.5» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Каролина — Флорида?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Каролина — Флорида?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Флориды» — в 2.76.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Архентинос Хуниорс — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Индепендьенте
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Матеас — Мандлик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Швейцария — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  1.94
  • Прогноз на матч Этчеверри — Комесана
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Конюх — Джойнт
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ван — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Баэс — Карабельи
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Казо — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Чехия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Каролина — Флорида: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 21.05.202503:00. Финал Востока начнется скромно
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры