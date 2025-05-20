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    «Манчестер Сити» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция.

    Онлайн-трансляция матча 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Борнмут»

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    Кепа Аррисабалага
    «Манчестер Сити» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон и любая потеря очков может дорого обойтись команде Хосепа Гвардиолы, которая сегодня сыграет против неуступчивого «Борнмута» Андони Ираолы. За ходом матча вы можете наблюдать в нашем онлайне. Присоединяйтесь!
    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Борнмут 0:0
    Манчестер Сити: Эдерсон, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Йошко Гвардиол, Илкай Гюндоган, Матео Ковачич, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне, Омар Мармуш, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес Борнмут: Кепа Аррисабалага, Милош Керкез, Илья Забарный, Хулиан Араухо, Маркус Таверньер, Льюис Кук, Тайлер Адамс, Эванилсон, Энтойн Семеньо, Джастин Клюйверт, Дин Хейзен

    Ход матча

    4' Клюйверт получает проникающую передачу в штрафную площадь и бьет по воротам хозяев, но Эдерсон уверенно ловит мяч в руки.

    1' «Ман Сити» разведет мяч с центра поля, матч начался!

    До матча

    21:54 Встречу на «Этихаде» обслужит бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллом.

    21:48 У «Борнмута» только два изменения — вместо Адама Смита и Алекса Скотта сыграют Хулиан Араухо и Джастин Клюйверт.

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    21:45 По сравнению с финалом Кубка Англии, Пеп Гвардиола сделал три изменения в стартовом составе — вместо Жереми Доку, Савио и Нико О'Райли с первых минут выйдут Матеус Нунес, Илкай Гюндоган и Матео Ковачич.

    Стартовые составы

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, Аканджи, Матеус Нунес, Гюндоган, Де Брейне, Мармуш, Ковачич, Бернарду Силва, Холанн

    «Борнмут»: Кепа, Забарный, Хейсен, Керкез, Араухо, Адамс, Кук, Тавернье, Клюйверт, Семеньо, Эванилсон

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» продолжают гонку за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Подопечные Хосепа Гвардиолы в предыдущем туре АПЛ сыграли внчью против «Саутгемптона» (0:0). На данный момент «Манчестер Сити» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 65 очками при 19 победах, 8 ничьих и 9 поражениях. Разница мячей — 67:43.

    Три дня назад «Ман Сити» проиграл в финале Кубка Англии «Кристал Пэлас» со счетом 0:1 и впервые с 2017-го года завершит сезон, не завоевав ни одного крупного трофея.

    «Борнмут»

    Команда Андони Ираолы лишилась всех шансов на попадание в еврокубки и уже по сути доигрывает сезон. В предыдущем туре АПЛ «вишни» потерпели поражение дома от «Астон Виллы» (0:1) и отстала от 7-й строчки на 12 очков за два тура до финиша.

    «Борнмут» на данный момент занимает 11-е место в АПЛ с 53 очками при 14 победах, 11 ничьих и 11 поражениях. У команды с побережья Ла-Манша разница мячей положительная — 55 забитых и 43 пропущенных.

    Личные встречи

    Команды встречались между дважды в текущем сезоне и оба раза в Борнмуте — в 10-м туре АПЛ «вишни» выиграли со счетом 2:1, а в 1/4 Кубка Англии «горожане» оказались сильнее хозяев с аналогичным счетом. В последних десяти встречах «Сити» одержал победу в девяти случаях, «Борнмут» — однажды.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25.

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